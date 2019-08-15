Шюррле – топ! Пока только он

Как ни велик был – наверняка же был! – у Олега Кононова соблазн поберечь основных людей перед дерби с ЦСКА, перед этим искушением он устоял. С одной стороны, результат первого матча в сонном, провинциальном Туне (3:2 в пользу красно-белых) оставлял москвичам достаточно пространства для манёвра дома. А с другой – «Спартак» ещё не в том игровом и ментальном состоянии, чтобы брать очки в эконом-режиме. Всё равно у кого. Даже в выигранных матчах он периодически терял контроль над собой и происходящим на поляне и только раз сохранил ворота в неприкосновенности – против «Динамо».

Во избежание очередного стресса Кононов в четверг отправил на газон почти всех сильнейших из числа доступных исполнителей. Только временно недоступных в Европе Тиля с Ларссоном пришлось заменить – на Мирзова и Понсе. Резиуан второй раз в сезоне появился в основе – и снова против «Туна». В остальном – тот же состав, что побеждал в Грозном. Разрушительный блок тренер сохранил целиком. От новой нервотрёпки это «Спартак» и всех ему сочувствующих не спасло.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

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Игре предшествовала минута молчания – в память об известном болельщике Алексее «Бахыте». В фанатском сообществе он был личностью легендарной – более полутысячи выездов с разными командами любимого клуба говорят сами за себя. Последний, в Грозный, стал для Алексея последним: в среду утром «Бахыт» скончался от полученных в ДТП травм. Ему было всего 33…

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То ли предматчевая церемония угнетающе подействовала на хозяев, то ли исход первого матча чересчур расслабил, дебют они проспали. И получили кошмар наяву. Гостям хватило шести с чем-то минут, чтобы превратить проходное вроде бы мероприятие в реально интригующее действо. Спартаковцы не раз и даже не два могли пресечь голевую атаку «Туна», но все, кто мог – все «накосячили». Жиго с Ещенко вдвоём не смогли «съесть» одного соперника на фланге, Гулиев с Айртон – вынести мяч. Бразилец вдобавок не успел накрыть Гларнера.



Да вот, сами полюбуйтесь на это коллективное безобразие.

Максименко только и оставалось, что развести руками, сквозь зубы ругнуться и топать за мячом в ворота. Это так по-спартаковски: самостоятельно создать себе сложности, чтобы героически их преодолевать.

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На повышенное внимание трибун был обречён новый герой спартаковской публики – автор двух дублей в течение одной недели Бакаев. После грозненского эксперимента Кононов вернул Зелимхана в наиболее комфортные для него условия – с левого края на правый. Но третий раз подряд блеснуть Бакаеву не удалось. Швейцарцы, как видно, скрупулёзно изучили игровые повадки спартаковской десятки и успешно гасили редкие вспышки активности с его стороны. Очевидно, что на постоянной основе «тащить» команду Бакаеву пока тяжеловато – в силу возраста, стажа в первой команде и дефицита международного опыта. Как ни грустно было Бакаеву досрочно уходить с поля, его замена читалась – и состоялась за четверть часа до финального свистка (вышел Мелкадзе).

Цорн рассказал, как он попал в «Спартак». Много новой информации В том числе о трансферах.

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У «Спартака» до перерыва созидание категорически не клеилось. Атаки красно-белых глохли на третьем-четвёртом пасе. Единственным действительно стоящим моментом за 45 минут хозяева обязаны не пресловутым стеночкам-забеганиям, а индивидуальному мастерству Шюррле (у чемпиона мира в расцвете лет оно предполагается по умолчанию). От гола «Тун» спасли вратарь в шлеме а-ля Чех и перекладина ворот. На перерыв своих трибуны провожали осуждающим свистом. И совершенно по делу.

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Негативная реакция стадиона в комплекте с мотивирующей речью Олега Георгиевича в раздевалке сделали своё дело: со старта второго тайма красно-белые наконец-то всерьёз взялись за дело. Ну и швейцарцы оказались ребятами благодарными: на командный ляпсус «Спартака» ответили своим, менее многоходовым, но тоже результативным. У защитника «Туна» вместо выноса получилась скидка на Шюррле, а у вратаря вместо сейва – подарок Понсе. Аргентинец даже удивился, по-моему: и что, можно забивать? Не офсайд? Можно, Эсекьель, на здоровье. Он и забил, должно быть, один из самых простых мячей в карьере – но до чего же важный!

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У кого с лидерским менталитетом порядок, так это у Шюррле. Ещё в первом тайме немец активно дискутировал о чём-то с тренерским штабом, а вскоре после перерыва выполнил свою прямую и самую главную обязанность – поразил ворота. Отдельный респект Мирзову – за классный прорыв и пас-конфетку. Тут только красно-белое братство вздохнуло с облегчением: этот «Спартак», конечно, непредсказуем, временами безалаберен, но всё же не до такой степени, чтобы за 20 минут пропустить дома два от совершенно посредственной по европейским меркам команды.



«Спартак» и один не пропустил – весь запас экстрима до перерыва истратил – и теперь, по всей видимости, отправится в Брагу. Но это позже, а пока его ждёт дерби. Сил не сэкономили – зато положительными эмоциями зарядились.