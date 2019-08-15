Вальбуэна был последней звездой «Динамо» эры Ротенбергов. Он снова едет в Россию

Краснодар ждёт Матьё

Ответный матч между «Порту» и «Краснодаром» станет легендарным для российского футбола по многим причинам – начиная от проблем с трансляцией и заканчивая прекрасной и драматичной игрой на поле. Краснодарцы прошли четвертьфиналиста прошлой Лиги чемпионов, и до выхода в групповой этап им остался один шаг.

На пути к нему греческий «Олимпиакос», главной звездой которого является наш старый добрый знакомый Матьё Вальбуэна. Француз был, пожалуй, последним топ-игроком московского «Динамо» эпохи Ротенбергов. Матьё отдавал гениальные передачи, блистательно исполнял стандартные положения, забивал сам. С ним «Динамо» уничтожало соперников по групповому этапу Лиги Европы. И вот Вальбуэна снова едет в Россию и, судя по всему, очень рад этому.

Новый соперник Краснодара слабее «Порту». Но обыграть греков сложно Главное, что нужно знать об «Олимпиакосе» — команде, которая стоит на пути «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ.

Его любили везде

Матьё за время карьеры сменил несколько клубов. И везде его любили и уважали. Большую часть времени он провёл в составе «Марселе», откуда транзитом через «Динамо» перебрался в «Лион». Но даже переход в стан принципиального соперника по чемпионату Франции не ослабил любви фанатов к невысокому футболисту.



Буквально на прошлой неделе Матьё был на стадионе «Велодром» в качестве приглашённого эксперта и обсуждал игру «Марселя» на клубном телевидении. Кстати, марсельцев сейчас тренирует бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Команда уступила «Реймсу» со счётом 0:2, а француз искренне переживал это поражение. Он признался, что очень скучает по клубу, но пока его возвращение невозможно.

«Из-за тебя на моём лице была улыбка»

Едва ли меньше Матьё ценили в турецком «Фенербахче», где он выступал последние несколько лет до перехода в «Олимпиакос». Прошлый сезон выдался очень трудным для клуба. В какой-то момент «Фенер» шёл в зоне вылета и перспектива отправиться в низший дивизион выглядела вполне реальной. Ровно на экваторе сезона команда была предпоследней! Но именно Вальбуэна был одним из тех игроков, кто в сложный момент повёл за собой партнёров. «Фенербахче» выкарабкался со дна таблицы и в итоге добрался аж до шестого места.



Тем не менее, Матьё покинул клуб по окончании сезона и написал трогательное прощальное письмо болельщикам. Фанаты «Фенербахче» не скрывали эмоций и благодарили француза за время, проведённое в команде. Вот пример того, что они писали ему.



«Спасибо тебе за каждый драгоценный момент, который был у нашей команды вместе с тобой. Из-за тебя на моём лице была улыбка эти сезоны. Ты брал на себя ответственность, когда команде было тяжело. Ты всегда вписал своё имя в историю клуба. Спасибо за всё, Матьё. Ты один из нас».

Говорил, что Черчесов – супертренер

Несмотря на то, что в России Вальбуэна провёл не так много времени, наша страна и футбол запомнились и полюбились ему. Игрок «Локомотива» Мацей Рыбусь, с которым Матьё выступал в чемпионате Франции, рассказывал, что француз очень высоко отзывался об уровне чемпионата России, а Черчесова называл супертренером.

Новичок «Динамо» Клинтон Н’Жье, перешедший к москвичам из «Марселя», также отмечал, что консультировался с Матьё по поводу жизни в столице и уровне футбола в РПЛ. И, конечно же, получил исключительно положительные отклики со стороны Вальбуэна.

Скандал с Бензема

Была в карьере француза и неприятная страница. Речь о секс-скандале, в который был вовлечён партнёр Матьё по сборной Франции и форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. В 2015 году Вальбуэна обвинил Карима в шантаже. По версии Матьё, у Бензема была интимная видеозапись с его участием, которую он отдал преступникам, чтобы те давили на Вальбуэна и вынуждали его заплатить большую сумму.

В итоге обоих футболистов отстранили от выступлений за сборную Франции, посчитав, что имидж национальной команды дороже. Матьё спустя годы сказал в интервью французским СМИ, что готов пожать руку Бензема, на что Карим сказал, чтобы Вальбуэна держал эту руку при себе.

Матьё и сейчас в порядке?

В целом – да. Хотя француз уже не тот, что был в лучшие годы, но всё равно это серьёзная единица для «Олимпиакоса». В концовке прошлого сезона он забил важнейшие голы за «Фенербахче» в ворота «Трабзонспора» и «Касымпаша», которые сыграли важную роль в том, что «Фенер» остался в высшем турецком дивизионе. Не смотрите на то, что клуб занял в итоге шестое место, до зоны вылета там было расстояние было не такое и большое.

В составе греческого клуба Матьё дебютировал 3 июля этого года в матче против польской «Лехии» из Гданьска. А первый официальный матч провёл как раз в Лиге чемпионов. «Олимпиакос» начал свой путь ещё раньше «Краснодара» и сначала прошёл «Викторию Плзень». Француз сыграл примерно по часу в обоих матчах, после чего был заменён.



В противостоянии с «Истанбулом», который занял в прошлом сезоне второе место в чемпионате Турции, Вальбуэна уже был в лучшей форме. Бывший игрок «Динамо» отметился одним из голов в домашнем матче и помог грекам выйти в финальный раунд квалификации.



В обоих встречах Матьё провёл на поле в районе 80 минут, то есть совершенно очевидно, что его физические кондиции становятся близкими к оптимальным. А российские болельщики должны помнить, что Вальбуэна в хорошей форме может принести очень много проблем своему сопернику.