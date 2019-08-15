Лучшее из «Твиттера» о матче за Суперкубок УЕФА.

Судьи игры в Стамбуле – женщины года. Но VAR не исправил их главную ошибку

В «Твиттере» обсуждают главные события, героев и антигероев матча за Суперкубок УЕФА.

Болельщики «Ливерпуля» вернулись в Стамбул, где в 2005 году красные в сумасшедшем финале Лиги чемпионов победили «Милан», проигрывая после первого тайма – 0:3. Они приехали, чтобы снова победить. Заодно и оторваться как следует:

История повторяется…

Впервые в истории матч такого уровня мужского турнира судила женщина – Стефани Фраппар. 35-летняя француженка и её помощницы Мануэла Николози и Мишель О’Нил отработали почти безупречно, а для некоторых любителей футбола даже стали девушками года.

Полузащитник «Челси» Жоржиньо пожал в перерыве Фраппар руку. Кстати, вы заметили, как написана фамилия бразильца? Одной буквы явно недостаёт.

Есть мнение, что ассистенты с VAR забыли подсказать Фраппар о нарушении со стороны Адриана, когда Тэмми Абрахам смазал решающий пенальти. Хотя бы одна нога голкипера «Ливерпуля» должна была находиться на линии во время удара нападающего «Челси». Гари Линекер предположил, что причина ошибки «телесудей» в позднем окончании матча – они, вероятно, заснули.

Тем не менее Абрахаму всё равно крепко достаётся в «Твиттере» за промах с «точки»:

Любопытная статистика Оливье Жиру. В еврокубках он забивает за «Челси» чаще, чем в чемпионате Англии:

Но даже очередного гола Жиру оказалось мало для победы. Видимо, не хватило Эдена Азара.

Посмотрите, как Вирджил ван Дейк позирует с трофеем!

Садио Мане осчастливил своим дублем всех болельщиков «Ливерпуля». Но для кого-то самым ценным стал другой его подарок: