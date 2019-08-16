«Брага» забила 10 голов в трёх матчах нового сезона. И теперь ждёт «Спартак»

«Спартак» переиграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Теперь команда Олега Кононова сыграет с «Брагой»: первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный 29-го в Москве. Рассказываем о сопернике красно-белых.

Шюррле – топ! Пока только он «Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.

Как португальцы попали на «Спартак»?

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвёртое место в чемпионате Португалии. Конкурировать с клубами из топ-3 Примейры – «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом» –ей, конечно же, тяжело. Команда Абеля Феррейры отстала от зоны Лиги чемпионов (то есть, от финишировавшего вторым «Порту») на 18 очков, а сам главный тренер ушёл летом в греческий ПАОК.

«Брагу» возглавил экс-нападающий сборной Португалии Рикарду Са Пинту. До этого он тренировал варшавскую «Легию». «Оружейники» удачно начали новый сезон под руководством 46-летнего специалиста. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы дважды победили «Брондбю»: сперва в Дании – 4:2, а потом и на своём поле – 3:1. В результате по воле жребия попали на «Спартак». Кроме того, в первом туре Примейры «Брага» выиграла дома у «Морейренсе» со счётом 3:1. Так что в общей сумме команда Са Пинту забила уже 10 голов. Возможно, эта серия прервётся в воскресенье, когда соперник красно-белых сыграет в Лиссабоне со «Спортингом».

Кого нужно опасаться в составе «Браги»?

Лучшим снайпером «Браги» в прошлом сезоне стал 29-летний нападающий Диего Соуза, который с 15 голами разделил четвёртое место в списке бомбардиров Примейры (а во всех турнирах он наколотил 20 мячей). Но «Спартаку» он не забьёт. Летом его отпустили в китайский «Шэньчжэнь» за 5,4 млн евро. Между прочим, это была не самая дорогая продажа «оружейников». На трансферах двух игроков клуб заработал больше: вингер Педру Нету ушёл в «Лацио» за 8,5 млн, а «опорник» Мамаду Лум в «Порту» за 7,5 млн.

В составе соперника красно-белых есть несколько любопытных фигур. 28-летний левый защитник Нуну Секейра – автор десяти голевых передач в прошлом сезоне. Он вошёл в топ-10 ассистентов Примейры. Очень приличный футболист! По оценкам Whoscored.com, стал лучшим игроком «Браги» наряду Диего Соузой, заработав высокий средний балл – 7,12. Говорят, Нуну Секейру предлагали «Зениту» год назад, когда петербургский клуб искал левого защитника, однако от него отказались.

Нападающий Уилсон Эдуарду – второй снайпер команды прошлого сезона: он записал на свой счёт 16 забитых мячей. 29-летний игрок сборной Анголы хорош и в завершении (бьёт с высокой точностью), и в доставке мяча в чужую штрафную.

Самый дорогой, по версии Transfermarkt, в составе «Браги» – левый полузащитник Рикардо Орта. Его оценивают в 9 млн евро. Он грамотно находит пространство между линиями, умеет обострять. В прошлом сезоне стал лидером команды по ключевым передачам. Кроме того, полезен при обороне: у Рикардо была хорошая статистика по заблокированным пасам соперника.

Здорово начал нынешний сезон и его брат Андре Орта: два гола и голевая передача в трёх матчах. В межсезонье «Брага» купила 22-летнего центрхава у «Лос-Анджелеса» за 2,5 млн евро. Это сильный созидатель, он выполняет много передач вперёд, а вот в оборонительных действиях менее эффективен.

Пожалуй, стоит выделить ещё центрального защитника Бруну Виана. 24-летний бразилец хорошо читает игру и силён в борьбе в воздухе. В минувшем сезоне выигрывал 60% верховых единоборств, был лидером «Браги» по выносам мяча из собственной штрафной.

Почему матчи «Спартака» с «Брагой» особенно важны?

Впрочем, «Брага» хороша, прежде всего, коллективной игрой, иначе команда Са Пинту не забивала бы более трёх голов в среднем за матч на старте сезона-2019/20. Встречи красно-белых с «оружейниками» особенно важны ещё и по той причине, что Португалия – главный преследователь России в рейтинге УЕФА. Сражение двух стран за три места в Лиге чемпионов продолжается. С этой точки зрения очень ценную победу одержал «Краснодар» над «Порту». Если «Спартак» одолеет «Брагу», мы получим дополнительное преимущество над конкурентом.

Представляя «оружейников», нельзя не сказать про их уникальную по архитектуре арену. Вмещающий 30 тысяч зрителей «Эштадиу Мунисипал де Брага» расположен в нише, вырубленной в горной скале. Выглядит он очень красиво. Его построили к Евро-2004 за огромные по местным меркам деньги – 83 млн евро. Четыре раза здесь выступала сборная Португалии, а теперь сыграет «Спартак».