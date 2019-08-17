Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире

Неделю назад «Манчестер Сити» катком прошёлся по «Вест Хэму», забив «молотобойцам» пять безответных голов на выезде. Но даже после столь впечатляющего результата Гвардиола отбросил куда подальше принцип «победный состав не меняют» и выполнил аж четыре замены. Они затронули все линии: Отаменди, Гюндоган, Бернарду Силва и Агуэро появились с первых минут вместо Стоунса, Давида Сильвы, Мареза и Габриэла Жезуса соответственно.



«Тоттенхэм» в первом туре тоже победил – 3:1 над «Астон Виллой», но сыграл при этом плохо, не подтвердил чемпионские намерения и вряд ли сам себя позиционировал перед субботой как фаворита. Почеттино, в отличие от коллеги, обошёлся минимальной ротацией: Эриксен, неделю назад появившийся на замену в середине второго тайма (и как раз с ним команда забила три гола), на этот раз занял заслуженное место в старте, а Лукас Моура начал встречу на скамейке запасных. Алли по-прежнему травмирован, Сон Хын Мын отбывает дисквалификацию – других проверенных кадровых вариантов улучшения игры у «Тоттенхэма» не было.

Уже в первом тайме стало понятно, что с заменами – а особенно в передней линии – Гвардиола попал в яблочко. Бернарду Силва разрывал при помощи смещавшегося Де Брёйне правый фланг, и именно в этой зоне «Тоттенхэм» совершенно ничего не мог поделать с соперником.

Великолепный Де Брёйне. Как и всегда

Первый тайм прошёл под знаком гигантского доминирования «Сити». «Тоттенхэм» осознанно отказался от владения, территории и прессинга, откатился назад – и противостоял натиску соперника на своей половине. Получалось скверно. В стартовую 20-минутку было зафиксировано полное преимущество команды Гвардиолы по владению — 73 против 27, ударам – 6(2) против 0(0) и количеству проникновений в штрафную. Моментов у «Сити» также сразу же стало предостаточно, но реализовывать чемпионы Англии их начали не сразу, а по итогам 45 минут использовали менее половины.



Первый гол – следствие прекрасного навеса Де Брёйне с правого угла штрафной ни дальнюю штангу и отличного удара Стерлинга головой.

Видео доступно по этой ссылке.

Второй – очередная классная комбинация на правом фланге, передача Бернарду Силвы на Де Брёйне в штрафную и зрячий прострел на Агуэро во вратарскую.

Видео доступно по этой ссылке.

Де Брёйне стал лучшим и самым острым футболистом первого тайма, выполнив пять ключевых передач и создав для партнёров три супермомента. Помимо двух голов, он также классно прострелил в зону второго темпа на Гюндогана, а тот умудрился промазать.

Минимализм «Тоттенхэма». Просто феноменальный!

Если бы матч смотрел человек, не очень глубоко погружённый в тему, он обязательно бы подумал, что один из лидеров встречается с аутсайдером – настолько сильно на банальное избиение походил характер матча. Но «Тоттенхэм» ещё в прошлом сезоне стал самой удивительной командой Англии, добывающей результат вопреки всему и при любом сценарии. Вот и на «Этихаде» «шпоры» продемонстрировали что-то невообразимое.



Во-первых, они пропустили в первом тайме всего два, хотя могли и должны были – все четыре.Во-вторых, между двумя пропущенными мячами сподобились на собственный гол. Само собой, создали они его из ничего, на ровном месте. Ламела получил мяч в центре, воспользовался мимолётной потерей концентрации опорниками «Сити» и вратарём Эдерсона – и аккуратно послал мяч в нижний угол со средней дистанции. Этот удар так и остался единственным в исполнении лондонцев во всём первом тайме.

Видео доступно по этой ссылке.

Но главное чудо в исполнении «Тоттенхэма» случилось уже после перерыва.

Вот это замена от Почеттино!

На 56-й минуте «Тоттенхэм» провёл первую внятную атаку в матче, которая привела к угловому. Тут же на поле вместо Винкса вышел Лукас Моура. Он сразу же направился в штрафную, занял позицию для прыжка. И ведь выпрыгнул после подачи выше всех и первым касанием сравнял счёт! В это сложно было поверить, но, видимо, в бразильце действительно есть что-то инопланетное и чудесное, это нужно было признать ещё после его весенних подвигов в весеннем Амстердаме.

Видео доступно по этой ссылке.

Случившееся шокировало «Сити». Команда продолжила давить, но при этом перестала быть уверенной в своих силах, начала нервничать, суетиться и ошибаться. Гвардиола даже поругался с Агуэро, прилюдно и громко напихав аргентинцу после замены. К 90-й минуте статистика ударов смотрелась просто дико: 29(10) у «Сити», 3(2) у «Тоттенхэма».

Феноменальная развязка и чувство дежавю

…На 93-й «Сити» всё-таки забил. Габриэл Жезус вколотил мяч в сетку после углового, стадион погрузился в ликование, Гвардиола и Агуэро перестали злиться друг на друга и тепло обнялись. Казалось, справедливость восторжествовала.



Однако в чемпионате Англии теперь есть VAR. И арбитры, просмотрев повтор, взятие ворот отменили, зафиксировав игру рукой у Лапорта при скидке на Жезуса. Кажется, где-то мы уже всё это видели. В матче с участием тех же соперников, но в другом турнире несколько месяцев назад.

Видео доступно по этой ссылке.

Всё-таки «Тоттенхэм» вправду заключил договор с дьяволом. По-другому всё произошедшее объяснить сложно.