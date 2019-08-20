«Кононов уже не пиджак, а «а тутти, аванти». Что пишут в соцсетях о дерби

Соцсети – популярная площадка для выплеска эмоций после футбола. В «Твиттере» активно обсуждают матч «Спартак» – ЦСКА. Болельщики хвалят и критикуют любимые команды, серьёзно анализируют и шутят по поводу тех или иных событий в дерби. На этот раз Москва – красно-белая. Счастье спартаковских болельщиков в одной картинке:

Разочарование поклонников красно-синих:

Футбол в тумане – странное зрелище. Во втором тайме фанаты устроили файер-шоу, из-за которого судья Сергей Карасёв остановил игру.

Оборона ЦСКА, конечно же, по-прежнему страдает без братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

А вот среди защитников «Спартака» нашёлся супергерой – Самуэль Жиго, которым сегодня восхищаются больше всего. Французу в матче с ЦСКА легко давались самые сложные трюки. Ни один гол не обошёлся без него.

Жиго мог сделать хет-трик, но ему помешал потрясающий сейв голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Когда вратарь так читает игру и выручает, слов нет – одни эмоции:

Забить Акинфееву вообще непросто. Но Жиго не испугался быстрых рук лучшего голкипера России.

Тем временем вратаря «Спартака» Александра Максименко сравнивают уже со звёздным Давидом де Хеа из «Манчестер Юнайтед»!

Зато Гус Тиль в дерби не так впечатлил, как в первом матче за «Спартак» в Грозном. Может, голландец просто был не в настроении?

После четырёх побед подряд мнение критически настроенных болельщиков «Спартака» по отношению к Олегу Кононову начинает меняться:

Судьба любого проигравшего тренера – уворачиваться от летящих в его сторону камней. Вот и Виктору Гончаренко достаётся после поражения в битве с принципиальным соперником, несмотря на выигранный по игре первый тайм:

Но, к счастью, есть и другие мнения: