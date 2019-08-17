«Монако» кошмарно начал сезон. Головина опять ждёт борьба за выживание

Старт нового сезона единственный россиянин на всю Лигу 1 пропускал – дисквалификационное эхо прошлого чемпионата. Отсутствовал и Фалькао: по официальной версии залечивал травму, по неофициальной – был всецело поглощён переговорами с «Галатасараем». Итог оказался плачевным для «Монако» — 0:3 дома от «Лиона».

Напутствие от Слуцкого

Не вышел колумбийский Тигр и на второй тур, в дождливом Метце – теперь за компанию с дисквалифицированным Фабрегасом. Зато Головин вернулся, предварительно получив бодрое и не требующее перевода напутствие от Леонида Слуцкого: «Good luck,Golova!».

Вот только проявить себя в полной мере Александру заведомо было сложно: мало того, что полсостава новых людей, так ещё и неродная позиция. Леонарду Жардим расположил Александра на месте опорного полузащитника. Соседу Головина по центру поля тоже пришлось вживаться в непривычную роль – по основной специализации Жемерсон стоппер. В такой ситуации рассчитывать на идеальное функционирование средней линии и безошибочное взаимодействие с обороной было по меньшей мере наивно. Монегаски действовали разрозненно, нервно и самостоятельно облегчили жизнь противнику.

Пенальти, удаление, штрафной – всё в пользу «Метца»

Первый подарок от гостей и рефери хозяева получили уже в дебюте. Глик руками блокировал удар Диалло, а Эрик Ваттеллье, прибегнув к помощи VAR, установил мяч на точку. 1:0.



Ближе к перерыву «накосячил» уже новичок «Монако» Рубен Агилар. Его жестокий подкат сзади под Нгюэтта рефери оценил прямой красной карточкой. Касание мяча участи Агилара не облегчило – очень уж высок был риск нанесения сопернику травмы. Огорчение штрафника было настолько велико, что он, кажется, едва сдерживал слёзы.



На этом неприятности «Монако» не закончились: в начале второго тайма гости пропустили ещё, снова после стандарта и опять от Диалло. Теперь нападающий в бордовом расторопнее всех сработал в чужой штрафной после розыгрыша штрафного и спустя минуту услышал, как стадион распевает его имя-фамилию.



Третий гол, авторства капитана «Метца» Рено Коада, окончательно рассеял и без того слабые надежды гостей на спасение. 0:6 после двух матчей – болельщиков «Монако» можно только по-человечески пожалеть. Второй год одно и то же…