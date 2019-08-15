«Ливерпуль» опять победил в Стамбуле. Но лучшей в игре была женщина-судья

Битва англичан под свист женщины

Особенностью этого матча за Суперкубок УЕФА стало то, что впервые в историю игру такого уровня обслуживала арбитр-женщина. Назначение на встречу в Стамбуле победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» с победителем Лиги Европы «Челси» получила 35-летняя француженка Стефани Фраппар. В международный список судей ФИФА она попала десять лет назад, с 2011-го обслуживала матчи низших дивизионов чемпионата Франции, а в апреле нынешнего года дебютировала в Лиге 1.

Когда Юргена Клоппа спросили на пресс-конференции на эту тему, главный тренер «Ливерпуля» не упустил возможности пошутить так, чтобы никого не обидеть и не навлечь на себя гнев феминисток: «Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама рассердится, – сказал Клопп. – Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний. Мне кажется, время для этого пришло. Бибиана Штайнхаус работала в Германии. Я очень рад, что мы станем частью исторического момента».

По словам самой Стефани, для судей нет большой разницы между мужским и женским футболом, но назначение на игру за Суперкубок УЕФА сделало её саму популярной во всём мире.

Назад в 2005-й

Для «Ливерпуля» это был всего третий матч в новом сезоне и уже второй за трофей. В начале августа красные уступили Суперкубок Англии «Манчестер Сити» в серии пенальти. Клопп в своём выступлении сделал акцент на том, что команда должна оставаться голодной. Естественно, ему не хотелось проиграть два кубка за десять дней. Тем более в Стамбуле, где в 2005-м «Ливерпуль» совершил фантастический камбэк в финале Лиги чемпионов, и куда фанаты красных вернулись с особыми чувствами.

Лэмпард-тренер вообще дебютировал в еврокубках. И сразу же в финале! После разгрома на «Олд Траффорд» Фрэнк посадил на скамейку молодых Мэйсона Маунта и Тэмми Абрахама, а также Росса Баркли. С первых минут сыграли единственный новичок команды Кристиан Пулишич, подписанный ещё зимой, Н’Голо Канте и лучший снайпер прошлой Лиги Европы Оливье Жиру. Появление в основе Канте стало сюрпризом, поскольку сообщалось, что полузащитник получил новое повреждение.

Сульшер – дико фартовый. Мы убедились в этом ещё раз «МЮ» был лучше, но «Челси» ещё и не везло во всём.

«Челси» ломает прессинг Клоппа

Первый тайм остался за «Челси». Несмотря на то, что в стартовые 15 минут у «Ливерпуля» эффективно работал прессинг и вообще к перерыву красные имели перевес по статистике (удары – 9:7, в створ – 4:2), счёт выглядел справедливым. Синие сумели быстро перестроиться и перевести игру в нужное им русло благодаря использованию длинных передач. Игроки группы атаки команды Лэмпарда во главе с отлично двигавшимся Оливье Жиру хорошо цеплялись за мяч, так что «Ливерпуль» рисковал оставаться в обороне четыре в четыре. «Челси» без лишней спешки проводил толковые комбинации и использовал разрезающие передачи, а в обороне победителя Лиги чемпионов было много проблем, в том числе из-за действий Вирджила ван Дейка. Кандидат на «Золотой мяч» ещё не набрал нужную форму.



Конечно, значительно укрепило среднюю линию «Челси» возвращение Канте. Француз везде успевал, закрывал зоны для развития атак «Ливерпуля» и сам обострял. Наверное, наконец-то должны отпасть вопросы, почему Н’Голо играет выше Жоржиньо. Кстати, бразилец тоже чувствовал свободу, поскольку Садио Мане, как и Мо Салах, не всегда дорабатывал в прессинге. В результате «Челси» создавал моменты: Педро попал в перекладину, Кристиан Пулишич забил из офсайда, а Жиру – честный гол.

Космическая скорость «Ливерпуля»

С началом второго тайма уязвлённый «Ливерпуль» включил свои космические скорости. В результате команда Клоппа организовала несколько моментов у ворот Кепы. «Челси» опаздывал за соперником. Свою роль сыграла и замена Алекса Окслейда-Чемберлена, которому недостаёт тонуса после долгой паузы из-за травмы, на Роберто Фирмино.



С бразильцем у красных стало больше возможностей получать мяч между линиями обороны и полузащиты синих, он во многом сделал гол Мане. Вдобавок задержался Сесар Аспиликуэта – из-за него не было офсайда.

Однако весь второй тайм «Ливерпуль», конечно, играть с такой интенсивностью не мог. Всё-таки это начало сезона. Хотя матч смотрелся. В дальнейшем «Челси», как правило, удавалось избегать опасных проникающих передач соперника, так как форварды красных открывались всё менее активно. Правда, собравшийся ван Дейк едва не забил после углового – Кепа совершил сумасшедший сейв! Забавно, что при зонной обороне на «стандарте» огромного голландца держал на подаче маленький Канте. «Челси» в концовке тоже имел шанс вырвать победу за счёт углового, тем не менее пришлось играть дополнительное время.

Два гола и серия пенальти

Эти полчаса подарили не меньше голов, чем предыдущие 90 минут. Игроки обороны обеих команд стали допускать всё больше простых ошибок из-за очень сильной усталости. Эпизод с голом Мане – коллективная потеря концентрации. Теперь задержался при создании офсайда Курт Зума, но, хуже того, никто не среагировал как того требовала ситуация на рывок самого Садио. Сенегалец, пусть и не в лучшем состоянии после Кубка Африки, великий мастер – исполнил удар идеально.

Просто потрясающе сыграл Педро, когда «Челси» заработал пенальти. Невероятный рывок на фоне утомлённости! Испанец сохранил мяч, а свежий Тэмми Абрахам обхитрил голкипера Адриана, заменяющего травмированного Алисона. Судья Фраппар приняла верное решение, указав на «точку». Вообще француженка со своей бригадой отработала хорошо: давала играть, ошибалась не чаще, чем ошибался бы на её месте арбитр-мужчина, выдержала высокие скорости футбола топ-уровня.

Ничья казалась справедливым результатом этой весёлой игры. Всё решилось в серии пенальти. Адриан отбил удар Абрахама – «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА.