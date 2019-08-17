«Из «Зенита» на меня не выходили. Есть желание продолжать в Европе»

«Витесс» Слуцкого, Яровинского и Березуцких отлично стартовал в новом сезоне: после победы над «Зволле» накануне даже возглавил таблицу Эредивизии (пускай гранды и провели на матч меньше). Одним из героев пятничной встречи стал Вячеслав Караваев: в активе российского защитника один из трёх голов «Витесса».

— Как забили гол?

— Оказался в удачной позиции, Тим Матавж сделал отличную передачу. Мне оставалось только в ворота попасть. Рад, что забил, но больше рад тому, что заработали три очка. О голе речи может не быть, когда команда добивается успеха. Второй подряд раз на ноль сыграли, это тоже очень приятно. Нам удался старт сезона, надо продолжать в том же духе.

— Слуцкий просит активно помогать атаке?

— Всё зависит от стиля игры, мне нравится подключаться к атаке. Это одна из моих сильных сторон. Леонид Викторович не ограничивает меня в этом.

— За счёт чего «Витессу» удался такой хороший старт сезона?

— Подготовка была самая обычная, но мы стали более сплоченно играть, более ответственно. Стали повнимательнее, удаётся избегать ошибок прошлого сезона.

— Ничья с «Аяксом» на старте сезона многих удивила.

— Грамотно выполнили план на игру. Понятно, что пропустили два, но это «Аякс». Против них всем тяжело. Но наш план дал результат.

Слуцкий начал чемпионат с яркой ничьей. Соперником был «Аякс» Вячеслав Караваев сделал голевую передачу.

— Как себя чувствуют Василий и Алексей Березуцкие? Освоились?

— У них всё хорошо, теперь они ещё ближе к команде, полноценные ассистенты главного тренера. Постоянно подсказывают, постоянно идёт общение с игроками, это очень помогает. Чаще работают с защитниками, но теперь на них лежит больше функций, чем в прошлом сезоне.

— Как в команде отреагировали на то, что Слуцкий завёл «Инстаграм»?

— Все посмеялись, в Голландии даже на телевидении это обсуждают. Это круто, теперь будет больше поводов для приколов. Но вообще сейчас уже 21 век, это не удивляет.

— Леонид Викторович активно троллит игроков в комментариях.

— Да, но это добрые шутки. У нас один игрок выложил фотографию с прошлого матча, где он написал что-то вроде: «Не лучшая игра в моём исполнении, но главное, что мы взяли три очка». Слуцкий пришёл в комментарии и коротко написал – agree – согласен. Без смайликов, без всего, согласился, что футболист провёл не самую лучшую игру.

У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом» Российский тренер должен быть доволен тем, как его «Витесс» начал чемпионат.

— Реальная цель на сезон для «Витесса» какая?

— Понятно, что с «Аяксом» и ПСВ соперничать тяжело. Но побороться с «АЗ» и «Фейеноордом» за 3-4-е место вполне реально.

— На неделе появились очередные слухи про переход в «Зенит». Под этим есть что-то конкретное?

— Кстати, вот эти мои слова про трансфер: «Никогда не говори никогда», которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к «Зениту». Меня журналист просто спросил о трансфере, речи о «Зените» в беседе не было. Но так сложилось, что именно в этот день вышел слух про питерский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться в клубе.

— Для вас приоритет остаться в Европе?

— Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится Бундеслига, но надо смотреть и думать, зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе.