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Видео, Зе Луиш сделал хет-трик за «Порту»

У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту»
Максим Ерёмин
У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного
Забивает по голу за игру.
Футбол / Прочие турниры 0

Зе Луиш сыграл за «Порту» четыре игры. Всего-то вторая игра в старте и сразу хет-трик в ворота «Витории Сетубал». Учитывая гол «Краснодару», Зе забивает вторую игру подряд.

Португалия - Примейра. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 23:30 МСК
Порту
Порту
4 : 0
Витория Сетубал
Сетубал
1:0 – Зе Луиш – 11, 2:0 – Зе Луиш – 20, 3:0 – Зе Луиш – 63, 4:0 – Диас – 64

Против «Витории» он записал дубль уже к двадцатой минуте. Сначала забил дальним ударом из-за пределов штрафной. Через десять минут — в падении головой.

Оставалось только выпрыгнуть на стандарте и кивнуть головой в сторону ворот. Классический Зе — будь то Луиш или мастер из Сочи. Теперь африканец с Пицци — лучшие бомбардиры лиги.

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Деньги важнее.

Наконец-то он нашёл свою команду, в которой его оценят по достоинству. За несколько лет в «Спартаке» он ни разу не смог забить больше двух за игру. В сезоне-2017/18 два у Зе Луиша было всего — за сезон. А в чемпионский год пять. Может, лига такая? Или команда… Понсе пока отстаёт.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Quality Sport Images/Getty Images

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ФК Порту Зе Луиш Видео •••
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