Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0
munaichi73:
— Диктор на стадионе: Судья Коза!
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
guest012:
— Болельщик случайно не был лысым?
Экс-игрок «Анжи»: я, парень из Костромы, спокойно трогал лысину Роберто Карлоса
barsmad:
— Вы кто такие???
— Слышь, ты лысину Карлоса трогал???
— Ааа! Тогда проходите!
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
weirdo:
— Все уже скачали приложение Брага ТВ?)
Glebafrika:
Жаль, Глушаков не дотянул до этого матча, он ведь так любил брагу.
Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью
azzaza93:
— Если Арсен и поедет в Россию, то только в Тулу.
«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь
soloo:
— Можно было просто их поругать и попросить, чтобы больше так не делали.
Егоров: Даудов спустился к судье, чтобы его обезопасить. Угроз не было
regik1971:
— А крик «судья козел» это был комплимент, козёл — священное животное.
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
ares77:
— Гинер заёрзал на стуле.
На украинском стадионе включили песню со словами «Москва, я люблю тебя»
chumak84:
— Уволенный диктор из Грозного отметился уже на другом стадионе.
- 16 августа 2019
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