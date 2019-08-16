Купить Неймара в кредит. Перес готов на всё, чтобы унизить «Барселону»

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«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал «Матч» в связи со скандалом после ответной встречи с «Краснодаром» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

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«Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Всё просто.

Слова «Матч ТВ» про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет. Мы считаем, что «Матч» показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — цитирует Маркеша «Спорт-экспресс».

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«Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв «Тун»

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.

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Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».

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Футболист-гей, от которого все отказывались, стал героем матча Лиги Европы

Румынский «Стяуа» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу своего защитника Ионата Пантиру, который в более молодом возрасте вёл видеочат для геев.



Гол 23-летнего футболиста оказался единственным в двухматчевом противостоянии команды с чешской «Младой Болеслав». Мяч был забит на 90+1-й минуте ответной встречи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эмануэла Росу.

Интересно, что ранее от подписания Пантиру отказалось несколько клубов. Причиной такого решения послужило прошлое футболиста. «Стяуа» же этот факт вовсе не смутил, и этим летом клуб заплатил «Политехнике» за его трансфер € 200 тыс.



Для Пантиру этот гол стал первым в составе «Стяуа». До этой игры он провёл в составе команды 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес договорился с одним из испанских банков о кредите для клуба, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, деньги поступят на счета «сливочных» в ближайшие несколько дней. Они могут быть потрачены на покупку форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Уже на следующей неделе Перес планирует возобновить переговоры по трансферу бразильца. Агент футболиста Пини Захави уже контактировал с «Королевским клубом» и сообщил, что его клиент готов рассмотреть переезд на «Сантьяго Бернабеу», так как его возвращение в «Барселону» находится под угрозой срыва. Ожидается, что сделка по 27-летнему нападающему парижан может быть согласована на сумму € 100-120 млн с включением в неё одного или двух игроков «Реала».

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В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн.



Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси». В «Монако» он перешёл летом 2016 года. Трансфер обошёлся монегаскам в € 3 млн. За «Монако» хавбек провёл 18 матчей и сделал 2 результативные передачи.



Вторую часть минувшего сезона марокканец провёл в аренде в «Сент-Этьене», в составе которого он отыграл 13 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2021 года.



В сборной Марокко полузащитник провёл 22 матча. В составе национальной команды результативными действиями не отметился.