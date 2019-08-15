«Когда падали – понял, что обязательно выживу». Чудо на кукурузном поле

Утром 15 августа 20-летний Артемий Поляков вылетал в Крым с друзьями. День был расписан: заселиться в дом, провести время на море, а вечером зайти в бар и посмотреть матч «Спартака» с «Туном». Но планы изменились: через три минуты после взлета Артемий первым выкатился по надувному трапу «Аэробуса А-321» в кукурузное поле около аэропорта Жуковского.

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.



При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пассажиры рассказали, что что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать. Лайнер совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

— Придется опять футбол в Москве смотреть! – шутит Артемий. Смех не должен смущать, это нормальная реакция на критическую ситуацию.

— Вроде голос бодрый. Все целы?

— Нормально себя чувствую. У друга, по-моему, палец сломан, а так все хорошо, да, — говорит Артемий. — Сейчас вот автобусе едем в сторону Жуковского. Наверное, минут 15 уже. Вокруг только это кукурузное поле. Мы далеко от аэропорта сели, минут 10 из зарослей выходили. Смотрю, до асфальтовой дороги метров 500 не дотянули, пропахали землю брюхом. На самом деле, спасибо пилотам и экипажу. Это чудо, что мы живы. Сейчас еще хозяйка звонила из Крыма из дома, который мы забронировали, говорит, что ждет нас в любое время.

— И что, сразу полетите?

— Не знаю. Мы все в шоке. Сейчас лететь – наверное, садомазохизм, но если предложат бесплатно, то можно, в принципе. Почему нет.

— И правильно — не пропадать же путевке, — отшучиваюсь я.

— На самом деле, мы давно эту поездку планировали, — продолжает Артемий. — Все же молодые, копили деньги, кто-то в первый раз вообще летел. Искали билеты подешевле, ловили их в «Аэрофлоте», который выкидывал по 8 тысяч. И буквально в понедельник нашли у «Уральских авиалиний» за 4 тысяч в одну сторону и были реально счастливы. Ну правда, платить 50 или 12 тысяч на троих – есть же разница?

За «Спартак» болел даже «Путин». Но швейцарский ОМОН не оценил Как Тун помогал победить дружине Кононова. Это был смешной матч.

— Перед взлетом было что-то странное?

— Вроде нет. Приехали за три часа, первыми были в зале ожидания, первыми зашли в самолет – опять же, были счастливы, что удалось поездку организовать. Скачали игры на телефон, чтобы не скучать в полете. Единственное, что заметили – очень много птиц было на полосе. Прям стаями летали в огромном количестве. Их, судя по всему, пытались как-то разогнать, но, видимо, не очень получилось. Потом стали разгоняться, но почему-то никак отрывались. Я летел во второй раз в жизни, но все равно понял – что-то не то происходит, слишком долго тянется. Потом вижу: самолет задирает нос, начинается жесткая вибрация и мы с очень большим трудом отрываемся. Сразу после этого начинается тряска, с одной стороны взрывается двигатель. Говорят, что вспышки были с обеих, но я видел только с одной. Самолет будто выруливает, то набирает высоту, то как будто спрыгивает вниз.

— Это состояние можно назвать падением?

— Не совсем. Мы минуты 2-3 так летели. Не так, чтобы носом вниз, резко. Я смотрел в иллюминатор и думал, может, наберем высоту, может, еще что-то сделает пилот. Но тут скорость возросла, я увидел какие-то дома недалеко, сказал другу: «Леха, держись», вжался в кресло — и все, мы ударились.

— Что чувствовал в эти секунды?

— Я представлял, как это бывает, когда ты падаешь. Подумал только: «Нет, я должен выжить». Самолет ударился, его бросило вперед, потом он прокатился по земле и остановился, а я тут же вскочил и первым выпрыгнул по трапу. Потом еще помог женщине спуститься.

— Все это время пилоты или стюардессы что-то говорили?

— Вроде бы нет. Но не хочу их дискредитировать. Может я был в стрессе и ничего не слышал. А может, им по инструкциям так и надо себя вести, чтобы не было паники. Вообще-то в это время они все сажали самолет и спасали наши жизни. Они большие молодцы. Тут же открыли двери, сделали эти надувные трапы, потом стюардессы сняли туфли, босиком бегали, искали, кому нужна помощь. Когда уже все вышли, пилоты по громкоговорителю, что произошла непредвиденная ситуация, и мы совершили аварийную посадку недалеко от Жуковского. Мне кажется, они извинились, а мы все стояли и громко аплодировали. Эти люди спасли нам жизни.

— Что видели, когда выбирались из самолета?

— Пропаханную кукурузу. Обломки самолета – мелкие и крупные. Белый дым валил со стороны одного из двигателей. А люди — вроде все целы. И это настоящее чудо…

Имя командира корабля — Дамир Юсупов. Второго пилота — Георгий Мурзин. Сегодня они вместе с членами экипажа спасли 226 человек.