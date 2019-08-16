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Глушаков, Клопп, «Ахмат» – в забавных комментариях читателей «Чемпионата»

Андрей Панков
«Если Арсен и поедет в Россию, то только в Тулу»
Женщины-судьи в Суперкубке, новый соперник «Спартака», «Ахмат» снова отличился. Новая подборка комментариев читателей.
Футбол / РПЛ 0

Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0

munaichi73:
— Диктор на стадионе: Судья Коза!

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

guest012:
— Болельщик случайно не был лысым?

Экс-игрок «Анжи»: я, парень из Костромы, спокойно трогал лысину Роберто Карлоса

barsmad:
— Вы кто такие???
— Слышь, ты лысину Карлоса трогал???
— Ааа! Тогда проходите!

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

weirdo:
— Все уже скачали приложение Брага ТВ?)

Glebafrika:
Жаль, Глушаков не дотянул до этого матча, он ведь так любил брагу.

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью

azzaza93:
— Если Арсен и поедет в Россию, то только в Тулу.

«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь

soloo:
— Можно было просто их поругать и попросить, чтобы больше так не делали.

Егоров: Даудов спустился к судье, чтобы его обезопасить. Угроз не было

regik1971:
— А крик «судья козел» это был комплимент, козёл — священное животное.

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

ares77:
— Гинер заёрзал на стуле.

На украинском стадионе включили песню со словами «Москва, я люблю тебя»

chumak84:
— Уволенный диктор из Грозного отметился уже на другом стадионе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

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