Лига Европы. «Спартак» — «Тун». LIVE!

Лига Европы. «Спартак» — «Тун». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
18:00. Здравствуйте! «Спартак» сегодня постарается сделать первый шаг в сторону группового этапа Лиги Европы. В первом матче против швейцарского «Туна» «красно-белые победили» 3:2, сегодня команде Олега Кононова нужно удержать добытое в гостях преимущество.
В случае успеха, в следующем раунде квалификации «Спартак» сыграет с победителем пары «Брондбю» — «Брага». Скорее всего, это будет португальский клуб, который в первом матче выиграл в Дании. 4:2.
В матче последнего тура РПЛ «Спартак» уверенно выиграл в Грозном 3:1, что даёт повод болельщикам повод для оптимизма. Команда прибавляетю
Правда, в матче с «Туном» не сыграют новички команды — швед Джордан Ларссон и голландец Гус Тиль, они не заявлены.
Зато набрал потрясающую форму Зелимхан Бакаев, в последних двух матчах забивший 4 гола.
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