Как Краснодар болел за своих. Видео

Ну вы все помните роскошный парк, который построил Сергей Галицкий рядом со стадионом. Показывать там матчи «Краснодара» — уже давно стало традицией.
Несмотря на поражение дома от «Порту» и невысокие общие шансы на успех, по мнению экспертов, поболеть за своих в ответном матче собралось около 2-3 тысяч человек.
И тут такой облом.
Но никто не ушёл. Люди немного рассосались по парку, обеспечили хорошую прибыль местным кафе и упорно искали трансляции в своих гаджетах.
А ещё люди постоянно прибывали. Все, кто не смог найти трансляцию дома, приехали в парк. И болели за своих по текстовым трансляциям на различных сайтах. Такого наплыва людей здесь даже днём не бывает.
Ну и дружно досмотрели этот крутой матч! Который так хорошо закончился! «Краснодар» идёт дальше, а значит, в парке будет ещё минимум один лигочемпионовский праздник!
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