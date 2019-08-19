Они купили билеты умершим. Фаны «Униона» особенные

В конце мая текущего года немецкий «Унион Берлин» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу, обыграв в стыковых матчах некогда грозный «Штутгарт». Уже после той встречи стало понятно, что в Германии, где аншлаг на стадионах является чем-то обыденным, болельщики дебютанта высшего дивизиона будут всех удивлять. Празднование исторического события проходило на стадионе – 22 тыс. фанатов выбежали на поле и носили своих футболистов на руках.

Дебют «Униона» в Бундеслиге, несмотря на разгромное поражение со счетом 0:4 от «РБ Лейпциг» запомнится футбольному миру надолго. Тот факт, что на матче был аншлаг, никого не удивит. А если сказать, что билеты на стадион купили умершим болельщикам? Нет, гробы на трибуны, как это любят делать в Южной Америке, никто не проносил, но вот необычную акцию болельщики устроить смогли.

Как они это сделали?

«Унион Берлин» основан в 1906 году. Клуб успел поиграть в высшем дивизионе чемпионата ГДР и даже отличился на международной арене, победив в розыгрыше Кубка Интертото (1986), но вот до Бундеслиги команда пока не добиралась. Многие из фанатов не смогли застать дебют «Унион Берлин». Однако ныне живущие болельщики попытались исправить эту несправедливость.



Акцию фанаты назвали «Наконец-то здесь». Клуб напечатал 450 фотографий умерших фанатов. На матче родственники этих болельщиков подняли постеры. Выглядело красиво.

Чем отличались ранее?

Каждый год поклонники команды собираются на стадионе в канун Рождества. Они зажигают свечи и поют песни. К слову, сами футболисты тоже присутствуют на мероприятии.

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В 2014 году клуб пригласил болельщиков на стадион, чтобы те смогли посмотреть матч чемпионата мира между сборными Германии и Португалии. Казалось бы, ничего удивительного, обычная практика в наше время. Если бы не одно «но». Для просмотра зрителям необходимо было взять с собой диваны.

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Начало XXI века для клуба выдалось удачным. «Унион Берлин» вышел в финал Кубка Германии, уступив там «Шальке» со счетом 0:2. Благодаря этому команда, только поднявшаяся во второй дивизион страны, получила право сыграть в квалификации Кубка УЕФА. В первом раунде «Унион Берлин» обыграл финский клуб «Хака», но во втором уступил болгарскому «Литексу». Подобный старт в новом столетии внушал оптимизм, однако уже в 2004 году начались проблемы. У клуба появились долги в размере 1,5 млн евро. Помогли болельщики. Они устраивали акции, среди которых была даже сдача крови. Все деньги шли в бюджет клуба.



В 2008 году домашняя арена команды находилась в ужасном состоянии. Клуб рисковал потерять лицензию, но болельщики не могли допустить этого. В течение года они ходили на стадион, чтобы помочь его отреставрировать. С их помощью привели в порядок трибуны и установили крышу.

«Унион Берлин» тесно связан со своими фанатами. Они – особенные. А что будет происходить на первом за многие годы столичном дерби с «Гертой», представить тяжело. Ждём и наслаждаемся этим моментом.