«Порту» обвиняет «Матч» во лжи. Жёсткий ответ португальцев по поводу трансляции

Почему первую в истории победу «Краснодара» в Лиге чемпионов не показали по телевизору в России? С каждым часом причин становится всё больше.

Телеканал «Матч ТВ» отменил прямую трансляцию из Португалии в последний момент, за две минуты до начала игры. Это вызвало поток возмущения в социальных сетях и в комментариях. Комментатор Константин Генич был первым, кто внёс ясность в ситуацию. Он объяснил, что проблема была на стороне «Порту»: клуб отказался продавать права.

«Матч ТВ» не показал очень крутой матч «Краснодара». Но канал не виноват Почему так случилось?

Позднее высказался ещё один комментатор. Роман Нагучев в ответ на гневный комментарий об отмене трансляции матча написал на странице в «Твиттере» следующее: «Напиши это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто». Появилось и официальное заявление телеканала «Матч ТВ». Вот оно: «На этой стадии квалификации в Лигу чемпионов принимающий клуб единолично распоряжается правами на матч и решает, кому и за сколько их продавать».

Факт: «Порту» не продал трансляцию никому. Матч нельзя было посмотреть по российским телеканалам, а в Португалии он был доступен только через клубное телевидение. Остаются неясными причины, по которым о невозможности посмотреть матч не знали телезрители. Согласно заявлению «Матча», предупредить об этом было невозможно, так как и представители канала и сами не знали, что трансляции не будет. То есть, договорённость была достигнута, но потом руководство португальского клуба нарушило её перед самым началом встречи.

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«Чемпионат» решил взять комментарий у другой стороны конфликта. Мы связались с директором «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораесом. Вот, что он сказал.

– Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда обозначалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности – так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей. Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия.

– Вы изначально планировали показывать матч в приложении бесплатно для россиян?

– Нет. Когда российский канал сказал нам, что заплатит 50 тысяч евро, то мы отключили сигнал на территории России. Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России.

Главное в заявлении Мораеша: он опровергает, что между «Порту» и «Матч ТВ» было заключено соглашение. Это прямо противоречит заявлению телеканала о том, что существовал подписанный договор.

Сейчас «Матч ТВ» рассматривает возможность начать судебное разбирательство. Об этом сообщил креативный директор телеканала Гавриил Гордеев. Также он привёл новые подробности ситуации.

«За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет. Условно, за 10 минут до матча я спрашивал, и они говорили: „Сейчас-сейчас, договоримся“. За 1,5 часа мы начали просить коллег из „Краснодара“ поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас.

По моей информации, от местных телеканалов они запросили € 200 тыс. за трансляцию; для России — меньше. У себя они запросили такую цену, и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении — тогда мы договорились, что „Порту“ заблокирует своё клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев. В итоге они отказались от этих денег и, насколько я понял, не продали рекламные борта.

За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить € 15,25 млн, сейчас за Лигу Европы они получат € 2,92 млн. У «Порту» что-то пошло не так. Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае».

Заявления сторон прямо противоречат друг другу. Учитывая это, теперь утверждение, что «трансляция сорвалась по независящим от «Матч ТВ» причинам», выглядит уже весьма неоднозначной. Было бы хорошо увидеть доказательства с той или иной стороны.