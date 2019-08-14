5 самых крутых матчей российских клубов в квалификации Лиги чемпионов

Во вторник «Краснодар» показал свой характер, одолев «Порту» в сложнейшем матче. Теперь команда Мурада Мусаева будет рубиться с «Олимпиакосом» за право сыграть в группе Лиги чемпионов. Предвосхищая еще, наверняка, пару крутых матчей «быков», вспоминаем самые лучшие игры российских клубов в квалификации ЛЧ.
1992/93. «Барселона» – ЦСКА – 2:3 (первый матч — 1:1)
Ту невероятную победу «армейцев» над «Барселоной» болельщики ЦСКА со стажем вспоминают до сих пор. Почти 27 лет назад московский клуб сотворил чудо на «Камп Ноу», выбив из Лиги чемпионов каталонцев.
В Москве команды по разу поразили ворота друг друга, однако в проход «армейцев» мало кто верил. Перед тем сезоном ЦСКА расстался с целой группой лидеров — Корнеевым, Татарчуком, Кузнецовым, Брошиным и Масалитиным. Их места заняли молодые ребята, а возглавил команду Геннадий Костылев. «Барселону» тогда тренировал Йохан Круифф, а под его руководством играли звёзды – Гвардиола, Куман, Лаудруп, Стоичков.
Тем удивительнее, что ЦСКА с таким составом сумел отыграться с 0:2. Благодаря точному удару Бушманова под перекладину «армейцы» сократили отставание в счёте и поймали кураж. В итоге следом в ворота испанцев влетело еще два безответных мяча.
Пройдя каталонцев, москвичи оказались в числе восьми лучших команд Европы. Тем не менее дальнейший турнирный путь у ЦСКА не заладился. В группе с «Брюгге», «Марселем» и «Рейнджерс» они заняли четвёртое место и выбыли из розыгрыша.
2003/04. «Локомотив» — «Шахтёр» — 3:1 (первый матч – 0:1)
К ответному матчу третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтёром» банда Юрия Сёмина подходила с неудачным результатом в первой встрече – 0:1 на выезде и без дисквалифицированного защитника Олега Пашинина. Именитой команде во главе с Овчинниковым, Игнашевичем, Евсеевым, Измайловым и Лоськовым нужно было особенно тщательно следить за неприкосновенностью собственных ворот, при этом активно атакуя ворота соперника.
Впрочем, главную задачу на матч «железнодорожники» начали выполнять уже на 21-минуте. Максим Бузникин, пытаясь пробить слёту, сделал отличную подачу на Михаила Ашветию, который замкнул передачу головой. Под занавес второго тайма грузинский форвард снова блеснул игрой на втором этаже, забив после подачи с углового.
Несмотря на удачный старт хозяев, мечты о выходе в следующую стадию турнира могли остаться несбыточными. На 70-й минуте «Шахтёр» отквитал один гол, добившись результата, который устраивал команду. Однако в конце встречи «Локомотив» все же смог забить еще раз. Дмитрия Хохлова сбили в штрафной, и арбитр указал на пенальти. С точки был точен Игнашевич.
Кстати, в том розыгрыше «железнодорожники» сумели добраться до 1/8 финала ЛЧ, где уступили по сумме двух встреч «Монако».
2004/05. «Рейнджерс» — ЦСКА — 1:1 (первый матч – 2:1)
Свой знаменитый поход за Кубком УЕФА «армейцы» начали, как ни странно, с квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отборочного турнира соперником ЦСКА оказался крепкий «Рейнджерс».
В первом матче в Москве, команда Валерия Газзаева не без проблем одолела шотландцев со счетом 2:1. Отличились блиставшие тогда бразилец Вагнер Лав и чех Иржи Ярошик.
Ответный поединок проходил для «армейцев» нервозно – один пропущенный мяч мог перевернуть все с ног на голову и вывести соперников в следующую стадию турнира. К счастью, на 60-й минуте ЦСКА немного сбавил градус напряжения, забив гол. Березуцкий подключился к атаке и отдал точный пас на Вагнера, который вогнал мяч в сетку.
Оставшееся время матча «армейцы» контролировали ход игры, пусть и пропустили необязательный курьёзный гол. На 86-й минуте дальним ударом счёт сравнял форвард Стивен Томпсон. Впрочем, на большее хозяев не хватило. ЦСКА выбил «Рейнджерс», угодил в группу ЛЧ к «Челси», «Порту» и ПСЖ, занял в ней третье место и попал в плей-офф Кубка УЕФА. Что было дальше, вы и так знаете.
2015/2016. ЦСКА – «Спортинг» — 3:1 (первый матч – 1:2)
Проиграв гостевой матч «Спортингу» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ со счетом 1:2, москвичи серьезно осложнили себе задачу на попадание в групповой этап.Более того, после первого тайма казалось, что пройти португальцев будет еще сложнее. Уходя на перерыв, они вели 1:0.
Однако Леонид Слуцкий сумел настроить своих футболистов. Во второй половине встречи они преподнесли большой сюрприз гостям и зрителям, собравшимся на «Арене Химки». Сначала Думбия после прострела Дзагоева со стандарта воспользовался хаосом в чужой штрафной и затолкал мяч в сетку, а затем он же вывел хозяев вперед, забив в пустые ворота с передачи Мусы. На этом «армейцы» не остановились. Поймав кураж, они организовали и третий гол в ворота гостей. Получив мяч в штрафной площади, Муса расстрелял ближний угол ворот. Ход двухмачтового противостояния ЦСКА перевернул всего лишь за 45 минут.
К сожалению, в групповом этапе подобных подвигов «армейцы» не совершили. В квартете с «Вольфсбургом», ПСВ и «МЮ» они заняли четвертое место.
2016/17. «Ростов» — «Аякс» — 4:1 (первый матч 1:1)
Именно после этой победы «Ростов» громко заявил о себе в Европе. Вряд ли кто-то ожидал, что команда Бердыева пройдет голландский «Аякс» так просто.
После ничьи в Амстердаме (1:1) ростовчане с первых минут домашнего поединка обрушили на гостей шквал своих фирменных стремительны атак. В итоге на 34-й минуте они повели в счёте после точного удара головой Сердара Азмуна.
Кто бы мог подумать, что в начале следующего тайма донской клуб отгрузит «Аяксу» еще три мяча. Тогда отличились Ерохин, Нобоа и Полоз. Последний гол ростовчан Дмитрий закатывал в пустые ворота. В тот момент команда Петера Боша выглядела особенно жалко. На общее впечатления об игре подопечных Курбана Бердыева не повлиял даже пропущенный мяч под занавес встречи.
Попав в групповой этап ЛЧ, «Ростов» очень достойно выступил в квартете с ПСВ, «Баварией» и «Атлетико». Обыграв немцев и дважды сыграв вничью с голландцами, команда Бердыева попала в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала по сумме двух матчей уступила «МЮ» Моуринью.
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