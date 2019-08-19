РПЛ. «Спартак» — ЦСКА. Шюррле, Тиль и Ларссон — в основе. LIVE!

РПЛ. «Спартак» — ЦСКА. Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
18:54. Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко, который скоро уйдёт и Родионов который уже ушёл. Впрочем, Атаманенко не комментирует появившуюся в СМИ информацию о своём уходе.
18:52. У «Спартака», чисто визуально, скамейка подлиннее.
18:50. 15-летний вратарь не единственный запасной голкипер «армейцев» сегодня.
Составы:
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
18:45. Чей автобус красивее? Кстати, ЦСКА ещё не успел перекрасить — там по-прежнему Абель Эрнандес и Бекао.
18:40. Фёдор Чалов без маски.
18:38. Легендарный советник Федуна Леонид Трахтенберг развлекает комментаторов матча.
18:35. «Твит» от ЦСКА.
18:30. Так пока выглядит гостевой сектор.
18:27. Футболисты пробуют газон.
18:25. Пока не очень оживлённо, но рабочий день ещё не у всех закончился.
18:20. Что там у нас возле арены?
18:15. Кто-то уже на месте.
18:10. Два часа.
18:00. Сегодня в 20.00 начнётся самое крутое дерби в России — «Спартак» — ЦСКА. Начало матча в 20.00 по московскому времени.
Вот прогноз экспертов, читателей и журналистов «Чемпионата» на этот матч. Те, кто сам прогнозировал в комментариях матчи тура, могут уже подвести основные итоги.
А вот здесь наш опрос по дерби. Пока почти поровну голосов за победу обоих клубов. И 21 процент за ничью.
Если опрос не отображается, проголосовать можно по этой ссылке.
Вспоминаем самые яркие дерби в истории.
Хорошо ли вы знаете историю дерби? Пройдите этот тест, он не очень сложный. Хотя там есть немало интересных фактов.
Тема Михаила Гончарова по Андре Шюррле, наш журналист считает, что немец — главная надежда «Спартака» в этом матче.
Как «Спартак» готовился к дерби. Немного красивых фоток.
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