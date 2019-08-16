«Если Арсен и поедет в Россию, то только в Тулу»

Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0



munaichi73:

— Диктор на стадионе: Судья Коза!

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле



guest012:

— Болельщик случайно не был лысым?

Экс-игрок «Анжи»: я, парень из Костромы, спокойно трогал лысину Роберто Карлоса



barsmad:

— Вы кто такие???

— Слышь, ты лысину Карлоса трогал???

— Ааа! Тогда проходите!

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы



weirdo:

— Все уже скачали приложение Брага ТВ?)



Glebafrika:

Жаль, Глушаков не дотянул до этого матча, он ведь так любил брагу.

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью



azzaza93:

— Если Арсен и поедет в Россию, то только в Тулу.

«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь



soloo:

— Можно было просто их поругать и попросить, чтобы больше так не делали.

Егоров: Даудов спустился к судье, чтобы его обезопасить. Угроз не было



regik1971:

— А крик «судья козел» это был комплимент, козёл — священное животное.

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия



ares77:

— Гинер заёрзал на стуле.

На украинском стадионе включили песню со словами «Москва, я люблю тебя»



chumak84:

— Уволенный диктор из Грозного отметился уже на другом стадионе.