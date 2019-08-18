Самый очаровательный тренер по физподготовке работает в «Спартаке»

Не только мужчины входят в тренерский состав спартаковской академии – есть одна девушка. Должность тренера по физподготовке в системе клуба занимает мастер спорта по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка России Ольга Смирнова. Теперь к её титулам добавился ещё один – «Мисс «Спартак»-2019».

Новой королевой красоты Ольгу выбрало специальное жюри, в состав которого, помимо прочих, входили Артём Ребров, Александр Ташаев, Александр Максименко. «Если честно, не верится в происходящее, — призналась победительница по окончании конкурса. — Думаю, не смогу осознать и завтра. Обычно предчувствия меня не обманывают: например, когда «Спартак»-2002 отправлялся на турнир в Китае, не сомневалась, что едем за титулом. Но в этот раз ощущения, что ждет победа, не было. Даже когда нас осталось двое, была уверена, что стану только вице-мисс. Победа не была самоцелью. В первую очередь участие в конкурсе стало вызовом, возможностью попробовать что-то новое, постараться победить себя и свою боязнь сцены. Счастлива, что выиграла, но самое ценное даже не это. Важнее всего поддержка и тепло, которые я ощущала все эти дни. Очень благодарна друзьям и родным, которые переживали за меня во время подготовки и сегодня в зале. А еще — академии: не ожидала, что поддержка будет такой! Каждый день приходило огромное количество сообщений; чувствовала, как в меня верят.

А вчера, во время очередной репетиции на «Открытие Арене», получила видео с участием ребят из команд 2002 и 2009 годов рождения. Оно было таким трогательным, что я пересмотрела его, не отрываясь, несколько раз и просто не смогла сдержать слез. Остальные девушки подошли, чтобы успокоить меня, стали спрашивать, что случилось. Показала видео… В итоге расплакались мы все. Вот эти тепло и поддержка, которые я ощущала, — ценнее титула».