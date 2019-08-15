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«Спартак» — «Тун», 15 августа 2019, Лига Европы, онлайн-трансляция

«Спартак» — «Тун»
«Чемпионат»
Лига Европы. «Спартак» — «Тун». LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / Лига Европы 0
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Тун
Тун, Швейцария

Лига Европы. «Спартак» — «Тун». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

18:00. Здравствуйте! «Спартак» сегодня постарается сделать первый шаг в сторону группового этапа Лиги Европы. В первом матче против швейцарского «Туна» «красно-белые победили» 3:2, сегодня команде Олега Кононова нужно удержать добытое в гостях преимущество.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Тун
Тун, Швейцария
2 : 3
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Понсе – 22, 0:2 – Бакаев – 29, 1:2 – Хефти – 52, 2:2 – Рапп – 59, 2:3 – Бакаев – 73

В случае успеха, в следующем раунде квалификации «Спартак» сыграет с победителем пары «Брондбю» — «Брага». Скорее всего, это будет португальский клуб, который в первом матче выиграл в Дании. 4:2.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 19:30 МСК
Брондбю
Брондбю, Дания
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 – Кайзер – 15, 1:1 – Паулинью – 18, 1:2 – Орта – 20, 2:2 – Кайзер – 50, 2:3 – Орта – 90+2, 2:4 – Херманнссон – 90+5 (автогол)

В матче последнего тура РПЛ «Спартак» уверенно выиграл в Грозном 3:1, что даёт повод болельщикам повод для оптимизма. Команда прибавляетю

Без пиджака. В «Спартаке» новая кровь
Конец смуты близок.

Правда, в матче с «Туном» не сыграют новички команды — швед Джордан Ларссон и голландец Гус Тиль, они не заявлены.

В Грозном мы увидели, почему «Спартак» захотел Тиля. Этот парень – будущий лидер
Дело вовсе не в двух голевых передачах.

Зато набрал потрясающую форму Зелимхан Бакаев, в последних двух матчах забивший 4 гола.

Бакаев не справился с новой ролью. Хотя и забил два гола
Тренер «Спартака» принял не лучшее, но самое интересное решение в 5-м туре.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: spartak.com

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