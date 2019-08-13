Александр Егоров разбирает судейские ошибки в 5-м туре РПЛ и отвечает на вопрос о доверии со стороны руководства.

«Меня уже кто только не увольнял. Главное — не поддаваться эмоциям»

После каждого тура представители РПЛ и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отвечают на вопросы СМИ. В этом сезоне к этому мероприятию внимание особенно пристальное – всё из-за обилия судейских ошибок на старте чемпионата, на которые обращают внимание и тренеры, и болельщики, и журналисты. Пресс-конференции ни разу не переносились до сегодняшнего дня – утром её внезапно отменили.

Главный вопрос к российским судьям — в отсутствии последовательности решений Они просто работают так, как придётся.

При этом причина звучала достаточно странно – «в связи с конференций в РФС». В РФС «Чемпионату» заявили, что никакой конференции сегодня не проводится, а речь идёт об обычном рабочем совещании с президентом Александром Дюковым. О проведении данного совещания было известно заранее.

Вопросов к судьям после этого тура было достаточно: здесь и фол на Чалове, когда Фёдору сломали нос (но арбитр матча с «Сочи» оставил этот эпизод без внимания), и отсутствие наказания за фол Калугина на Сигурдссоне, хотя игрока пришлось заменить практически сразу после нарушения. Проблемы были и в матче «Спартака»: многим показалось, что мяч хозяев был забит с нарушением правил, а удалять в составе «Ахмата» стоило не только Мбенга.

Александр Егоров, несмотря на перенос Лигой встречи со СМИ, с журналистами встретиться не побоялся. Организовал эту встречу сам и ответил на все острые вопросы.

Гол «Ахмата»

— Согласно новой трактовке правил игры, любая игра рукой в нападении наказывается штрафным ударом. Наше мнение – этот гол засчитывать было нельзя.

Удаление Мбенга

— Игрок грозненской команды опоздал к мячу и наступил сопернику на ногу — это чистая жёлтая карточка. Она показана абсолютно правильно. После гола произошло что-то между Джикией и Мбенгом, в этой ситуации Алексей Сухой не до конца разобрался. Джикии тоже следовало показать жёлтую карточку, так как он рукой зацепил Мбенга. Это как раз и подогрело ситуацию: одному игроку показали жёлтую карточку, а другому нет.

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— Нобель Арустамян сказал, что во время стычки с участием Мбенга и Джикии Даудов с бровки «показал палец»? Но он ничего не говорил про угрозы — их не было. Репортаж я смотрел, никаких угроз не слышал. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной — делать он этого не имел права, завтра этот момент КДК рассмотрит. В судейскую он не заходил. Я разговаривал с Даудовым, он мне гарантировал, что никаких эксцессов не было.

По поводу видео: помимо инспектора на матче были делегат и комиссар. Ни у кого вопросов по поводу безопасности не было. Когда трибуны закипели, Даудов спустился к полю, чего не имел права делать. А после матча, чтобы обезопасить арбитра — не дай бог, чтобы в него чем-то не кинули — подошёл к нему. Вы знаете, что недавно комиссия УЕФА была в Грозном и разрешила проведение там матчей.

Чалов и Сигурдссон

— Завтра на КДК будет рассмотрен момент с Чаловым. Здесь ситуация однозначная — игрок должен был быть удалён и назначен 11-метровый удар. Других вариантов быть не может. В случае с Сигурдссоном — эта та ситуация, когда невозможно не показать жёлтую карточку. Но это не красная. Когда мы в таких моментах не выносим предупреждение, это нервирует всех. В личном разговоре после игры Мешков сказал: «Я подвис». Желаю Чалову скорейшего выздоровления. От всей души.

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Жалоба Намли

— Обе жёлтые карточки Юнеса Намли — правильные. И вообще, его дело — играть в футбол, а не оценивать российское судейство. Сколько добавлять, решает арбитр — в правилах так написано.

* Юнес Намли был удалён в конце первого тайма, так как получил вторую жёлтую карточку. После матча он пожаловался на судейство в матче «Краснодар»-«Рубин».

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Задание Дюкова

— Мы за эти пять туров провели полный анализ. Получилась такая ситуация, что в простых ситуациях ошибки совершают наши опытные арбитры. Это не может нас не огорчать. Мы с ними разговаривали и пришли к выводу, что некоторые арбитры снизили к себе требования. Был посыл изначально такой: даём командам поиграть. Но получается, что мы пропускаем очевидные нарушения в игровых моментах. Александр Валерьевич дал нам задание подготовить список молодых ребят, чтобы усилить конкуренцию в РПЛ. Те опытные арбитры, которые не приведут себя в порядок и не вернутся на должный уровень, будут заменены молодыми.

Такая же ситуация и в ФНЛ, где опытные арбитры допустили ряд серьёзных ошибок. Один арбитр Игорь Низовцев и инспектор Сергей Андреев отстранены решением КДК до конца сезона. Но в ФНЛ ситуация хорошая — мы ввели 6 молодых арбитров, они уже дебютировали.

В РПЛ те ребята, которых мы ввели в прошлом году, показывают хорошие результаты. Выходят на матчи, как на последний бой.

Доверие президента РФС

— Мы постоянно на связи с Дюковым. У меня работа такая — мною постоянно кто-то будет не доволен. Если после каждой неудачи охать и ахать, ни к чему хорошему это не приведёт. Меня уже кто только не увольнял: и президент одного клуба, и другого, и эксперты. Главное — не поддаваться эмоциям. Они мешают думать.