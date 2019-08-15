Это невероятно, но Н’Голо Канте опять удивил

«Челси» упустил шанс на самый доступный титул в сезоне. Фрэнк Лэмпард снова играл против топ-клуба, «Челси» снова понравился и снова не добился результата. Стабильность? На самом деле, это прогресс. Сейчас докажу.

«Ливерпуль» опять победил в Стамбуле. Но лучшей в игре была женщина-судья Фрэнк Лэмпард проиграл в серии пенальти свой первый трофей в качестве тренера.

Первое отличие в плане. План на игру с «Ливерпулем» был качественнее, чем план на «МЮ». В первом случае «Челси», чтобы создать остроту у чужих ворот, подставлялся. Проходимый центр обороны и проходимая опорная зона противоречили слишком смелому расположению игроков на поле. «МЮ» наказал за это противоречие. С «Ливерпулем» было совершенно по-другому.

«Челси» играл очень вертикально и за счёт этого создавал остроту, почти не рискуя. Отрезками защищался низко, отрезками средним блоком, но обязательно компактно. Компактность дала несколько преимуществ.



Зума не приходилось выдвигаться из линии (полузащита справлялась), и он сразу провёл намного более уверенный матч. Жоржиньо не проваливался в обороне, был устойчив к прессингу и сосредоточился на том, что умеет лучше всего: обострении атак. Но особенно великолепен был Канте. Настолько, что о нём нужно поговорить отдельно.

Рекламная пауза: Н‘Голо Канте

Оказывается, невероятное чтение игры Канте работает в обе стороны: и без мяча, и с мячом. Даже когда Маурицио Сарри в прошлом сезоне сделал роль Н‘Голо более атакующей, это не было настолько заметно. Важнейшее качество Канте, которое сделало его суперзвездой – понимание, где окажется мяч через несколько секунд. Француз невелик ростом и отбирает мячи не за счёт жёсткости борьбы, а за счёт того, что занимает лучшую позицию на секунду раньше соперника. Так вот, вчера то же качество проявилось в игре с мячом. Когда «Челси» владел мячом, Канте освобождался от опеки и предлагал себя для паса даже на самом маленьком пространстве. Добавьте к этому семь обводок за 90 минут основного времени, а ещё удар и четыре паса под удар за весь матч. Н’Голо опять удивил. Даже непонятно, что ему ещё нужно сделать, чтобы удивить в следующий раз. Стать форвардом-столбом, может быть.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Хвалим остальной «Челси»

Прессингоустойчивость вчера была ключевым качеством «Челси». Все полузащитники проявили её по-разному. Канте находил находил свободу и открывался под пас, Ковачич тащил мяч с двумя соперникам на плечах, Жоржиньо, внезапно, оказывался один чаще других. Да, прессинг «Ливерпуля» сбоил, особенно в первом тайме. В общем, бразилец долгое время пользовался свободой и выдал сильный матч: последних пасов было немного, но первые придавали атакам динамику.

Другие важные игроки Пулишич и Жиру. Они важны даже не сами по себе, а контрастом по сравнению с Маунтом и Абрахамом. Начнём с Жиру. Всё лето трансферный бан «Челси» обсуждали в первую очередь в контексте отсутствия топ-форварда. Кем забивать? Может, Батшуайи вернуть из аренды? Может, Абрахам, второй бомбардир Чемпионшипа, справится и в АПЛ? Может, можно было оставить Игуаина? А теперь представьте, что обо всём этом летом думал Жиру.

Фото: TF-Images/ Getty Images

Жиру – форвард, который может адаптироваться почти к любой системе игры. Ему не хватает скорости, техники, но в плане тактической дисциплины ему нет равных. Вчера «Челси» играл вертикально: вскрывал линию защиты «Ливерпуля» пасами на ход форвардам. Трудно представить себе более неподходящий стиль для медленного и деревянного Жиру, не правда ли? Но он забил именно в таком стиле: после разрезающего паса на ход. В принципе, Абрахам после выхода делал то же самое, что и Жиру, только реже, и он свой явный момент не реализовал (не хватило пары сантиметров), а Жиру реализовал.

Разница между Пулишичем и Маунтом не так ярко проявляется, но тоже есть. Кристиан провёл на поле в полтора раза больше времени, чем Мэйсон, но и с поправкой на количество минут он был вовлечён в игру больше. Спишем это на разницу в опыте: 20-летний Пулишич уже год провёл на самом высоком уровне, борясь с «Баварией» за чемпионство, а Маунт только привыкает к скоростям топ-матчей. Впрочем, он делает это быстро.



Я уже перечислил половину состава «Челси», но ещё не добрался до Педро. Потому что Педро – вне конкуренции. На другом уровне, как Канте. Пять пасов под удар, четыре удара, огромный объём работы без мяча и при этом десятое место в обеих командах по общему количеству пасов (отличный результат для форварда, больше, чем у любого другого игрока атаки).

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Список игроков «Челси», которые провели сильный матч, впечатляет, но нужно учесть, что на этот раз им благоприятствовал план на игру. Канте компенсировал смелую позицию мобильностью, Ковачич играл менее смело, по сравнению с матчем с «МЮ», группа атаки насчитывала на одного игрока меньше: «Челси» вышел с чуть более осторожным сочетанием игроков (хоть и расставленном в формально более атакующей схеме) и это оказалось правильным решением.

Сульшер – дико фартовый. Мы убедились в этом ещё раз «МЮ» был лучше, но «Челси» ещё и не везло во всём.

А что «Ливерпуль»?

После стольких комплиментов в адрес Лэмпарда и его игроков, есть искушение пройтись по «Ливерпулю». Это неправильно. Наоборот: именно такой ход игры показал, что «Ливерпуль» и «Челси» сейчас находятся на разных уровнях.



Сравните. Качественный план Лэмпарда, мощный перформанс половины его команды, неплохая реализация – всё это у «Челси» было. И всего этого не хватило для победы. С другой стороны: «Ливерпуль» провёл не лучший матч в плане прессинга, явно не лучший матч в плане созидания, был уязвим к проникающим передачам от соперника – и всё равно перебил «Челси» по воротам (в том числе, из опасной зоны) и был близок к победе («Челси» сравнял после забавного пенальти, Абрахам осыпался от лёгкого касания как одуванчик).



Когда одна команда проводит качественный матч, а другая – средний, и при этом они оказываются равны, не только по счёту, но и по моментам – это показатель разница в классе.

Лэмпард матереет в роли тренера. Его «Челси» может побороться с «Ливерпулем» Фрэнк воспитывает в себе мотиватора. Он уже дерзит как Моуринью.

«Челси» хорошо реализовал хороший план – это похоже на максимум команды на данный момент. «Ливерпуль» точно мог сыграть лучше. Мы это знаем, потому что увидели полчаса мощного контроля, когда на поле вышел Фирмино. Наладился прессинг, пошли пасы в опасную зону. С 46 минуты по 76 минуту счёт по ударам 7:2, причём три удара «Ливерпуль» нанёс из вратарской, а ещё два – почти с линии вратарской. «Челси» понадобилось сделать две замены и начать стерильный перепас (защищаться с мячом), чтобы снизить давление – но не наладить контригру.

«Ливерпуль» не совсем в порядке (беспокоит незаменимость Фирмино, неуверенная игра Адриана, а главное – отсутствие моментов, когда снижается интенсивность прессинга: кажется, бешеное давление сейчас стало единственным способом создавать реальную остроту), но уровень команды настолько высок, что даже «Челси» остаётся только завидовать таким проблемам. Моментов мало, но Мане и не нужно много: для дубля хватило двух. В общем, если после 0:4 от «МЮ» было разумно не спешить с критикой «Челси», то сейчас, после вымученной победы по пенальти, тем более бессмысленно критиковать «Ливерпуль».



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