Это было круче, чем у Тарантино. «Краснодар» дожил до хэппи-энда

Возможно, даже и к лучшему, что многие не увидели матч по нашему телевидению. Будем считать, что неадекватное поведение руководства «Порту» при продаже прав на игру — это просто забота о россиянах и профилактика инсультов и инфарктов среди нашего населения. Такие матчи даже в записи смотреть сложно — ладошки предательски потеют.

Такие матчи невозможно анализировать. Как анализировать, к примеру, эпизод уже при счёте 2:3, когда после подачи с правого фланга при шести игроках «Краснодара» в штрафной мяч доходит до игрока «Порту» на ближнем углу вратарской, и ему никто не мешает? Более того, игрок «Порту» имеет кучу времени, чтобы мяч обработать и расстрелять Сафонова, но вместо этого он пытается исполнить акробатический удар в касание и теряет реальнейший шанс. Ни со стороны одних, ни со стороны других это не поддается объяснению. Безумие. Чистый делирий.

«Краснодар» выбил «Порту»! Но Россия этого не увидела Вот это «быки»! Вот это Магомед-Шапи Сулейманов!

Такие матчи часто выигрываются в первые 15 минут. Неделю назад, после первой игры, я писал об этом: когда встречаются две близких по силе и при этом новых команды, нужно обозначить себя хозяином ситуации. Португальцы смогли сделать это в Краснодаре, и задачей «быков» было вернуть долг в гостях. С точки зрения игры в «Порту» не было ничего страшного и в России — как не может быть ничего страшного в игре любой команды, из которой только что ушел десяток футболистов.

«Краснодар» сумел поставить себя хозяином. И когда соперник показал, что плывет, «быки» начали яростно лупить его обо что придется и чем придется — как в любой развязочной драке у Тарантино. Даже угловые, которые никогда не были сильной стороной нашего клуба, пошли в ход.

«Порту» показал, что несмотря на стеклянную челюсть, команда уже умеет собираться — и этого едва не хватило для камбэка (ещё один отличительный элемент матчей новых коллективов). Держаться было сложно, особенно учитывая, что чертёнок Диас постоянно изобретал что-то красивое даже в штрафной, даже перед самым ударом. «Краснодар» минут 20 как вообще не думал о том, что можно атаковать — девять человек выживали, удерживая несколько оборонительных линий. После момента, где Зе Луиш несколько раз замахами улучшал себе позицию, камеры выхватили лицо капитана Мартыновича. Оно было синонимом понятия «смертельная усталость».

Зе Луиш едва не лишил «Краснодар» победы. Похоже, он терпеть не может этот клуб Забил им чуть ли не больше всех. Ну и ладно!

Такие матчи одновременно хочется и быстрее забыть (слишком много эмоций отдано), и не забывать никогда (слишком много было сделано). И главное: такие матчи в периоде становления обязаны быть у команды, которая рассчитывает вскоре стать большой силой. Она, сила, появляется как раз через такие испытания. И только через них.

А ещё это было всё же круче, чем у Тарантино. Великий кинотворец перепридумывает хэппи-энды к историям, которые в реальности были трагическими. «Краснодар» же в реальности заработал право на хэппи-энд сам, без домысливаний.

И сиквел со съемочными днями в Греции уже анонсирован.