Этот сезон РПЛ идеален для «Локомотива». В каждом матче куча переходов

Главная тактическая проблема сезона РПЛ к исходу шестого тура очевидна: нашим топ-клубам не хватает современных опорных полузащитников. «Спартак» по-прежнему ждёт, хоть уже и конкретизировал свой интерес (и здесь есть вопрос, потому что именно оборонительные цифры у Тамеза — не самые крутые), «Локомотив» после ухода Денисова и Тарасова тоже в сложном положении. У ЦСКА в опорной зоне футболисты, которые ориентированы на наступательную игру, «Краснодар» отбивается пока одним Камболовым, и единственная команда, не испытывающая с этим сложностей, и стала в прошлом году чемпионом. Именно приобретение Барриоса стало для «Зенита» ключевым: Сергей Семак получил в сердце поля футболиста, способного справиться а) с любым темпом игры; б) с любым насыщением своей зоны.

Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки Победу «Локомотиву» принесли братья Миранчуки.

Дефицит опорников такого типа сделал футбол в первых турах зрелищным: почти в каждом матче много атак и моментов, мяч не задерживается в центре поля, ударов из-за пределов штрафной стало больше. К этой минуте чемпионата за матч наносится в среднем на три удара из-за пределов штрафной больше, чем в сезоне-2017/18 — это очень существенная разница. Главный бенефициар? Команда, где техника (в том числе и удара) ставится во главу угла. Если за весь сезон-2017/18 «Краснодар» забил всего четыре мяча из-за пределов штрафной, продираясь сквозь две оборонительные линии соперника, то в этом сезоне — уже те же четыре мяча.

Из-за дыр в центре ошибочно кажется, что возросла интенсивность игры, но это не так. Возросли скорости, и сами команды не справляются с их выбором. Отлаженного и разумного прессинга нет почти ни у кого в лиге, и первым делом страдают опорные зоны — разрывы между атакующими четверками или пятерками и оборонительными пятерками или шестерками слишком внушительные. Опорникам приходится удерживать поле и по длине, и по ширине — это возможно, но только при наличии сильных футболистов на этой позиции.



В итоге чемпионат России в нынешнем сезоне превратился в шоу бесконечных переходов — мяч редко остаётся в позиционных атаках, и команды бегают по полю, переходя из атаки в оборону и обратно. Второй тайм вчерашнего дерби «Локомотива» и «Динамо» — лучший тому пример: как только игра возобновилась, центр поля пропал. Отсутствие отлаженного прессинга чревато не только самими дырами в опорной зоне — из-за того, что один или два футболиста не заняли своих позиций, постоянные рывки приходится делать всей команде, и это быстро выматывает. Как только усталость накапливается, обычный матч чемпионата России становится похожим на дворовое рубилово: много эмоций и зрелища, но мало качества.



И вот в таком футболе две команды получают преимущество. Первая — это уже упомянутый «Краснодар», способный воспользоваться свободными зонами в опорной зоне и через удар, и через проникающую передачу, а также сильно прибавивший в переходных фазах («Порту» может много об этом рассказать). Вторая — это «Локомотив». Стиль, установившийся в РПЛ, идеально подходит «Локо» — в игре переходов команда Юрия Семина задавит любого.

Это идёт от состава, который имеет «Локо». Смотрите. В воротах Гильерме — на протяжении многих лет лучший в РПЛ голкипер по скорости ввода мяча в игру (сейчас у него появился конкурент — где? Правильно, в «Краснодаре»). В момент, когда русский бразилец ловит мяч после навеса у него уже есть пара вариантов для того, чтобы бросить мяч рукой и начать атаку своей команды, отрезая часть соперников. Это приносит «Локомотиву» много быстрых атак, а также большую осторожность, с которой соперники подходят к стандартам.

В опорной зоне у «Локо» играет абсолютно лучший футболист чемпионата по игре от штрафной до штрафной — Гжегож Крыховяк (но он тоже «восьмерка», а не чистый опорник — относительно же качества оборонительных навыков Баринова при этом есть сомнения). Поляк всегда первый вариант для ввода мяча от Гильерме, он протаскивает мяч лучше остальных представителей своей позиции, опасно бьёт из-за пределов штрафной и заходит дополнительным игроком в штрафную — это очень опасный игрок в переходных фазах. Довершают игровой портрет «Локомотива» братья Миранчуки, каждый из которых прекрасно умеет быстро оказаться лицом к чужим воротам, отрываясь от защитников в зону между линий, — при этом взаимодействия у них на том уровне понимания, который и должен быть у близнецов. А ещё Фёдор Смолов с его умением пробить в касание (теперь здесь ещё и Лука Джорджевич).

«Локомотив» купил Джорджевича. Что об этом нужно знать После пяти аренд «Зенит» его всё-таки продал.

Весь этот ансамбль на оси поля формирует складную игровую картину, которая позволяет «Локомотиву» быть невероятно опасным в игре с большим количеством быстрых переходов владения. Даже «Зенит» в матче за Суперкубок пострадал от этого: чемпион играл без Барриоса, и это моментально сказалось на действиях на поле. Команда Юрия Сёмина могла диктовать свои условия и в итоге победила в концовке — так же, как и с «Крыльями» (победный мяч в переходе) и теперь «Динамо».

Показательно и то, у кого «Локо» пока не смог выиграть. Это ЦСКА и «Рубин», команды с четко организованной позиционной структурой и понятными прессинг-паттернами, которые позволяют снизить количество переходов и не выматываться так рано, как большинство остальных команд лиги. Против ЦСКА «Локомотив» не создал с игры почти ничего, с «Рубином» завяз в позиционной борьбе после того, как счёт стал 1:1.



Однако дело в том, что таких команд в Премьер-Лиге сейчас меньшинство. Именно поэтому «Локомотив» с точки зрения коллективного стиля чемпионата сейчас выглядит фаворитом сезона.