Они восхищаются «Краснодаром» и шутят про «Селтик».

Great stuff to see: англоязычные фаны о двух сенсациях в Лиге чемпионов

Мы их потеряли! Невероятно, но “Селтик” выбыл, а вот “Краснодар” — наоборот. Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng продолжают смотреть квалификационный раунд Лиги Чемпионов и читать, что о матчах пишут в англоязычных соцсетях.

To crush out — выжать, выдавить

Кто не видел матч “Краснодар” — ”Порту”, тот многое пропустил! Драма, чудеса и победа наших парней. Стыд и позор, что “Матч ТВ” не смог договориться о правах на трансляцию и российские телезрители не получили возможности посмотреть эту игру в прямом эфире. 2:3 и самая (пока!) неожиданная победа

Абсолютно шокирован, видя, как бывшего чемпиона Европы выжал из Лиги чемпионов во время домашнего матча неожиданный восточноевропейский противник. Тем не менее, я бы хотел пожелать им всего наилучшего в Лиге Европы. Удачи, Порто!

Former — бывший

Прорыв “Краснодара” — не единственная неожиданность. “Селтик” выбыл из соревнования. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландцы проиграли румынскому ЧФР «Клуж». Параллели напрашиваются сами собой.

Вау, два бывших чемпиона Европы, “Порту” и “Селтик”, были выбиты никому, в сущности, не известными клубами даже без плей-оффа.

Properly — правильно, должным образом

Фанаты шотландского клуба возмущены до глубины души и обвиняют в этом провале менеджмент — возможно, не без оснований.

Серьёзно, “Селтик”, когда вы поймёте, что вы должны инвестировать, правильно тратить деньги и, что важнее всего, получить менеджера получше! Мне за вас неловко.

To admit — признать

Игра “Селтика” никак не соответствовала высоким стандартам, и вдвойне унизительно — проиграть такой тёмной лошадке, никому не известному клубу. Так что разочарованные фаны вовсю упражняются в сарказме.

“Клуж” блестяще сыграл против “Селтика” этим вечером. Должен признать, я никогда раньше о них не слышал, но потом погуглил и выяснил, что это маленький клуб из Глазго.

Stuff — штука

Крутая штука. Старичок “Селтик” выбыл из Лиги Чемпионов ещё до её начала. Подумать только, что они нанимали игроков, втюхивая им мечту о Лиге Чемпионов.