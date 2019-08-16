А помните, как «Спартак» хотел Гилерме за 15 млн? Хорошо, что этого не произошло

Когда вся красно-белая часть Москвы признаётся в любви к Андре Шюррле, который, вопреки пессимистичным прогнозам и пропущенной предсезонке, на эмоциях и высоком классе принялся тащить «Спартак» к победам, важно не обделить вниманием другого ключевого футболиста команды, сыгравшего в последнем успехе ничуть не меньшую роль.

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Мы помним, как для Александра Максименко заканчивался прошлый сезон. В 30-м туре в Оренбурге он пропустил два глупейших гола – сначала не предусмотрел возможность удара при штрафном, назначенном в полуфланговой зоне, в концовке махнул ногой мимо мяча на выходе – и красно-белые получили 0:2, отправившись в отбор Лиги Европы вместо группы. Кононов на пресс-конференции пожурил своего футболиста и признал его ляпы. Сейчас уже мало кто вспомнит, что в том же матче у Максименко набралось шесть отбитых ударов, из которых четыре – очень сложные (а иногда и сумасшедшие) спасения. Вратарей в первую очередь оценивают и запоминают по ошибкам, и это абсолютно логично.

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А правда в том, что та самая игра в Оренбурге в какой-то степени олицетворяла для 21-летнего голкипера весь сезон. В отдельных матчах он мог тащить всё без исключения (пример – игра первого круга в Краснодаре), на дистанции показал достойный общий процент отражённых ударов (75%), по метрике ожидаемых голов xG пропустил меньше, чем должен был, но в память всё равно врезались ляпы – Рыков, ПАОК, голы в ближний в Туле и тот самый Оренбург.

Но ведь ошибки говорили исключительно об одном: при своих впечатляющих данных (если бы их не было – Александр бы не складывался так под очень сложные мячи, не был бы хорош с точки зрения статистики) у Максименко всё ещё нет вратарской зрелости и стабильности, иногда он теряет концентрацию и подвержен психологическим проблемам. Закономерная болезнь роста для любого молодого футболиста. Таких невозмутимых, как Акинфеев, единицы во всём мире.

В начале лета казалось, что карьера Максименко в «Спартаке» близится если не к концу, то как минимум к длительному перерыву. СМИ писали, что Кононов им недоволен, хочет отдать в аренду, а вместо него взять Левашова из «Арсенала» (сейчас это вспоминать особенно смешно). Потом появилась кандидатура Гилерме, которая шла уже от генерального директора Томаса Цорна, и здесь дело дошло до конкретного предложения. Красно-белые настолько сильно желали усилить вратарскую линию, что готовы были расстаться аж с 15 млн евро ради 33-летнего вратаря, без пяти минут свободного агента без дальнейшего трансферного потенциала. Сумма включала в себя подписной бонус, зарплату за три года и выплату агентской комиссии.

Бесспорно, Гилерме в тот момент мог бы усилить «Спартак». Мы делали подробную статистическую оценку надёжности голкиперов, и натурализованный бразилец в моменте смотрелся предпочтительнее любого из вратарей красно-белых. Но сумма, которую готовы были потратить красно-белые (при одновременном наличии действительно серьёзных кадровых проблем на полевых позициях – на их решение деньги было бы направить рациональнее) смотрелась всё равно дико. К счастью, до агонии не дошло – сделка не состоялась, Гилерме переподписал соглашение с «Локомотивом».

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А Максименко, несмотря на все летавшие вокруг него слухи, не поплыл, справился с давлением – и выдал на старте сезона отличный результат. В первом матче с «Сочи» — «сухарь» и шесть отбитых мячей, с «Ростовом» — два шикарных спасения, с «Динамо» — отменная игра в меньшинстве. Статистически Александр на сегодня выглядит даже лучше самого себя прошлогоднего – в Премьер-Лиге у него 80 процентов отражённых ударов и положительный баланс в метрике xG.



В четверг Максименко стал одним из футболистов, который сделал разницу. Пока вратарь швейцарцев пускал одну бабочку за другой, молодой спартаковский голкипер после чудовищных ошибок центральных защитников (персональный привет Жиго) отражал выходы один на один. Первый раз он спас при счёте 0:1, второй – при 1:1. Пропусти хотя бы один из мячей, большой вопрос, прошёл бы «Спартак» дальше, ведь по общекомандному уровню игры швейцарцы если и смотрелись хуже, то ненамного.

А Шюррле, кстати, получив в недавнем интервью вопрос «Кто из игроков команды вас впечатлил сильнее всего?», выделил именно Максименко. Чемпион мира, поигравший в одной команде с Нойером, знает толк во вратарском мастерстве – и к его мнению стоит прислушаться.