Тест. Самые жёсткие фразы в адрес арбитров РПЛ. Угадай, кто это сказал?

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом» был ознаменован очередным судейском скандалом в нынешнем сезоне. Во время игры Серегй Семак нелестно высказался об арбитрах, назвав их «козлами», а после окончания встречи судейство разнёс Артём Дзюба. Он раскритиковал не только главного арбитра матча Алексея Матюнина, но и его начальника Александра Егорова.
Фразы «Егоров фантазёр» и «такое судейство – это позор», прозвучавшие из уст Дзюбы, наверняка будут обсуждать в течение нескольких ближайших дней. Тем не менее, мы предлагаем вам немного отвлечься и вспомнить самые грубые слова футболистов, тренеров, руководителей клубов, комментаторов и других личностей, связанных с футболом, в адрес судей РПЛ. Некоторые высказывания – образец красноречия.
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