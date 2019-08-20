«Остановите жалких троллей». Гарри Магуайр из «МЮ» взбешён соцсетями

Английский защитник Гарри Магуайр, ставший самым дорогим защитником в истории футбола после перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера», объявил войну социальным сетям. Его взбесила ситуация с одноклубником Полем Погба, которого подвергли оскорблениям на расовой почве после неудачного матча с «Вулверхэмптоном».
«Отвратительно. Социальные сети должны что-то сделать с этим. Каждая учётная запись должна быть подтверждена паспортом или водительскими правами. Остановите этих жалких троллей, создающих кучу аккаунтов, чтобы оскорблять людей», — написал Магуайр.
Что стало причиной?
В понедельник «Манчестер Юнайтед» играл с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1. Однако «Манчестер Юнайтед» имел шанс победить, когда полузащитник Поль Погба заработал пенальти. Француз сам отправился выполнять одиннадцатиметровый удар и попытку не реализовал – прекрасно сыграл голкипер Руй Патрисиу.
Погба вошёл в число худших пенальтистов в истории, забив только 7 из 11 ударов с точки (36% промахов). На первом месте в этом списке находится колумбийский форвард «Астон Виллы» начала «нулевых» Хуан Пабло Анхель. Нападающий бил мимо в 5 из 10 случаев (50%). Вторую строчку занимает действующий нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез – 7 из 12 (42%).
Как отреагировали остальные?
Ранее с заявлением выступило руководство «Манчестер Юнайтед», пообещав идентифицировать каждого, кто позволил себе оскорбления на расовой почве в сторону Погба.
«Все в «Манчестер Юнайтед» чувствуют отвращение в связи с ситуацией. Мы осуждаем такое поведение. Люди, выразившие такие взгляды, не соответствуют ценностям нашего клуба. Мы рады видеть, что большинство болельщиков осудили подобное поведение. «Манчестер Юнайтед» проявляет нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Сделаем всё, чтобы идентифицировать участников данных инцидентов», — сказано в заявлении клуба.
Также Погба поддержали главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер и одноклубник Маркус Рэшфорд. Оба заявили, что француз по праву исполнял одиннадцатиметровый удар, так как был уверен в себе и эмоции ему не мешали. Рэшфорд позже призвал прекратить оскорбления в сторону Погба.
«Достаточно, нужно остановить это. «Манчестер Юнайтед» — большая семья. Атакуя его, вы атакуете всех нас», — написал на своей странице в «Твиттере» нападающий.
А вот бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказал негодование по поводу того, что именно француз пошёл бить пенальти. Невилл уверен, что Погба лишил Рэшфорда возможности пробить и подвёл команду.
«Он не реализовал четыре пенальти за последний год. Почему он отобрал право на пенальти у Рэшфорда? Я ненавижу такие вещи. Конечно, он уверен в себе и будет продолжать исполнять эти удары. Но парень, который бил пенальти на прошлой неделе, должен был бить и сейчас», — подчеркнул Невилл.
- 20 августа 2019
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:22
-
20:21
-
19:53
-
19:43
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:38
-
18:29
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:03
-
16:47
-
16:45
-
16:16
-
16:04
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:28