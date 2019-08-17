Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока – в дубле

Кутателадзе подписал контракт и сразу вышел на поле

В субботу в обед официальный сайт «Спартака» объявил о подписании очередного новичка, 18-летнего грузинского нападающего Николоза Кутателадзе, а уже через полтора часа он дебютировал в новом клубе. Пока – в молодёжном составе. Соперник для дебюта воспитаннику «Лиона» и «ПСЖ» (вот так!) выпал что надо – чемпион первенства дублёров, ЦСКА. Естественно, что желание проявить себя в красно-белой майке у новичка красно-белых било через край, и в конце первого тайма оно вылилось в эффектный удар в падении через себя. Гол-красавец предотвратил «армейский» вратарь Зириков. В общей сложности Кутателадзе отбегал 66 минут и прежде чем уйти с поля, записал себе в актив голевую передачу.

Ндиайе отыграл тайм

Вообще, по именам состав номинальных гостей Малого Оленьего переулка выглядел посолиднее спартаковского. Тикнизян, Марадишвили и Ндиайе ндавно входят в обойму первой команды, защитник Карпов привлекается к тренировкам основы, тогда как у Алексея Лунина более или менее на слуху фамилии лишь Репяха (в своё время его переход из «Краснодара» в «Спартак» сопровождался приличной шумихой) и всё того же Кутателадзе. Тем не менее по игре красно-белые выглядели до перерыва предпочтительнее и ограничились одним голом во многом стараниями Зирикова – Николай потащил несколько тяжёлых мячей. Против удара Данилина шансов у него заведомо было немного – очень уж ювелирно пробил Максим с левой.



После замены Ндиайе в перерыве на газоне остался всего один легионер, а с уходом Кутателадзе – одни россияне. Очевидно, что у грузина больше шансов отправиться в понедельник в Тушино, чем у малийского сверстника. Адаптация африканского вундеркинда в ЦСКА затягивается – в том числе, видимо, из-за частых отлучек в молодёжную сборную.

Тикнизян сделал заявку на включение в запас основы

Инструкции Андрея Аксёнова в перерыве пошли на пользу молодым «армейцам». После перерыва они перехватили инициативу и довольно быстро сравняли счёт. Сделал это самый опытный с точки зрения стажа в основе человек – Наир Тикнизян. Левый защитник красно-синих внезапно для противника очутился на позиции центрфорварда и грамотно разобрался в ситуации после прострела Ерохина.

Мирошниченко забил первым касанием

Лунин угадал с заменой. Свеженький Мирошниченко завершил трёхходовку с участием Репяха и Кутателадзе после первого же ускорения и удара.

«Спартак» выстоял в меньшинстве

Последние полчаса спартаковцы провели в численном меньшинстве: Актисов подкатом сзади свалил лучшего снайпера «армейской» молодёжки Вострикова (3 гола в сезоне) и тотчас получил красную карточку. После этого превосходство гостей приняло тотальный характер, но хозяева проявили характер, самоотверженность и выстояли. У чемпиона первое поражение, у «Спартака» — вторая победа.

Реакция

Лунин:

— Сегодня был матч тактики, характеров. Всё было на тоненького, но я считаю, что заслуженно победили. Надо отдать должное нашему нападающему: Николоз впервые вышел на поле и сделал голевую передачу. Ему немного пока не хватает физических кондиций, но он ещё наберёт и нас усилит.