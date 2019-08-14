«Федя, забей «Спартаку». Чалов готовится к дерби

В то время как «Спартак» готовится к «Туну», ЦСКА уже готовится к «Спартаку».

Сломанный нос тренировке не помеха

Не было в начале недели у болельщиков ЦСКА более популярного предмета для обсуждения, чем нос Фёдора Чалова, сломанный сочинским сербом Миладиновичем. Оптимисты вспоминали неунывающего Марио Фернандеса в защитной маске. Пессимисты сразу поставили крест на участии форварда в понедельничном дерби. Новостей из Ватутинок ждали и красно-синие, и красно-белые. Ну так вот главная и для тех, и для других: Фёдор в обойме и наравне с партнёрами готовится к поездке в Тушино.

В среду лучший бомбардир «армейцев» и всего прошлого чемпионата России оттренировался полтора часа без ограничений и положил пару-тройку мячей в двусторонке поперёк поля. Понятно, что одноклубники, зная о характере травмы Фёдора, обходились с ним подчёркнуто бережно, но не расступались – факт. Чалов тоже не избегал борьбы, в том числе верховой. По окончании тренировки настроение что у тренера, что у нападающего было бодрое, рабочее.



Занятная сценка случилась за пределами учебно-тренировочного комплекса. Пара болельщиков, мужчина и женщина средних лет, полтора часа терпеливо прождали своего любимца у ворот, лишь бы сказать пару тёплых, ободряющих слов. Надеюсь, они не обидятся за ретрансляцию диалога.



— Федя, забей «Спартаку».



— Постараюсь.



— Такая несправедливость: наших можно бить на поле, и никому ничего за это не будет.



— Ничего, крепче буду.

Похвальная для молодого футболиста рассудительность. Но в игре дополнительная защитная амуниция ему, наверное, не помешает. Противник с главным источником опасности деликатничать не станет – лучше перестраховаться. Одно слово – дерби!

Без Арнора

По второму травмированному в воскресенье «армейцу» прогнозы менее оптимистичны. Судя по тому, что посреди недели Сигурдссон не работал на поле, вероятность его полного выздоровления к дерби невелика. Что автоматически повышает шансы Кучаева ворваться в стартовый состав – в игре с «Сочи» именно он заменил травмированного исландского сослуживца и свои 70 минут отработал достаточно качественно.

В чемпионате России Константин не выходил на игру с первых минут более года – с мая 2018-го. Прошлый сезон практически целиком пропустил – две подряд травмы выбили из строя. Хочется верить, что чёрная полоса у светлой в прямом и переносном смысле слова «армейской» головы осталась в прошлом.

Школьник в воротах

В отсутствие Сигурдссона, Дзагоева и Щенникова (старая гвардия ещё на реабилитации) игроков на двусторонку у Гончаренко набирается впритык – всего 17 полевых да четвёрка вратарей. Приходится «железного Савельича» снова подключать к упражнениям – впрочем, самому Онопко беготня с молодняком, похоже, только в радость. Не привыкать.



Для кого всё в новинку, так это для ребят-дублёров. Среди нескольких незнакомых лиц удалось идентифицировать центрального защитника Карпова. Вадиму 17 лет, рослый, за 190 см, парень, второй год выступает за молодёжку. Среди сильных качеств Instat выделяет длинный пас.

Параллельно ЦСКА продолжает тестировать вратарей с прицелом на дальнюю перспективу. Зимой в Кампоаморе курс молодого бойца прошёл Николай Радченко, теперь этой чести удостоился Владислав Тороп. Для 15-летнего школьника каждая тренировка с капитаном Акинфеевым и Боссом Овчинниковым – бесценный урок мастерства, но только но не повод для бахвальства перед ровесниками и самоуспокоения. Там за Игорем такая очередь – стоять и стоять. При том, что сам «35-й» уходить пока не собирается.