«Локомотив» близок к лёгкой группе в ЛЧ. Свежая таблица коэффициентов УЕФА

Спасибо «Селтику» и компании

Третий квалификационный раунд принёс российским болельщикам много положительных эмоций. Причём не обо всех из них они узнали сразу. Помимо грандиозного успеха «Краснодара» в матче с «Порту» на перспективы наших клубов в Лиге чемпионов повлияли и другие результаты. Дело в том, что многие фавориты своих противостояний неожиданно покинули турнир, хотя большинство из них мы привыкли видеть в групповом этапе на постоянном основе.

Судите сами. Собственно, сам «Порту» впервые за почти 10 лет не сыграет в группе. Добавьте сюда «Базель», киевское «Динамо», «Селтик» и «Копенгаген». Всё это вкупе дало отличный шанс другой нашей команде, московскому «Локомотиву», получить себе значительно более лёгких соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

5 самых крутых матчей российских клубов в квалификации Лиги чемпионов Радуемся за «Краснодар» и вспоминаем прошлые успехи наших команд.

В шаге от успеха

До третьего квалификационного раунда шансы «Локо» попасть из четвёртой корзины в третью выглядели невысокими. Но после неудач фаворитов эти шансы стали более чем реальными. Теперь команда Юрия Сёмина всего в шаге от третьей корзины перед жеребьёвкой. Для того, чтобы туда пробиться, москвичам нужно, чтобы одна из трёх команд с более высоким рейтингом вылетела из Лиги чемпионов на последней стадии квалификации.



Три клуба – это «Аякс», «Брюгге» и «Динамо Загреб». Голландцы сыграют с кипрским АПОЭлом, бельгийцы сразятся с австрийским ЛАСКом, а хорваты – с норвежским «Русенборгом». И если «Аякс» выглядит фаворитом в своём противостоянии, то шансы остальных команды выглядят примерно равными. Да и после вчерашних результатов мы понимаем, что статус фаворита далеко не всегда подтверждается в этом сезоне.

Что у «Краснодара» и «Зенита»?

Начнём с действующих чемпионов России. Питерский клуб должен расположиться в первой корзине при жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и с большой долей вероятности получит более простых соперников. По крайней мере на бумаге. Российским болельщикам ли не знать, чем оборачиваются для нас такие «простые» группы».

«Краснодар» пока ещё не попал в основной раунд главного клубного турнира Европы. Но если краснодарский клуб пройдёт «Олимпиакос», то гарантированно попадёт в третью корзину. Там же останутся и греки в случае успешного для них исхода. Таким образом есть шанс, что ни одна из российских команд не будет находиться в четвёртой корзине перед жеребьёвкой, где расположены самые слабые клубы, исходя из коэффициентов УЕФА. Отметим также, что мы указываем варианты корзин при условии, что проходят команды с более высоким рейтингом.

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20

Помимо спортивных успехов выход в групповой этап Лиги чемпионов поднимает и финансовый статус клубов. Значительная сумма (конкретные цифры можно посчитать после окончания следующего раунда) распределяется между 32 командами-участниками групповой стадии на основании их рейтинга в УЕФА за последние 10 лет. Матчи заключительного раунда квалификации состоятся 20/21 и 27/28 августа.