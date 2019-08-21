Игрок, который нужен «Спартаку». Всё об Адриене Тамезе

Опорная зона – слабое место «Спартака». Команде нужен игрок с сильными оборонительными навыками, который будет жёстко пресекать попытки соперников пройти через центр. В поисках такого игрока скауты отправились на Лазурный берег – в «Ниццу». Именно там играет Адриен Тамез.

Кто он?

Тамез родился во Франции, а у его родителей камерунское происхождение. Несколько лет в детстве он провёл в академии «Лилля», в 15 лет оказался в академии «Нанси». На новом месте он быстро освоился и стал регулярно вызываться в сборную Франции разных возрастов: U-16 лет до U-18 лет за пару лет набралось почти 30 матчей. Вот только после этого он – даже после того, как дебютировал за взрослую команду в Кубке в 18 лет – стал не нужен своему клубу. Из «Нанси» Тамеза отпустили бесплатно. После нескольких месяцев попыток найти себе новый клуб, Адриен оказался в дубле «Валансьенна» — это была единственная команда, где ему предложили контракт. Там он провёл год, а потом оказалася в первой команде.

«Валансьенн» выступал в Лиге 2, тренер Фарук Хаджибегич предпочитал расстановку 4-4-2-ромб, и Тамез быстро закрепился в основе в роли опорника. Правда, команда не претендовала на повышение (скорее, на то, чтобы не вылететь из второго дивизиона), но и там Адриен привлёк внимание скаутов «Ниццы».

Командой с Лазурного берега тогда руководил Люсьен Фавр. «Ницца» пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, в атаке зажигали Балотелли и Снейдер, а вот в опорной зоне связка Сери-Козьелло не выглядела незыблемой. Тамез начал получать игровое время почти сразу. Сначала выходил на замену, а где-то с ноября занял твёрдое место в основе. На второй год он принял участие в 37 матчах Лиги 1. Под руководством Патрика Виейра «Ницца» очень обновилась: ушёл Снейдер, потом Балотелли, поменялась схема. Но и в качестве единственного опорника, и в паре с Данило Тамез оставался незаменимым. Правда, в целом «Ницца» была уже не та: команда ровно провела сезон, не спасалась от вылета, но и на еврокубки весной уже не претендовала и заняла седьмое место по итогам сезона. А летом команду пополнил 18-летний Хефрен Тюрам из «Монако». Он куплен с прицелом на будущее, но уже выходил в первых турах, так что расстаться с одним игроком опорной зоны клуб готов. Вопрос в цене.

У «Спартака» теперь целых три футболиста, которые умеют делать шаг назад в атаке Это очень важное качество.

Тамез и сам готов к переходу: в конце последнего матча, на выезде с «Нимом», он подошёл к трибуне с болельщиками «Ниццы» и попрощался.

Адриен Тамез



Возраст: 25 лет.

Гражданство: Франция.

Амплуа: опорный полузащитник.

Клуб: «Ницца» (Франция).

Рост: 180 см

Вес: 78 кг

Карьера: «Нанси» (2013-2014), «Валансьенн» (2014-2017), «Ницца» (2017-н.в.)

Как играет?

Тамез – типичный опорный полузащитник. В пас играет в основном с ближним, не мастер длинных забросов и разрезающих пасов. Приёмом скорее владеет, но предпочитает не рисковать. Благодаря этому он мало ошибается: у него 89% точности, на 5% выше, чем в целом у команды. Много играет без мяча, хорошо открывается, хорошо держит позицию. Правда, Адриен точно не монстр в контактной игре: у него 15 единоборств в среднем за матч, 51% выигранных.

«Спартак» продолжает обновляться. Хавбека Тамеза из Франции ждут в Москве А за молодёжку красно-белых тем временем сыграл форвард, прошедший школу «ПСЖ». Об этом и многом другом – в обзоре дня.

В атаке Тамез участвует предсказуемо мало. Практически не бьёт по воротам, редко отдаёт обостряющие передачи. Зато у него неплохой дриблинг. В прошлом сезоне был в пятёрке лучших в «Ницце» по количеству обводок на 90 минут, в начале текущего сезона держит уровень. В общем, в «Спартаке» будет полезнее всего, если сосредоточится на оборонительных функциях и страховке более атакующих игроков. В теории, это игрок именно такого плана, который нужен, чтобы команда Олега Кононова окончательно собралась

Тамез уже бывал в России

В феврале 2018 года приезжал с «Ниццей» в Москву, на матч с «Локомотивом» в Лиге Европы. Перед играми он даже высказался о соперниках: «Интересный жребий, ведь мы не попали на одну из команд, вылетевших из Лиги чемпионов. Но это не значит, что нам будет просто. «Локомотив» — опытная команда, они привыкли играть в еврокубках, к тому же в феврале в России играть непросто». В итоге, он в обоих матчах выходил на замену, но «Ницце это не помогло ни дома, ни в гостях.