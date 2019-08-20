Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 6-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Виталий Гудиев, «Ахмат»
«Ахмат» почти весь матч играл в меньшинстве против действующего чемпиона, но сумел сыграть на ноль. В этом большая заслуга вратаря Гудиева.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес снова был лучшим у «армейцев». Несмотря на проигранное дерби, к нему точно не может быть претензий. Марио был надежен в защите, хорош в атаке, а ещё забил гол.
Самуэль Жиго, «Спартак»
Без вариантов, автор победного дубля в дерби.
Георгий Джикия, «Спартак»
У Джикии очень сильная, в первую очередь ментально, связка с Жиго. Вчера Георгий хорошо играл в обороне, несколько раз прерывая опасные атаки «армейцев» в своих фирменных подкатах.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Питерский клуб не смог выиграть у «Ахмата», но Сантос у «Зенита» был очень хорош. Весь матч, по сути, он играл дополнительного нападающего, не забывая об обороне.
Полузащита
Аяз Гулиев, «Спартак»
Очень понравился у «Спартака» в опорной зоне Гулиев. Выжигал весь центр и грамотно разгонял атаки.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк снова прекрасен. Именно поляк заработал пенальти, с которого «Локо» сравнял счёт в дерби с «Динамо», да и просто провёл отличный матч.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Снова был хорош и Алексей Миранчук. Создавал моменты, был прекрасен в движении и сравнял счёт с пенальти.
Нападение
Андре Шюррле, «Спартак»
Главный лидер «Спартака» в победном дерби. Разгонял все атаки «Спартака», создавал для партнеров моменты. Шюррле продолжает доказывать свой высокий уровень.
Антон Миранчук, «Локомотив»
На счету Антона победный гол в дерби против «Динамо». Причём гол получился прекрасный по исполнению. Заслуженное место в символической сборной.
Сильвестр Игбун, «Уфа»
Игбун оформил победный дубль в ворота «Ростова». Принёс «Уфе» важную и неожиданную победу над «Ростовом».
Лучший тренер
Олег Кононов, «Спартак»
Кононов выиграл дерби, нашёл оптимальный вариант состава «Спартака» на данную минуту. Заслуженно лучший тренер тура.
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