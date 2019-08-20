Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА в дерби, проблемы команды Кононова в позиционных атаках все еще очевидны. Команда использует очень простую фланговую игру и читаемые забросы за спины, но создавать моменты не удается даже против подходящих для атаки в таком стиле «красно-синих». Даже контратакует «Спартак» только на индивидуальных качествах Тиля и Шюррле, что уж говорить про позиционки.

Кононову очень повезло иметь Жиго в составе. В этом сезоне француз набил на угловых 1.42 xG – всего «Спартак» с угловых создал 2.16 xG. Более того, в прошедших шести турах РПЛ Жиго набрал 1.69 xG в сумме – это лучший результат в команде.

Если брать статистику команды, а не игроков, то «Спартак» в РПЛ создал с игры (позиционные атаки и контратаки) совсем незначительно больше, чем со стандартов: 3.58 xG против 3.51 xG. Хуже дела обстоят только у «Сочи»; остальные клубы очень далеко от ситуации в «Спартаке».

Неудивительно, что именно Самуэль тащит «Спартак» прямо сейчас, в том числе и в дерби. Он не только хорош на угловых, но и может подключиться в чужую штрафную – подобным рывкам выделена вторая часть текста.

Жиго на угловых. Разбор моментов с ЦСКА

В матче с ЦСКА «Спартак» набрал 2.19 xG, из них 1.14 – это вес двух ударов Жиго после углового. Во многом за счет этого матча Самуэль вылез на верхнюю строчку лучших игроков «Спартака» по ожидаемым голам, но это никак не отменяет ни проблем Кононова, ни важности француза в игре «красно-белых».

Интересно, что «Спартак» разыграл все свои угловые по одной и той же схеме: подача на ближнюю, игрок во вратарской бежит на ближнюю и уводит соперников, двое игроков располагаются один за другим на линии штрафной и врываются в ее центр, еще двое находятся недалеко от предыдущей пары. ЦСКА создавал 2v2 против двух игроков, стоящих в ряд (на примере выше это Тиль и Жиго), приставлял по игроку к другим футболистам «Спартака» в штрафной (Кучаев против Шюррле и Набабкин против Зобнина на примере выше), а также располагал некоторых игроков зонально, в том числе используя игрока около ближней штанги и игрока в центре вратарской.

Несколько одинаковых ошибок «армейцев» привели к моментам Жиго. Во-первых, Зобнин, бежавший на ближнюю штангу, уводил за собой не только Набабкина, но и игравшего зонально Фернандеса, оставляя пустоту перед вратарской. Во-вторых, Дивеев оба раза упустил Жиго, когда тот вылетал из-за спины партнера. Более того, на примере выше Дивеев убежал куда-то во вратарскую, отпустив Жиго. Возможно, Игорь передал француза Кучаеву, но тот и так играл по Шюррле, а про наличие Самуэля сзади, судя по отсутствию поворота головы, вообще не знал. Из-за отскочившего к Зобнину мяча игроки ЦСКА потеряли концентрацию; Шюррле, Жиго и даже Тиль остались без соперников. Ситуация очень напоминает домашний матч команды Гончаренко с «Уфой» прошлый весной, когда из-за похожей ошибки «армейцы» упустили легкую победу.

Вот эпизод с голом. Зобнин уводит сразу несколько игроков из центра, Жиго обходит Дивеева и забивает из пустой зоны без сопротивления. Да, «Спартаку» опять помогли рикошеты, но ошибки ЦСКА все те же.

От Жиго требовалось лишь проявить его лучшие качества. В первом случае Самуэль просто оторвался от Дивеева и открылся за спиной Кучаева, который его не контролировал, во втором случае француз качнул Дивеева ложным движением, показав рывок раньше, чем собирался его делать, а затем снова продавил оппонента и воспользовался свободным пространством.

Жиго мощный, обладает резким рывком и его умением грамотно двигаться на стандартах у чужих ворот. Например, в матче против «Сочи» «Спартак» использовал тот же розыгрыш углового – Самуэль легко освободился от опекуна (не как от Дивеева, продавив его, а просто побежав в другую сторону), высоко выпрыгнул и вонзил мяч в ворота (опустим фол на Песегове). Жиго умел так и раньше – например, еще в Бельгии он много забивал со стандартов, пользуясь пространством, которое создавали партнеры.

На первом примере Жиго сделал резкий рывок с линии штрафной в ее центр по дуге; француза всю дорогу руками держал оппонент, но Самуэль все равно оторвался и вошел в свободное пространство, откуда и забил. На втором примере (уже из прошлогодней предсезонки «Спартака») Жиго снова держали руками, но француз обманул соперника, сделав ложное движение от ворот, а уже потом рванув к мячу.

За всю карьеру Жиго забил много мячей после стандартов – на угловых за ним нужно пристально следить, желательно имея игрока, который контролирует его 1v1 (или хотя бы мешает разгоняться), а также игроков, которые обороняются зонально.

Первый гол Жиго – с игры. Он что, подключается к атакам?

Нет, Жиго не играет в «Шеффилде», поэтому его подключение в штрафную ЦСКА при первом голе больше похоже на случайное стечение обстоятельств. Об этом говорит и Самуэль: «Почему сделал такой рывок при первом голе? Можно сказать, интуиция. Так получилось».



Впрочем, случайность не отменяет, во-первых, символичности ситуации, во-вторых, крутых действий Жиго в том эпизоде. Самуэль сначала перехватил пас Влашича, выбив мяч прямо из-под ноги Облякова, затем опередил Ахметова, который опять плохо вылетел в контрпрессинг, отдал пас на Тиля и ускорился в атаку. Уже в штрафной Жиго поступил очень умно: пока защитники ЦСКА всей линией садились глубже, француз поменял траекторию движения и сместился примерно на 11-метровую отметку, откуда уже сделал неконтролируемый рывок к мячу.

Анализировать этот эпизод тяжело – Жиго ни разу не ускорялся в штрафную в контратаках в этом матче, так что называть этот эпизод планом Кононова на игру нельзя. По идее, на месте Самуэля должен был оказаться Тиль – может быть, француз подумал, что его партнер железно не успеет в центр нападения.

Правда, в предыдущих матчах чемпионата Жиго тоже эпизодически подключался выше: когда «Спартак» возвращал владение после потери, француз мог сместиться в свободную зону, пока его команда и/или соперник не перестроились. Такое происходило всего пару раз против «Тамбова» и раз против «Ростова», поэтому, опять же, тяжело понять, было ли это планом Кононова или же Самуэль сам принимал подобные решения.

«Спартак» вернул владение пару секунд назад. Жиго отдал пас Рассказову и грамотно ускорился в свободную зону – на его позиции находился Фернандо, чуть выше – Гулиев, нужды в Жиго на этой позиции не было. Рассказов проигнорировал включение.

Жиго собрал подбор после заблокированного удара Гулиева. Француз ушел от Ионова, отдал пас Бакаеву и ворвался в пустую зону в штрафной под обратный заброс Зелимхана, пока Адриано стоял на месте (это помогло отвлечь Сигурдссона, который не ожидал включение защитника).

Обратите внимание, что момент с «Ростовом» похож на эпизод с голом в ворота ЦСКА: Жиго вернул владение, обыграл соперника, отдал пас и включился в штрафную так, что защитник(и) его не контролировал(и). Возможно, совпадение, возможно – нет. Пока что дистанция слишком мала, чтобы такое утверждать.

Конечно, основное качество Жиго в атаке – продвижение мяча из глубины; он сразу стал ключевым игроком «Спартака» в этом компоненте еще на старте прошлого сезона, перед травмой крестов. В этом сезоне Самуэль – ключевой у Кононова не только и не столько благодаря первым пасам, сколько благодаря классным действиям на угловых (вероятно, пока что). Более того, возможно, мы увидим больше включений Жиго в штрафную. В общем, за этим защитником стоит последить попристальнее.

В тексте использованы данные InStat и Understat.

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