У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного

Зе Луиш сыграл за «Порту» четыре игры. Всего-то вторая игра в старте и сразу хет-трик в ворота «Витории Сетубал». Учитывая гол «Краснодару», Зе забивает вторую игру подряд.
Против «Витории» он записал дубль уже к двадцатой минуте. Сначала забил дальним ударом из-за пределов штрафной. Через десять минут — в падении головой.
Оставалось только выпрыгнуть на стандарте и кивнуть головой в сторону ворот. Классический Зе — будь то Луиш или мастер из Сочи. Теперь африканец с Пицци — лучшие бомбардиры лиги.
Наконец-то он нашёл свою команду, в которой его оценят по достоинству. За несколько лет в «Спартаке» он ни разу не смог забить больше двух за игру. В сезоне-2017/18 два у Зе Луиша было всего — за сезон. А в чемпионский год пять. Может, лига такая? Или команда… Понсе пока отстаёт.
- 18 августа 2019
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