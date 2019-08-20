«Он забил больше меня, но сейчас не до этого». Бакаев не обижается на Жиго

В микст-зоне «Открытия Арены» журналисты ждали игроков дольше, чем обычно: по гулу, доносящемуся со стороны раздевалок, было понятно, что «Спартак» празднует победу.

Первым прошёл Леонид Федун. «Всех с победой!» — сказал он журналистам, широко улыбаясь.

Через минут 10 со стороны раздевалок показался довольный Бакаев.



— Зелимхан! – начали звать полузащитника журналисты, как только он вышел в микст-зону.



— Здравствуйте, здравствуйте! – с улыбкой ответил он. И остановился минут на пять.

Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби Вулкан эмоций и крутых моментов, потрясающие сэйвы вратарей, феноменальный дубль Жиго – и победа «Спартака».

«Чёрная полоса прошла»

— Это важная и тяжелая победа, — выдыхая, сказал Бакаев. — Удалось перевернуть игру за счет установки тренера. Хотя настрой был сумасшедшинка, мы и так заряженные вышли, но он нам в перерыве ещё сказал: «Давайте, давайте, через не могу!». Вышли и заслуженно победили. Во втором тайме бежали и создавали.



Мне совсем не обидно, что Жиго меня обогнал по числу мячей. В дерби же победили, вообще не до этого! Я ещё забью! Он хорошо начал атаку, мы с Шюррле хорошо разогнали, он великолепно положил ему на голову, а Жиго исполнил. Спасибо, Жиго! Это получилось спонтанно, он рискнул и агрессивно побежал. Полностью согласен, что он провёл сумасшедший матч, вся центральная ось провела фантастический матч. Но два мяча в дерби – это фантастика! Стоит ли ему идти вперёд в атаку? Он успевает и впереди, и сзади, так что ему там самое место (смеётся).



«Спартак» уже четвертый – это только начало. У нас всё впереди. Можно сказать, что чёрная полоса прошла, нам стало поспокойнее, давить на нас меньше стали. И пошло-поехало! Наши болельщики поддерживают нас несмотря ни на что, это нам помогает. Последние результаты говорят сами за себя.

«Сегодня Жиго лучший игрок матча»

Вслед за Бакаевым вышел Геогрий Джикия.



— У меня тут «Первый» и «Россия»! – сказал он Бакаеву, который стоял рядом и все еще давал интервью.



— У тебя уровень другой! – отшутился Зелимхан.

— Большой праздник для «Спартака», — продолжил Джикия уже журналистам. – В перерыве внесли корректировки, сделали определенные выводы. Прибавили, это помогло. Чуть перевернули игру, стали повыше играть. Пошли моменты, стандарты — в первом тайме, по-моему, вообще угловых не было.



Жиго любит атаковать и эффективен в этом, понятно. Опять же, стандарт. Пошел, забил. Все 11 человек играют, забить хочет каждый. Сегодня Жиго лучший игрок матча, и заслуженно.

«Жиго – наш лучший бомбардир? Это ведь прекрасно!» Выступления Олега Кононова и Виктора Гончаренко после дерби.

«За семь лет забил всем, кроме ЦСКА»

Лоренсо Мельгарехо в конце мог забить третий гол, но ошибся и момент не реализовал.



— Очень рад, что мы победили. Жалко, что я не смог забить — поспешил, принял неверное решение. Я здесь уже семь лет, но ни разу не забивал ЦСКА. Всем забивал, кроме них! Это камень в моей душе.

«Ждали большего от наших лидеров»

Из игроков ЦСКА в микст-зоне никто не остановился. За всех отдувался Роман Бабаев:



— Матч понравился болельщикам, был довольно зрелищным. Наши ребята играли неплохо, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты. А в таких матчах кто их не использует, тот проигрывает. Наверное, чуть больше ожидали от наших лидеров.