Очередная жертва Погба. Зидан близок к уходу из «Реала»

Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевра (видео)



В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч.



На 46-й минуте встречи форвард столичной команды Иван Сергеев забил гол, перебросив голкипера гостей Никиту Чагрова, стоя спиной к воротам соперника.

«Барселона» предложила за Неймара € 30-40 млн, Коутиньо и Ракитича



«Барселона» сделала предложение по форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, утверждает Le10sport.com.



Согласно информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 27-летнего нападающего парижан € 30-40 млн и включить в сделку двоих своих полузащитников — Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. В сумме эту сделку на «Камп Ноу» оценивают в € 200 млн. Чемпион Франции ещё не дал ответа на поступившее предложение. Ожидается, что сделает это «ПСЖ» в течение двух ближайших дней.

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Источник: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба



Журналист издания El Pais Диего Торрес поделился информацией о возможном уходе с поста главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.



«Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в «Реал», а после срыва сделки оказался выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом. Для Зинедина его проект и Погба — практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в «Реал» в качестве щита для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна», — цитирует Торреса The Independent.

Погба пообещал не портить атмосферу в «МЮ». Эти слова ему ещё припомнят Одна из главных проблем француза – его громкие высказывания. Реплики хавбека не раз использовали против него самого.

УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»



Стали известны имена судей, которым предстоит работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном».



На встречу красно-белых со швейцарской командой была назначена бригада арбитров из Швеции во главе с Бояном Панджичем, однако впоследствии была проведена смена рефери.



Согласно информации на сайте УЕФА, матч обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери – Новак Симович.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

Суд разделил имущество семьи Глушаковых пополам



Дарья Глушакова, бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, сообщила, что решением суда имущество семьи разделено пополам.



«Суд поделил имущество пополам. Но при этом не были учтены деньги, которые он вывел со счетов. Клинику, которая была моим бизнесом, и другое имущество суд отписал ему. С бывшим мужем я не связывалась и не хочу с ним связываться. У нас ещё не закончился судебный процесс. У нас ещё Мосгорсуд, и я буду доказывать, что он выводил деньги и так далее. Решением суда, конечно, не довольна. Это не по праву. Это нечестно со стороны судейского решения по помещениям и имуществу, которое было заявлено в иске», — сказала Глушакова.

Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке». Главное Быль о том, как быстро можно потерять всё: репутацию, любовь и будущее.

Уткин предложил клубам РПЛ бизнес-план после скромного наказания Даудова



Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета оштрафовать президента «Ахмата» Магомеда Даудова за появление в технической зоне в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).

«Среди прочих розданных сегодня штрафов «Ахмат» наказан за то, что президент клуба Даудов находился в технической зоне. На что он не имеет права, ведь он не участник соревнований. Штраф составил 15 тысяч рублей.



Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч «Спартак» – ЦСКА, например. За миллион уйдёт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю», — говорится в сообщении Уткина.

«Ахмат-м» избежал технического поражения, «Спартак» неверно подал протест



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил решение после рассмотрения жалобы «Спартака» по итогам матча 5-го тура молодёжного первенства с «Ахматом» (1:1).



«Данный инцидент должен рассматриваться по статье 125, однако «Спартак» не подал протеста. Клуб обязан был подать протест, мы бы его рассмотрели и, может, приняли бы решение о техническом поражении. Однако протеста не поступило.



Принято решение наказать «Ахмат» за появление на поле постороннего лица на 10 тысяч рублей. «Спартак» подал неправильно заявление, поэтому ему мы отказали. Результат матча сохранён», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Нелепый пенальти в ворота «Спартака» и игрок вне заявки на поле. Трэш в Грозном В молодёжном первенстве РПЛ разгорается скандал.

«Матч ТВ» предоставил сканы переписки и договора с «Порту» (фото)



Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев сделал заявление по сорвавшейся трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» с «Краснодаром».



«Изначально ФК «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за € 200 тысяч, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести ТВ-права за € 50 тысяч, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре. В этом же договоре было прописано условие о том, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано.

Вместе с этим ФК «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау». Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договорённости по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», — сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

«Порту» обвиняет «Матч» во лжи. Жёсткий ответ португальцев по поводу трансляции Неожиданный поворот темы.

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина в дерби «Спартак» — «Динамо»



По информации «Чемпионата», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).



Напомним, в первом тайме дерби 22-летний аргентинец после подачи в штрафную площадь попытался дотянуться до мяча ногой, но вместо этого ударил в грудь вратаря бело-голубых Антона Шунина. Капитану «Динамо» потребовалась помощь медицинского персонала, после чего он смог продолжить игру. Понсе в свою очередь был удалён с поля.