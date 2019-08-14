В парке Краснодар было круто. Даже без картинки.

Как Краснодар болел за своих. Видео

Ну вы все помните роскошный парк, который построил Сергей Галицкий рядом со стадионом. Показывать там матчи «Краснодара» — уже давно стало традицией.

Несмотря на поражение дома от «Порту» и невысокие общие шансы на успех, по мнению экспертов, поболеть за своих в ответном матче собралось около 2-3 тысяч человек.

И тут такой облом.

«Матч ТВ» не показал очень крутой матч «Краснодара». Но канал не виноват Почему так случилось?

Но никто не ушёл. Люди немного рассосались по парку, обеспечили хорошую прибыль местным кафе и упорно искали трансляции в своих гаджетах.

А ещё люди постоянно прибывали. Все, кто не смог найти трансляцию дома, приехали в парк. И болели за своих по текстовым трансляциям на различных сайтах. Такого наплыва людей здесь даже днём не бывает.

Ну и дружно досмотрели этот крутой матч! Который так хорошо закончился! «Краснодар» идёт дальше, а значит, в парке будет ещё минимум один лигочемпионовский праздник!