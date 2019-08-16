Иначе в эти тяжёлые дни и быть не может.

«Один за всех и все за одного». «Спартак» возвращает достоинство

Победе над «Туном» не стоило бы придавать огромного значения.

Во-первых, в РПЛ у «Спартака» уже совсем другой состав.

Во-вторых, Лига Европы — турнир сомнительных перспектив и больших энергозатрат.

Шюррле – топ! Пока только он «Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.

В-третьих, что бы ни говорил Олег Кононов, но швейцарцы — недостаточно качественная для своей игровой бесшабашности команда.

«В костюме вы меня ещё увидите». Кононов – о победе над «Туном» Самое важное из слов главного тренера «Спартака» после матча.

Но выиграть «Спартаку» было необходимо для одного человека — Алексея Васюка. «Бахыт» — это то доброе и жизнелюбивое, что сопутствовало клубу в последнее время. Он не крикун в соцсетях и не хайповый модник, не решала, старающийся обитать рядом с агентами, руководством или игроками. Он, как сказал один из ветеранов клуба, «был другом и почти частью коллектива, но в то же время никогда не желавший стать частью команды».

Ему, самодостаточному страннику, это не было нужно.

«Приезжаешь куда-то, в самую даль, видишь его со стороны — и на душе как-то хорошо, спокойно», — говорили в «Спартаке». Не только в футбольном, но и в хоккейном, мини-футбольном — да каком угодно.

Всегда позитивный, болеющий за, а не против, Сорванец действительно стал очень уважаемым представителем движа, хоть и не был героем масштабных драк, не стоял с барабаном или граммофоном на секторе. И особенное прощание с ним на матче с «Туном» внезапно показалось чем-то самим по себе разумеющимся — будто он сам был игроком «Спартака». Ещё очень хотелось бы, чтобы кто-то свёл все ироничные и талантливые посты Бахыта в книгу приключений, потому что его выезд длиною в жизнь не имеет права оборваться и обязан быть увиденным глазами новых поколений болельщиков.

И очень важно, что как особенного фаната проводил клуб. Бахыт, наверняка, был бы против всех почестей, но организованная минута молчания и мини-фильм об Алексее, показанный на весь стадион — это поступок, вновь выделяющий в «Спартаке» достоинство. И хорошо, если он, Старостин, всё это видел…

После «Туна» фанаты, нынешние игроки и нынешний тренер опять были вместе — лицом к лицу у трибуны. И в этот момент сначала тихо, а затем все отчётливее наконец-то прорвалось давно забытое: «Один за всех — и все за одного».

Похоже, именно сегодня, в тяжёлый и скорбный день, «Спартак» вновь начал своё движение вверх.