Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Четыре игрока «Спартака» за победу в дерби, игроки «Ахмата» и «Уфы». Валерий Газзаев определяет лучших в шестом туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 6-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

«Ахмат» почти весь матч играл в меньшинстве против действующего чемпиона, но сумел сыграть на ноль. В этом большая заслуга вратаря Гудиева.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес снова был лучшим у «армейцев». Несмотря на проигранное дерби, к нему точно не может быть претензий. Марио был надежен в защите, хорош в атаке, а ещё забил гол.

Без вариантов, автор победного дубля в дерби.

Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».

Георгий Джикия, «Спартак»

У Джикии очень сильная, в первую очередь ментально, связка с Жиго. Вчера Георгий хорошо играл в обороне, несколько раз прерывая опасные атаки «армейцев» в своих фирменных подкатах.

Питерский клуб не смог выиграть у «Ахмата», но Сантос у «Зенита» был очень хорош. Весь матч, по сути, он играл дополнительного нападающего, не забывая об обороне.

Полузащита

Очень понравился у «Спартака» в опорной зоне Гулиев. Выжигал весь центр и грамотно разгонял атаки.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк снова прекрасен. Именно поляк заработал пенальти, с которого «Локо» сравнял счёт в дерби с «Динамо», да и просто провёл отличный матч.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Снова был хорош и Алексей Миранчук. Создавал моменты, был прекрасен в движении и сравнял счёт с пенальти.

Этот сезон РПЛ идеален для «Локомотива». В каждом матче куча переходов Бывший чемпион снова становится фаворитом.

Нападение

Андре Шюррле, «Спартак»

Главный лидер «Спартака» в победном дерби. Разгонял все атаки «Спартака», создавал для партнеров моменты. Шюррле продолжает доказывать свой высокий уровень.

У «Спартака» теперь целых три футболиста, которые умеют делать шаг назад в атаке Это очень важное качество.

Антон Миранчук, «Локомотив»

На счету Антона победный гол в дерби против «Динамо». Причём гол получился прекрасный по исполнению. Заслуженное место в символической сборной.

Игбун оформил победный дубль в ворота «Ростова». Принёс «Уфе» важную и неожиданную победу над «Ростовом».

Лучший тренер

Олег Кононов, «Спартак»

Кононов выиграл дерби, нашёл оптимальный вариант состава «Спартака» на данную минуту. Заслуженно лучший тренер тура.