Суд требует с экс-главы «Кубани» 198 млрд. Роналду за эти деньги работать 30 лет

Начало расследования и масштабы хищения

Уголовное дело в отношении Олега Мкртчана, входившего в своё время в число самых богатых людей Украины и России, было возбуждено 5 февраля 2018 года. Первоначальная версия следствия заключалась в том, что генеральный директор украинской металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» получил кредиты от «Внешэкономбанка» для развития предприятий, входящих в союз, однако вывел 1 млрд рублей на оффшорные счета. При этом похищенные средства пошли на развитие личных проектов бизнесмена.

Мкртчан даже платил проценты по кредиту, чтобы руководства банка не уследило его намерений похитить деньги. По ходу расследования масштабы хищения становились всё более серьёзными. Позже Мкртчану предъявили обвинение в мошенничестве на сумму в 85 млрд рублей. Вот так за полгода следственных действий сумму увеличилась в 85 раз. Но самое интересно, что ВЭБ не стал заявлять исковые требования к олигарху. Представители банка всячески отрицали факт хищения средств и не хотели считать себя потерпевшей стороной.

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Реальный срок и дикая сумма

Всё это время бывший владелец «Кубани» провёл в СИЗО. Адвокаты Мкртчана всячески пытались добиться изменения меры пресечения, однако суд посчитал, что если выпустить подозреваемого под домашний арест, есть большой риск, что он может сбежать и покинуть страну.



И вот сегодня, 16 августа, стало известно, что Мосгорсуд вынес приговор и олигарху за хищение кредитов «Внешэкономбанка» на сумму в 2,5 млрд долларов. Суд приговорил Мкртчана к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Но это не самое интересное.

С бизнесмена взыскали… 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек. Почти 200 миллиардов рублей! Выше я написал, что ВЭБ первоначально не стал заявлять исковые требования. Зато их заявила «дочка» ВЭБа «Фонд промышленных активов». Некоммерческая организация обратилась в гражданский суд, и её иск был удовлетворён.



Бизнесмен заявил, что не согласен с решением по его делу, вину не признал и намерен вместе со своими адвокатами добиваться пересмотра его итогов.

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Какое отношение Мкртчан имеет к футболу?

Самое прямое. Помимо краснодарского клуба он финансировал также украинский «Металлург» и армянский «Бананц». С случае с «Металлургом» он был фактически одним из основателей клуба. Если говорить конкретно о «Кубани», то поддерживать старейшую футбольную команду Краснодарского края Мкртчан начал в 2007 году.

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Мкртчан – «Герой труда Кубани»

В 2012 году бизнесмен был награждён медалью «Героя труда Кубани» за особый вклад в развитие Краснодарского края. Помимо этого он активно вкладывал деньги в детский и юношеский спорт в регионе.



«Являясь его главным инвестором, вместе с руководством края, он проводил качественные организационные перемены в структуре спортивного коллектива, которые выводят популярную команду на новую орбиту отечественного футбола. В 2012 году за особый вклад в развитие Краснодарского края Олег Мкртчан награждён медалью «Герой труда Кубани», — говорилась в пресс-релизе на сайте «Кубани».

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Лучшие времена клуба

При Мкртчане «Кубань» переживала свои лучшие времена. Побарахтавшись между Высшим и Первым дивизионом в конце 2000-х, краснодарцы обрели стабильность и стали одной из самих ярких команд чемпионата, выступали в еврокубках. В Краснодар приезжали «Валенсия», «Фейеноорд», «Суонси». За «Кубань» играли Джибриль Сиссе, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов и многие другие известные футболисты.

События 2013-2014 года в Украине сильно подорвали бизнес Мкртчана, что не могло в какой-то момент не отразиться на «Кубани». Управлять активами компании на Донбассе стало практически невозможно. В 2016 году предпринимателю пришлось передать акции клуба администрации Краснодарского края на безвозмездной основе. Несколько сезонов в ФНЛ не спасли «Кубань» от краха. 30 мая 2018 года было объявлено о расформировании клуба. Сейчас «Кубань» играет в чемпионате Краснодарского края, где занимает третье место.