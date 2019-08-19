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Статистика противостояния «Спартака» и ЦСКА: дерби в цифрах

Главные цифры и факты дерби «Спартак» — ЦСКА
«Чемпионат»
Главные цифры и факты дерби «Спартак» — ЦСКА
С 1936-го по 2019 годы.
Футбол / РПЛ 0

19 августа на «Открытие Арене» «Спартак» примет ЦСКА. По такому случаю покопались в истории московского дерби и собрали самые важные статистические факты.

· Первое московское дерби состоялось 29 мая 1936 года: тогда «Спартак» проиграл ЦДКА со счетом 0:3. С тех пор команды встречались 146 раз: 90 – в чемпионате СССР и 56 – в чемпионате России.

· «Спартак» обыгрывал ЦСКА 59 раз, 55 побед одержали «армейцы».

· Самая длинная серия побед – у «Спартака». В 1974-1976 гг. красно-белые 6 матчей подряд брали верх в дерби.

Тест. Как хорошо ты знаешь новейшую историю противостояния «Спартака» и ЦСКА?
Внутри только интересные факты о главном московском дерби. Без унылых дат и бессмысленных цифр.

· Чаще всех в дерби забивал нападающий ЦСКА Вагнер Лав – на его счету 9 мячей в ворота «Спартака». Это лучший результат за всю историю противостояния.

10 самых ярких дерби «Спартак» – ЦСКА
Вспоминаем огненные матчи красно-белых с красно-синими перед новым противостоянием принципиальных соперников.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

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