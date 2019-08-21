Игнашевич – король. Сразу же превратил «Торпедо» в лидера ФНЛ

Мы помним, какая необычная (а для кого-то даже дикая) история случилась в «Торпедо» в начале лета после того, как клуб выиграл первенство ПФЛ и триумфально пробился в первый дивизион. С тренером-победителем Игорем Колывановым не продлили контракт, а вместо него руководство пригласило Сергея Игнашевича, чей тренерский опыт ограничивался одним лишь сезоном в «молодёжке» ЦСКА в роли ассистента.

Тот шаг многие восприняли недоверчиво. «Торпедо» можно было заподозрить либо в авантюризме, либо в попытке пропиариться, однако на деле всё оказалось совершенно иначе. Игнашевич действительно оказался талантливым, умным тренером, которые в кратчайшие сроки создал боеспособную команду с узнаваемым стилем и вывел её по итогам 9-го тура на чистое первое место с результатом +7=1-1, разница мячей: 16-7.

«Торпедо» лидирует в ФНЛ. На стадионе атмосфера из другой эпохи Душевный репортаж.

Как это стало возможным? Ниже – краткий гид по тренерскому подходу прославленного экс-«армейца».

Трансферы: обновление команды на 60 процентов

После выхода в верхний дивизион перед руководством и тренерским штабом традиционно встаёт вопрос: насколько кардинально нужно обновить состав для успешной игры на более высоком уровне? Некоторые либо из-за нехватки денег, либо из-за психологических моментов («ребята завоевали путёвку – пусть сами и играют») обходятся минимальными изменениями, и чаще всего такие истории заканчиваются моментальным падением вниз.



Игнашевич сразу понял: чтобы побеждать в ФНЛ, а не просто существовать во второй половине таблицы, ему потребуется масштабная реновация. Он отказался от услуг многих прошлогодних ключевых игроков – частично или полностью. Ушли нападающий Дёгтев (24 игры в ПФЛ прошлом сезоне) и Трегулов (21), центральные полузащитники Кашаев (19) и Троянов (11), фланговый защитник Поникаров (18). Распасовщик Селюков сел в глухой запас, капитан Сергей Шустиков выходит только в концовках, защитник Артём Самсонов превратился в игрока ротации. Играют стабильно из прошлогоднего костяка только четверо: центральный защитник Шоркин, опорник Лях, нападающие Галоян и Сергеев. Остальные довольствуются более скромным временем.

На другие позиции Игнашевич и спортивный департамент постарались найти более сильных исполнителей. Финансовые ресурсы, несмотря на статусного владельца, у «Торпедо» вовсе не безграничные, бюджет чёрно-белых по меркам ФНЛ самый обыкновенный – 330 миллионов рублей. Условных Глушакова и Тарасова клуб позволить себе не мог, слишком высокие расходы на зарплату.



Однако даже при имеющихся ресурсах «Торпедо» на трансферном рынке сработало здорово. Пришли опытные и повидавшие всё, но не сильно востребованные в РПЛ 32-летний Рязанцев и 36-летний Лебеденко, недавно к ним присоединился 32-летний Шишкин. Остальные новички – ещё не раскрученные, но действительно сильные по меркам ФНЛ исполнители. И важно заметить, что все они пришли на правах свободных агентов. И практически все из них уже приносят пользу на поле. Из списка ниже только молодой нападающий Татаринов не успел себя проявить, но его и приглашали как резервиста на вырост.

Тактическая модель: по заветам Гончаренко

С первых же матчей Игнашевич сделал ставку на стабильность состава и системы. Ему не свойственны масштабная ротация, резкие движения и глобальная тактическая подстройка под соперников. Он пляшет от собственных кадровых ресурсов и видения игры. Основная модель, которая меняется лишь в крайне редких, эпизодичных случаях – 3-4-3. По этой системе Игнашевич успел поработать на закате карьеры в ЦСКА с Виктором Гончаренко.

Работает данная модель следующим образом. В центре поля у «Торпедо» два разыгрывающих опорника – Рязанцев и Лях (Калугин) с хорошим суммарным объёмом. За фланги отвечают вингеры Самошников (парень с потрясающей скоростью и выносливостью, способен на 95-й минуте совершить рывок через всё поле) и Магаль (тоже даёт объём атакующих включений справа, техничный, жёсткий, с качественной подачей), а крайние нападающие либо насыщают центр, либо, если требуется помощь в ширине, смещаются и перегружают фланговые зоны.



Система хорошо сбалансирована и позволяет «Торпедо», во-первых, опасно атаковать флангами (в штрафной под передачу стабильно открываются по два-три человека, а если успевает подняться опорник, то все четыре), во-вторых, быть относительно устойчивыми при контратаках соперников. Сзади остаются минимум четыре человека: три центральных защитника и один опорник. Одновременно Рязанцев и Лях (Калугин), как правило, в штрафную не включаются.

И пусть никого не смущает наличие трёх центральных защитников. «Торпедо» Игнашевича – никакая не оборонительная, а смелая команда, старающаяся играть с позиции силы. В шести матчах из девяти чёрно-белые показывали лучшие цифры по владению.

Кулак из опытных ветеранов

Рязанцев и Лебеденко уже стали ключевыми игроками команды, да и про Шишкина можно сказать то же самое – едва подписав контракт, он сразу же начал выходить в стартовом составе. Игнашевич нашёл для каждого оптимальную роль на поле.



Шишкину, когда-то шустрому крайнему защитнику, в свои 32 уже непросто давать прежний объём скоростной работы на фланге – поэтому тренерский штаб видит его либо центральным полузащитником, либо правым центральным защитником в тройке. Он отвечает за быстрое продвижение вперёд при развитии атаки и короткий розыгрыш.



Лебеденко стал не завершителем, а подыгрывающим нападающим. Он ищет пространство в полуфланговых зонах, помогает разыгрывать мяч в глубине, поддерживает в центре нападения Сергеева при навесах. Как показатель его работы – лидерство в команде по ключевым и разрезающим передачам. В последней игре с «Текстильщиком», к примеру, именно Лебеденко выполнил решающие пасы во всех трёх голевых атаках.

Наконец, Рязанцев, который в молодости часто играл ближе к атаке, теперь опустился глубже и превратился в опорника, но с созидательными функциями. В его обязанности входит выход из обороны через короткий пас, снабжение мячами флангов, поддержка атаки вторым темпом. А обеспечивать баланс между атакой и обороной ему помогают более объёмные Лях или Калугин.

Супер-пасующий защитник и самый разносторонний форвард ФНЛ

Теперь – вкратце о не самых пока известных игроках, которые тоже делают разницу в каждой из линий. Двух мы уже назвали – Самошников и Магаль образовали два современных фланга для модуля 3-4-3. Полагаю, на Самошникова с его скоростными данными уже сейчас заглядывается Премьер-Лига.



Ещё один незаметный герой – 24-летний центральный защитник Божин, перешедший из «Факела». У него редкий, просто шикарный для ФНЛ длинный пас с левой ноги, который дарит команде дополнительный вариант выхода в атаку. Божин выполняет за матч по 10-20 длинных переводов с высокой точностью, способен доставлять мяч как на фланги (на оба фланга, ведь играет в самом центре) диагоналями, так и непосредственно в переднюю линию нападающим. А ещё он агрессивно ведёт себя в чужой штрафной, высоко выпрыгивает – и успел забить уже два гола после угловых.

Второй ключевой игрок (и, пожалуй, главная звезда на поле) «Торпедо» — нападающий Иван Сергеев. Он ещё в прошлом сезоне продемонстрировал бомбардирские способности, забив 16 мячей в ПФЛ, а в новом продолжил расти – и стал звездой уже на уровне ФНЛ. Сейчас у Ивана восемь голов в девяти турах и лидерство в гонке снайперов.



Успех Сергееву приносит его разносторонность. Он одинаково хорошо играет как вверху, так и внизу. Полезен в подыгрыше, качественно завершает. Но главное его качество – это умение открыться под всевозможные типы передач – как фланговые, так и глубинные продольные.

Он выдерживает линию офсайда, отменно ищет пространство и знает, где располагаться и куда двигаться, чтобы оказаться первым на мяче.

Уже зимой к Сергееву, возможно, начнут присматриваться представители РПЛ. В том числе и «Тамбов», который от форварда в своё время отказался.

Стандарты и везение

Ни в коем случае нельзя утверждать, что «Торпедо» сейчас выглядит сильнее всех в ФНЛ и однозначно прорвётся в элитный дивизион. Команде пока ещё свойственна нестабильность, она не почувствовала до конца уверенность в собственных силах и играет с перепадами. С трудом и большими нервами обороняет почти каждый раз победный счёт.



В каких-то играх её вытаскивали стандарты (которые, кстати, Игнашевич тоже успел наиграть – два гола защитника Божина в сезоне смотрелись идентичными, а разыгранный штрафной в последнем туре – просто красота), в каких-то – банальное везение или игра вратарей. Например, «Торпедо» чудом отбилось в Воронеже ещё в первом туре, да и из Владивостока не должно было возвращаться с победой.



Однако есть подозрение, что в дальнейшем «Торпедо» способно только прибавить. У команды хороший баланс между опытом и молодостью, прослеживается понятный стиль, появляются породистые голы, которыми хочется любоваться. Игнашевич – действительно крутой. Возможно, уже в следующем сезоне мы увидим его в Премьер-Лиге.

Использованы данные WyScout и InStat.