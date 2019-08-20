«Остановите жалких троллей». Гарри Магуайр из «МЮ» взбешён соцсетями

Английский защитник Гарри Магуайр, ставший самым дорогим защитником в истории футбола после перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера», объявил войну социальным сетям. Его взбесила ситуация с одноклубником Полем Погба, которого подвергли оскорблениям на расовой почве после неудачного матча с «Вулверхэмптоном».



«Отвратительно. Социальные сети должны что-то сделать с этим. Каждая учётная запись должна быть подтверждена паспортом или водительскими правами. Остановите этих жалких троллей, создающих кучу аккаунтов, чтобы оскорблять людей», — написал Магуайр.

Что стало причиной?

В понедельник «Манчестер Юнайтед» играл с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1. Однако «Манчестер Юнайтед» имел шанс победить, когда полузащитник Поль Погба заработал пенальти. Француз сам отправился выполнять одиннадцатиметровый удар и попытку не реализовал – прекрасно сыграл голкипер Руй Патрисиу.



Погба вошёл в число худших пенальтистов в истории, забив только 7 из 11 ударов с точки (36% промахов). На первом месте в этом списке находится колумбийский форвард «Астон Виллы» начала «нулевых» Хуан Пабло Анхель. Нападающий бил мимо в 5 из 10 случаев (50%). Вторую строчку занимает действующий нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез – 7 из 12 (42%).

«Как же меня такое бесит!» Погба уничтожают в соцсетях и хейтит Невилл Поль не реализовал пенальти. У него худшая статистика с начала прошлого сезона в АПЛ.

Как отреагировали остальные?

Ранее с заявлением выступило руководство «Манчестер Юнайтед», пообещав идентифицировать каждого, кто позволил себе оскорбления на расовой почве в сторону Погба.



«Все в «Манчестер Юнайтед» чувствуют отвращение в связи с ситуацией. Мы осуждаем такое поведение. Люди, выразившие такие взгляды, не соответствуют ценностям нашего клуба. Мы рады видеть, что большинство болельщиков осудили подобное поведение. «Манчестер Юнайтед» проявляет нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Сделаем всё, чтобы идентифицировать участников данных инцидентов», — сказано в заявлении клуба.



Также Погба поддержали главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер и одноклубник Маркус Рэшфорд. Оба заявили, что француз по праву исполнял одиннадцатиметровый удар, так как был уверен в себе и эмоции ему не мешали. Рэшфорд позже призвал прекратить оскорбления в сторону Погба.



«Достаточно, нужно остановить это. «Манчестер Юнайтед» — большая семья. Атакуя его, вы атакуете всех нас», — написал на своей странице в «Твиттере» нападающий.



А вот бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказал негодование по поводу того, что именно француз пошёл бить пенальти. Невилл уверен, что Погба лишил Рэшфорда возможности пробить и подвёл команду.



«Он не реализовал четыре пенальти за последний год. Почему он отобрал право на пенальти у Рэшфорда? Я ненавижу такие вещи. Конечно, он уверен в себе и будет продолжать исполнять эти удары. Но парень, который бил пенальти на прошлой неделе, должен был бить и сейчас», — подчеркнул Невилл.