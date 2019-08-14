5 самых крутых матчей российских клубов в квалификации Лиги чемпионов

Во вторник «Краснодар» показал свой характер, одолев «Порту» в сложнейшем матче. Теперь команда Мурада Мусаева будет рубиться с «Олимпиакосом» за право сыграть в группе Лиги чемпионов. Предвосхищая еще, наверняка, пару крутых матчей «быков», вспоминаем самые лучшие игры российских клубов в квалификации ЛЧ.

1992/93. «Барселона» – ЦСКА – 2:3 (первый матч — 1:1)

Ту невероятную победу «армейцев» над «Барселоной» болельщики ЦСКА со стажем вспоминают до сих пор. Почти 27 лет назад московский клуб сотворил чудо на «Камп Ноу», выбив из Лиги чемпионов каталонцев.

В Москве команды по разу поразили ворота друг друга, однако в проход «армейцев» мало кто верил. Перед тем сезоном ЦСКА расстался с целой группой лидеров — Корнеевым, Татарчуком, Кузнецовым, Брошиным и Масалитиным. Их места заняли молодые ребята, а возглавил команду Геннадий Костылев. «Барселону» тогда тренировал Йохан Круифф, а под его руководством играли звёзды – Гвардиола, Куман, Лаудруп, Стоичков.

Тем удивительнее, что ЦСКА с таким составом сумел отыграться с 0:2. Благодаря точному удару Бушманова под перекладину «армейцы» сократили отставание в счёте и поймали кураж. В итоге следом в ворота испанцев влетело еще два безответных мяча.

«Тем ребятам можно давать героев». 25 лет победе ЦСКА на «Камп Ноу» Молодые мальчишки сотворили историю, выбив «Барселону» из Лиги чемпионов.

Пройдя каталонцев, москвичи оказались в числе восьми лучших команд Европы. Тем не менее дальнейший турнирный путь у ЦСКА не заладился. В группе с «Брюгге», «Марселем» и «Рейнджерс» они заняли четвёртое место и выбыли из розыгрыша.

ЦСКА перед матчем на «Камп Ноу»

2003/04. «Локомотив» — «Шахтёр» — 3:1 (первый матч – 0:1)

К ответному матчу третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтёром» банда Юрия Сёмина подходила с неудачным результатом в первой встрече – 0:1 на выезде и без дисквалифицированного защитника Олега Пашинина. Именитой команде во главе с Овчинниковым, Игнашевичем, Евсеевым, Измайловым и Лоськовым нужно было особенно тщательно следить за неприкосновенностью собственных ворот, при этом активно атакуя ворота соперника.

Впрочем, главную задачу на матч «железнодорожники» начали выполнять уже на 21-минуте. Максим Бузникин, пытаясь пробить слёту, сделал отличную подачу на Михаила Ашветию, который замкнул передачу головой. Под занавес второго тайма грузинский форвард снова блеснул игрой на втором этаже, забив после подачи с углового.

Несмотря на удачный старт хозяев, мечты о выходе в следующую стадию турнира могли остаться несбыточными. На 70-й минуте «Шахтёр» отквитал один гол, добившись результата, который устраивал команду. Однако в конце встречи «Локомотив» все же смог забить еще раз. Дмитрия Хохлова сбили в штрафной, и арбитр указал на пенальти. С точки был точен Игнашевич.

Кстати, в том розыгрыше «железнодорожники» сумели добраться до 1/8 финала ЛЧ, где уступили по сумме двух встреч «Монако».

2004/05. «Рейнджерс» — ЦСКА — 1:1 (первый матч – 2:1)

Свой знаменитый поход за Кубком УЕФА «армейцы» начали, как ни странно, с квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отборочного турнира соперником ЦСКА оказался крепкий «Рейнджерс».

В первом матче в Москве, команда Валерия Газзаева не без проблем одолела шотландцев со счетом 2:1. Отличились блиставшие тогда бразилец Вагнер Лав и чех Иржи Ярошик.

Ответный поединок проходил для «армейцев» нервозно – один пропущенный мяч мог перевернуть все с ног на голову и вывести соперников в следующую стадию турнира. К счастью, на 60-й минуте ЦСКА немного сбавил градус напряжения, забив гол. Березуцкий подключился к атаке и отдал точный пас на Вагнера, который вогнал мяч в сетку.

Оставшееся время матча «армейцы» контролировали ход игры, пусть и пропустили необязательный курьёзный гол. На 86-й минуте дальним ударом счёт сравнял форвард Стивен Томпсон. Впрочем, на большее хозяев не хватило. ЦСКА выбил «Рейнджерс», угодил в группу ЛЧ к «Челси», «Порту» и ПСЖ, занял в ней третье место и попал в плей-офф Кубка УЕФА. Что было дальше, вы и так знаете.

Вагнер Лав Фото: РИА Новости

2015/2016. ЦСКА – «Спортинг» — 3:1 (первый матч – 1:2)

Проиграв гостевой матч «Спортингу» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ со счетом 1:2, москвичи серьезно осложнили себе задачу на попадание в групповой этап.Более того, после первого тайма казалось, что пройти португальцев будет еще сложнее. Уходя на перерыв, они вели 1:0.

Однако Леонид Слуцкий сумел настроить своих футболистов. Во второй половине встречи они преподнесли большой сюрприз гостям и зрителям, собравшимся на «Арене Химки». Сначала Думбия после прострела Дзагоева со стандарта воспользовался хаосом в чужой штрафной и затолкал мяч в сетку, а затем он же вывел хозяев вперед, забив в пустые ворота с передачи Мусы. На этом «армейцы» не остановились. Поймав кураж, они организовали и третий гол в ворота гостей. Получив мяч в штрафной площади, Муса расстрелял ближний угол ворот. Ход двухмачтового противостояния ЦСКА перевернул всего лишь за 45 минут.

Подвиг «армейцев». ЦСКА с боем прорвался в группу Лиги чемпионов! Проиграв первый тайм и совершив спортивный подвиг во втором, ЦСКА вырвал у «Спортинга» победу, а вместе с ней — пропуск в Лигу чемпионов!

К сожалению, в групповом этапе подобных подвигов «армейцы» не совершили. В квартете с «Вольфсбургом», ПСВ и «МЮ» они заняли четвертое место.

Ахмед Муса и Сейду Думбия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2016/17. «Ростов» — «Аякс» — 4:1 (первый матч 1:1)

Именно после этой победы «Ростов» громко заявил о себе в Европе. Вряд ли кто-то ожидал, что команда Бердыева пройдет голландский «Аякс» так просто.

После ничьи в Амстердаме (1:1) ростовчане с первых минут домашнего поединка обрушили на гостей шквал своих фирменных стремительны атак. В итоге на 34-й минуте они повели в счёте после точного удара головой Сердара Азмуна.

Кто бы мог подумать, что в начале следующего тайма донской клуб отгрузит «Аяксу» еще три мяча. Тогда отличились Ерохин, Нобоа и Полоз. Последний гол ростовчан Дмитрий закатывал в пустые ворота. В тот момент команда Петера Боша выглядела особенно жалко. На общее впечатления об игре подопечных Курбана Бердыева не повлиял даже пропущенный мяч под занавес встречи.

Наше любимое чудо. «Ростов» - в Лиге чемпионов! «Ростов» - в Лиге чемпионов. В группе! Сказка стала былью, и это действительно потрясающе.

Попав в групповой этап ЛЧ, «Ростов» очень достойно выступил в квартете с ПСВ, «Баварией» и «Атлетико». Обыграв немцев и дважды сыграв вничью с голландцами, команда Бердыева попала в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала по сумме двух матчей уступила «МЮ» Моуринью.