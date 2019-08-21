Что за тактика – «отдай Неймару»? В «ПСЖ» назревает недовольство тренером

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЧ



В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 80-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос показал вторую жёлтую карточку защитнику амстердамского «Аякса» Нуссайру Мазрауи, после чего игроку пришлось покинуть поле.

Ответная встреча состоится 28 августа на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 3-м квалификационном раунде турнира АПОЭЛ обыграл «Карабах» (1:2, 2:0), а «Аякс» оказался сильнее ПАОКа (2:2, 3:2).



В других матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЛАСК дома уступил «Брюгге» со счётом 0:1, а «ЧФР Клуж» проиграл пражской «Славии» (0:1).

Сычёв: ещё не попрощался с футболом, сейчас ведём переговоры



Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв признался, что собирается продолжить профессиональную карьеру в ближайшее время.



«Я ещё не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведём переговоры», — сказал Сычёв в эфире программы «Сычёв подкаст».



Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо» и в других клубах. Вместе с «железнодорожниками» форвард становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Дмитрий Сычёв стал инструктором по сёрфингу. На Маврикии А ещё поступил в ВШЭ и покатался по Америке.

Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр



Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз разочаровал клуб, утверждает Marca.



По данным источника, футболист должен был прибыть в субботу на медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1). Впрочем, француз в назначенное время так и не встретился с медиками. Вместо этого он улетел на выходные в Сенегал и прибыл в расположение клуба только в понедельник.



Поведением игрока остались крайне недовольны руководство клуба, медицинский персонал и его партнёры по команде.



Напомним, у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

Уезжая из Дортмунда, он оставил в квартире горы мусора. Как живёт Усман Дембеле Французский нападающий «Барселоны» постоянно обвиняется в детском поведении и небрежности.

«Спартак» заинтересован в услугах хавбека «Ромы» Гоналона



«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает Le 10 Sport.



По информации источника, помимо московского клуба в услугах 30-летнего французского футболиста также заинтересованы «Галатасарай» и «Ренн». Отмечается, что французский клуб на данный момент ведёт переговоры с представителями «Ромы» о переходе Гоналона на правах аренды.



В минувшем сезоне Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету французского полузащитника 13 матчей испанской Примеры, а также один забитый мяч. Также Гоналон выступал за «Лион» с 2009 по 2017 год. Хавбек играл в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год.

У «Спартака» теперь целых три футболиста, которые умеют делать шаг назад в атаке Это очень важное качество.

Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника Бауэра



Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Вердера» Роберта Бауэра. 24-летний немецкий футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом. Детали сделки, а также срок действия контракта не разглашаются. Бауэр будет выступать в «Арсенале» под 4-м игровым номером.



Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.



Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Источник: игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля



В «ПСЖ» назревает недовольство игроков главным тренером команды Томасом Тухелем, утверждает Le Parisien.



По данным источника, футболисты были удивлены выходом полузащитника Юлиана Дракслера в стартовом составе в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:2), так как, по их мнению, он плохо сыграл в предыдущем матче, с «Нимом» (3:0).

Кроме того, игроки «ПСЖ», особенно Верратти, недовольны тактической работой Тухеля, в частности в матче с «Ренном». По мнению итальянца, тренер не сумел организовать связь между полузащитниками и форвардами.



Футболисты считают, что Тухель не уделяет должного внимания атакующим комбинациям. Некоторые из них уверены, что единственной тактикой тренера было — «отдай мяч Неймару», которая практиковалась до травмы бразильца.



После проигрыша в матче с «Ренном» двое игроков «ПСЖ» общались между собой. «Ты понял, во что мы играли сегодня?» — спросил первый. «Нет, как обычно», — ответил партнёр по команде.

Круговой подписал контракт с «Зенитом»



Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Ранее петербургский клуб сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере € 1 млн.



При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.



Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр.