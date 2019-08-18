В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»?

Все 11 футболистов, которые вышли на поле в старте против «Сельты» в матче первого тура, играли за «Реал» в прошлом сезоне. Вы наверняка помните, но на всякий случай повторю: летом «Реал» потратил 303 млн на новых футболистов. Это рекорд текущего сезона: пока никто не потратил больше.



Но Зинедин Зидан не только не выпустил ни одного новичка – он ещё и выпустил Гарета Бэйла. Уход валлийца был настолько очевиден, что об этом как о свершившемся факте говорил даже сам Зидан. «Для всех будет лучше, если он уйдёт уже завтра», — сказал он 21 июля. В субботу после игры тренер подтвердил, что Бэйл остаётся.

Это абсурд и даже не глупость. Это серьёзная проблема.

Ещё недавно революция шла по плану. Клуб приобрёл шесть новичков, и целесообразность большинства трансферов очевидна. Менди – не просто игрок, который навяжет Марсело конкуренцию. Он может действовать в другом стиле, чем бразилец, поддерживать высокий прессинг. Милитао даёт возможность экспериментировать с расстановкой, это не считая его основной роли – быть третьим центральным защитником. Важная роль, учитывая травматичность Варана. Йович обладает единственным качеством, с которым проблемы у Бензема: у него отличная реализация моментов. Азар – новый флагман команды, которого так не хватало в прошлом сезоне, и под которого должен выстраиваться новый стиль. Разумные и мощные покупки. Потом начались странности.

«Реал» уже потратил € 300 млн. На кого? Разбираем трансферы Мадрида.

Асенсио из-за травмы пропустит почти весь сезон. Также травмированы: Браим Диас, Менди, Родриго и Азар. Уже после трансфера успел получить незначительное повреждение и восстановиться Йович. Возможно, по команде так ударила потеря физиотерапевта Антонио Пинтуса, который отправился к Антонио Конте в «Интер». Но новый физиотерапевт, Грегори Дюпон, тоже не случайный человек. Он – один из творцов исторического восхождения «Лилля» в начале XXI века (четыре третьих места, два вторых, одно чемпионство, один выигранный кубок Франции) и физиотерапевт сборной Франции на чемпионате мира в России. Контракт с ним не выглядел некомпетентностью руководства «Реала», да и характер травм не даёт повода обвинить Дюпона в непрофессионализма. Пока больше похоже на стечение обстоятельств.



Травма любого игрока неприятна, но травма Азара выделяется из общего ряда. Потому что слова о революции в случае «Реала» — не просто общая фраза, а точное описание изменений, которые необходимы в стиле игры.

Минутка тактики

Со времён Карло Анчелотти стиль «Реала» был заточен под Криштиану Роналду. А поскольку поздний Роналду чем дальше тем больше становился форвардом касания в штрафной, стиль «Реала» упрощался. Главное – доставить мяч в чужую штрафную, а там Криштиану разберётся. С 2013 по 2018 год «Реал» по количеству кроссов за матч занимал место в не ниже третьего в Испании (и дважды был первым). В прошлом сезоне случился небольшой отказ (20 кроссов, пятое место в Примере), но подач всё равно больше, чем у «Атлетико» и в два раза больше, чем у «Барселоны». В отсутствие Роналду в стиле игры не случилось радикальных перемен, но этот стиль перестал давать результат.

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По идее, трансфер Азара решает проблему. Теперь Азар – тот игрок, под сильные стороны которого должна быть подстроена вся команда. Ему комфортно, когда мяч внизу, когда мяч у его команды – и он не игрок штрафной. Значит, «Реал» должен играть по-другому. С Азаром «Челси» не играл в навесы ни с Моуринью, ни с Конте, ни с Сарри. За годы, которые бельгиец провёл в Лондоне, среднее количество кроссов за 90 минут достигло уровня хотя бы прошлого сезона «Реала» один раз – в провальном сезоне 2015/16, который клуб закончил на 10-м месте.



Выстраивание игры под Азара – огромный вызов для Зидана. После двух с половиной успешных лет в Мадриде он мог отвечать на любую критику, просто показывая большие и блестящие ушастые кубки, но один вопрос так и остался без ответа. Что за тренер Зидан? Неслабый по значимости вопрос, когда речь идёт о футбольном тренере.



Два с половиной года Зидан блестяще реагировал на обстоятельства и принимал ситуативные решения – но не принимал глобальных. Игра заменами была на высоте, управление игрой – на высоте, небольшие перестановки – на высоте. А вот как хорошо у Зидана с позиционными атаками, мы не знаем. Может ли он научить команду высокому прессингу? Не знаем. Даже не знаем, входит ли это в его планы.



Максимальное участие Азара в матчах Международного кубка чемпионов не принесло ответа на вопрос о стиле. «Реал» провалил турнир, а постоянные эксперименты с составом и схемой не позволяли разглядеть основную концепцию.

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Травма Азара делает ситуацию безальтернативной: менять стиль Зидану придётся прямо по ходу сезона. В первом туре сезона мы увидели не только знакомый состав, но и знакомую игру: мадридцы выигрывали ключевые эпизоды, а не переигрывали соперников на протяжении всего матча. Первые два гола – следствие индивидуальных действий Бэйла и Крооса, а третий вообще вызвал дежавю. Концовка матча, Зидан меняет схему (с трёх полузащитников на четырёх), Васкес забивает в контратаке – да мы же всё это видели.

Состав до сих пор не укомплектован полностью

Травмы Азара и Менди – не единственные факторы, которые поставили «Реал» на паузу. Команде не хватает игрока в центр полузащиты. И вот в этой ситуации «Реал», пожалуй, напоминает самого себя образца старых-недобрых времён, когда Флорентино Перес вёл (и выигрывал) трансферные войны с собственными тренерами. Потому что имена, которые связывают с командой, в плане стиля игры не связаны никак.

«Реал» строит третью версию «галактикос». Но начинает не с того Зидану нужно было обратить внимание на то, что же стало с его центральным треугольником.

Поль Погба, Кристиан Эриксен и Донни ван де Бек. Что у них общего – кроме того, что всех связывают с переходом в «Реал»? Я не знаю. Погба великолепен с мячом, плох в позиционной игре и не участвует в прессинге. Ван де Бек хорош без мяча, в использовании свободного пространства в позиционном футболе, и отлично работает в прессинге. Эриксен – универсал, который в «Тоттенхэме» играет то десятку, то опорника, а ещё на флангах атаки. Он подойдёт любому топ-клубу, но ван де Бек и Погба в любой таблице, описывающей игроков, окажутся в противоположных углах. Как можно рассматривать настолько разных игроков в качестве альтернативы друг другу? Пожалуй, одной этой причины достаточно, чтобы предпочесть обоим Эриксена.



Такая неразбериха на ключевой позиции может быть одной из причин регулярных инсайдов о недовольстве Зидана. Тройка Модрич-Кроос-Каземиро великолепна, в ней роли распределены просто идеально, но эта тройка уже принесла Мадриду три Лиги чемпионов подряд. Ни один из них не стал лучше за последние два года (прошу прощения Модрича), но к старту сезона 2019/20 именно они остаются явно лучшим сочетанием в полузащите.



Абсурдная ситуация: клуб потратил больше 300 млн, а мы не уверены, как он будет играть. Это не преувеличение: с Погба и ван де Беком (а может, не будет вообще никого?) стиль игры будет отличаться. Как минимум подходом к прессингу. В общем, в «Реале» действительно революция. Только она подвисла на середине, а чем закончится – не знает даже человек, который отвечает за результат.



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