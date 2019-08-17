Сердце Антона Миранчука больше не свободно. С кем встречается лидер «Локо»

Антон Миранчук в этом сезоне ещё не забивал, зато активнее всех в команде действовал в отборе в матче против «Урала». И по итогам пятого тура стал лучшим по проникающим передачам. В сезоне — 2018/19 Миранчук провел 39 матчей за «Локомотив», забив 16 голов. А в августе болельщики наградили его ежегодной наградой «Стальной рельс», которая вручается лучшим футболистам по итогам сезона.

На первую зарплату Антон вместе с братом купили маме квартиру. В интервью они неоднократно говорили, что готовы сделать всё ради улыбки мамы. Кто ещё поддерживает Антона и помогает ему прогрессировать в каждой игре? Знакомимся с возлюбленной Антона Миранчука — Дарьей.

Дарья Мельникова — успешная модель. Страница в Instagram пестрит кадрами с различных съёмок. Антон говорил, что ищет ту единственную, которая посмотрит на него, как на человека, а не футболиста. И, видимо, нашёл. Футболист также заявлял, что его спутнице должен нравится футбол и, конечно, «Локомотив». Дарья поддерживает Антона во время футбольных матчей и различных мероприятий. Вместе с мамой братьев девушку можно заметить на трибунах стадиона.

Пара познакомилась на отдыхе. А символом стала книга «Куриный бульон», которую Дарья читала на пляже. Антон оказался романтиком, увидев название книги, заказал девушке настоящий куриный суп, который принесла ей официантка.