Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки

* «Локомотив» – пока единственная команда, выигравшая трофей на новом стадионе «Динамо». Почти полтора месяца назад команда Юрия Сёмина завоевала на «ВТБ Арене» Суперкубок России. У автора дубля в ворота «Зенита» Алексея Миранчука и забившего первый гол Фёдора Смолова были самые приятные воспоминания от динамовского поля.

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* Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич попал в заявку на матч. Однако черногорский форвард, чей трансфер обошёлся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро, начал матч на скамейке запасных и сыграл всего 15 минут в концовке. А вот у «Динамо» вышли в основе оба новичка – игрок сборной России Роман Нойштедтер и немецкий форвард Максимилиан Филипп, стоивший 20 млн евро.

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох? Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».

* Именно Филипп нанёс первые два удара «Динамо» по воротам «Локомотива». Действовавший на позиции под нападающим в тактической схеме 4-2-3-1 немец забил в дебютном матче уже на 3-й минуте! Здорово сыграл Клинтон Н’Жье, накрутивший финтами Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова (вдобавок он посадил опорника на раннюю карточку). Филипп нанёс потрясающий ювелирный удар со штрафного: мяч попал в перекладину, голкипера и штангу, после чего влетел в сетку.

* «Динамо» очень агрессивно начало игру, а «Локомотив» почему-то выглядел робко. Нойштедтер с Шарлем Каборе перекрывали центр поля и вместе с Филиппом обеспечивали хорошее движение мяча. Н’Жье активно открывался слева, часто получал передачи и смело шёл в обводку, правда, эффективности действиям француза всё-таки недоставало. Последний пас или удар в исполнении Н’Жье оставляли желать лучшего.

Иначе команда Дмитрия Хохлова получила бы больше из своего преимущества в этом отрезке.

* У «Динамо» возникали проблемы на левом фланге обороны, где Заурбеку Плиеву, заменившему Константина Рауша, недоставало взаимопонимания с Н’Жье и верной оценки игровой ситуации. В результате оттуда пришла атака, завершившаяся назначением пенальти. На дерби работала система VAR, и видеосудьи смогли убедить Василия Казарцева в справедливости принятого решение. Любопытно, что Казарцев проявил принципиальность, заставив Алексея Миранчука перебить из-за поспешившего вбежать в штрафную партнёра. Тем не менее Миранчук блестяще исполнил оба удара, хотя бил совершенно по-разному.

* «Локомотив» выровнял игру после того, как сравнял счёт. Гости стали чаще выигрывать единоборства. Первый тайм и по статистике оказался в общем-то ничейным: удары – 6:5 (в створ – 2:3), владение мячом – 51% против 49%. Ещё в одном эпизоде Смолов выпрашивал второй пенальти — после столкновения с Тони Шуньичем, однако ассистенты с VAR менее чем за минуту помогли Казарцеву разобраться, что фола не было.

* Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннеры погибшему фанату «Спартака» Бахыту. «У беды нет цветов. Соболезнуем», – гласила надпись на секторе «железнодорожников». Кроме того, поклонники бело-голубых почтили память бывшего главного тренера команды Виктора Прокопенко, ушедшего из жизни 18 августа 2007 года.

* Во втором тайме игра стала открытой. С одной стороны, игроки уставали, но в то же время обе команды стремились атаковать на скорости, используя появившееся свободное пространство. Футбол с большим количеством переходов мяча и острых ситуаций – яркое зрелище для болельщиков. Самым красивым эпизодом начала второго тайма стал суперсейв голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Сменщик травмированного Антона Шунина лишил Миранчука ещё одного гола на этом стадионе.



* Все три замены, сделанные Хохловым, были, по сути, вынужденными. Себастьян Шиманьски имел жёлтую карточку и совершил пару рискованных фолов на второй «горчичник». Шуньич получил повреждение и не мог играть. Плохо готовый физически Филипп откровенно встал, слабо помогал обороне и не всегда успевал открываться для участия в атаках, хотя едва не оформил ударом из-за штрафной.

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* Победный гол «Локомотива» – результат великолепного розыгрыша мяча с участием Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Кроме того, крайне неудачно сыграли «наевшиеся» опорные полузащитники «Динамо» Нойштедтер с Каборе, а свежий новичок Иван Ордец и Плиев не закрыли дыру. Команда Юрия Сёмина заслужила победу, превзойдя соперника во втором тайме по ударам – 16:6 (в створ – 4:4). Правда, Н’Жье имел два шанса спасти «Динамо» от поражения в концовке, но опять бездарно распорядился голевыми моментами.