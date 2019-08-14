Членам «Порту» — на! «Краснодар» отомстил за Россию

Жадные португальцы украли у нас футбол по ТВ, но команда Галицкого унизила их, оставив без ЛЧ и 20 млн $.

Матч «Порту» — «Краснодар» будет знаменит не только игрой. Но об отмене показа матча — потом. Для начала давайте хотя бы на время перестанем бичевать наш футбол и просто порадуемся, что команда молодого отечественного тренера Мурада Мусаева победила не только на мастерстве качественных легионеров, но и благодаря двум мячам 19-летнего воспитанника Магомеда Шапи-Сулейманова. Говорят, что похвала сбивает ребят с пути, но, чёрт возьми, как можно молчать о том, что у одного из наших юных парней уникальная левая нога? Да об этом ведь уже знают даже в Испании и Португалии. Что, мы не имеем права гордиться своим Магомедом?

Это было круче, чем у Тарантино. «Краснодар» дожил до хэппи-энда Теперь надо выдохнуть.

Или разве кому-то стыдно сказать, что ещё один воспитанник «Краснодара» 99 года рождения, вратарь Матвей Сафонов, прямо сейчас показывает игру, достойную основы сборной? Пусть все знают и проговаривают, что у Игоря Акинфеева есть и родная, не натурализованная смена.

Обязательно забьёт свои мячи в ЛЧ и Иван Игнатьев. Кажется, что этот талантливый сибирский парень самый проблемный из выпуска 99 года, но сложный период агентских соблазнов закончен — Ваня забивает в РПЛ за «Краснодар».

Пересчитывая воспитанников в составе «Краснодара» на матч в Португалии не зазорно признать, как глупо выглядели все смеявшиеся, когда Сергей Галицкий говорил, что именно 99-й год — первый полноценный выпуск академии — сразу будет отвечать за результат? И раз уж сегодня, в день рождения, создателя «Краснодара» заливает цунами патоки, то было бы неплохо разбавить сладость словами: «Простите, что мы в вас не верили».

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Рассуждая о «Краснодаре», важно задать себе и другой беспроигрышный вопрос: «А почему мне за них стыдно»? Отвечать, имея в условиях «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и, особенно, свои тексты — очень легко. Причин завались. А вот с «Краснодаром» — беда. Академия – класс. Стадион – искусство. Решалы, распилы, откаты – мимо.

Получается, российский футбол всё-таки можно успешно делать не для дядьки в кабинете, а для людей? И ведь мы до последнего считали, что с «тёплой» стратегией Галицкого никогда не выиграть ни титулов, ни больших матчей, но в игре с «Порту» «Краснодар» уничтожил критиков и указал нашему футболу путь в прекрасное будущее.



Путь этот выходит за пределы самой игры и приводит к культуре. Болеть за «быков» –давно быт простого жителя Краснодара. Вечером перед «Порту», например, амфитеатр у арены был забит – трансляцию из Португалии пришли смотреть дети, девушки, бабушки и мужчины всех возрастов.

Как Краснодар болел за своих. Видео В парке Краснодар было круто. Даже без картинки.

Причём, есть подозрение, что даже если бы игру показали на экране стадиона за деньги, то трибуны всё равно были бы заполнены. Представьте: приходят 20-30 тысяч человек на стадион, бросают свои дела, готовятся услышать гимн Лиги чемпионов, а им показывают картинку, что показ матча отменен по независящим от России причинам. И если принимать объяснения «Матч ТВ» за истину, если «Порту» действительно в последний момент выставил драконовский ценник за трансляцию, то получается, что португальцы устроили свою бизнес-игру на оскорблении обычных русских зрителей. То есть, миллионов человек.

«Матч ТВ» не показал очень крутой матч «Краснодара». Но канал не виноват Почему так случилось?

И за этом всем ответственным членам «Порту» — на! Получайте три гола! Оставайтесь без 20 миллионов евро! ЛЧ к вам не поедет! А вот за отомстивший за своих людей на поле «Краснодар» теперь будет болеть вся Россия! Группа ЛЧ – это то, чего «быки» заслуживают как никто в России.