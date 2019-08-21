Тренер хочет, чтобы Англия вышла из Евросоюза из-за VAR! Над ним смеются

Иэн Холлоуэй – тренер, который известен в Англии не только и не столько работой с клубами, сколько адскими отжигами на пресс-конференциях. За 20 с лишним лет карьеры и более 700 игр, которые он провёл в качестве тренера, Иэн сыграл два неполных сезона в Премьер-лиге. С другой стороны, человек, который вытащил «Блэкпул» в АПЛ и до последнего тура сохранял шансы на спасение, точно не может быть совсем плохим тренером. Но главная причина, почему в Англии любят (и не любят) Холлоуэя – всё-таки не касается футбольного поля.

Ему принадлежит шедевр о том, почему лучше выигрывать некрасиво, чем не выигрывать: «Давайте поговорим об этом как джентльмены. Ты идёшь в бар, встречаешь там девушку. Иногда она супер, иногда – ничего особенного. Да, сегодня был вариант ничего особенного. Зато она согласилась сесть с тобой в такси и поехать к тебе домой, и была милой. Так что спасибо, было очень приятно, как насчёт кофе?». Но главный его перл касается Криштиану Роналду: «Этот парень ростом 180 с лишним см, он быстрый как блоха, и роскошно выглядит. Чёрт, ну должно же хоть что-то с ним быть не так? Ну, может у него там крошечный, как у хомяка? Мы все немного расслабились бы и завидовали бы ему меньше».



В общем, Иэн за словом в карман не лезет. Но во вторник в эфире Sky, разбирая главный матч второго тура в качестве приглашённого эксперта, он сказал то, что поставило на уши всю страну. Речь зашла об использовании VAR на последних минутах – решении, которое стоило «Манчестер Сити» двух очков и сохранило ничью для «Тоттенхэма».



Напомним, как выглядел этот эпизод.

Также надо напомнить, что ещё три месяца назад этот эпизод могли бы на посчитать нарушением: с нового сезона правила в отношении игры рукой ужесточились. Теперь любое касание считается нарушением. Поэтому гол Фернандо Льоренте в ворота «Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов был засчитан, а гол Габриэла Жезуса – нет.

Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире Невероятный матч, в котором Моура забил первым же касанием, а VAR снова отнял у «Манчестер Сити» победный гол на последних секундах.

А теперь – реакция Иэна Холлоуэя.

Видео.

«На мой взгляд, новая трактовка игры рукой лишена смысла. Посмотрите эпизод. Разве не очевидно, что там ни с чьей стороны не было игры рукой? Судьи забыли самое главное. Их работа – не выдумывать новые правила, которые меняют игру. Их работа – чтобы все решения было понятными и прозрачными. Не думаю, что наши ребята выдумывают такие правила. Это люди со стороны, которые говорят нам, как играть в нашу игру. Надо заставить их прекратить это делать. Я надеюсь, что мы выйдем из Евросоюза. Брексит. За это проголосовал народ. Мы должны выйти, потому что нельзя, чтобы кто-то говорил нам, как играть в нашу игру».

Интернет взорвался сразу после передачи. Холлоуэя процитировали все основные медиа Англии. «Евросоюз виновен в новом правиле об игре рукой», — утверждает Холлоуэй.

«Холлоуэй убил мой день. Я посмотрел видео с ним уже 40 раз и не могу остановиться. Просто не верю, что он действительно такое сказал».

«Ну наконец-то! Через три года у сторонников Брексита появился годный довод. Мы должны выйти из Евросоюза, чтобы отменить VAR. И это говорит бывший тренер Кристал Пэлас» и «Куинз Парк Рейнджерс». Как же всё плохо».

«Срочно! Появились доказательства, что Холлоуэй прав!» — на изображении поддельный документ, в котором написано: «Правом Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы, обязываем Английскую Премьер-лигу немедленно ввести VAR и новое определение игры рукой. И сказать этим англичанам, как им играть в их игру».

«Иэн Холлоуэй обсуждает с Дональдом Туском правила игры рукой».

«Когда Холлоуэй узнал, что Евросоюз не несёт ответственности за правила, принятые в АПЛ».

Очень скоро сам Холлоуэй в интервью для The Mirrоr внёс коррективы в свои слова. «Люди не слышат. Я ясно сказал одну вещь: что мне надоело, что нам говорят, что и как делать, люди, которые не имеют отношения к нашей стране. ФИФА и УЕФА говорят нам, что делать в футболе. Они заставили нас принять VAR. Ладно, пусть будут видеоповторы – нет проблем. Но это новое правило игры рукой – оно абсурдное. Точно так же и Евросоюз говорит Великобритании, что делать. Я не считаю, что Брексит изменит правила игры в АПЛ. Я не настолько глуп! Так что предлагаю всем вымыть уши и послушать ещё раз».



Что ж, может быть, в эфире телеканала Холлоуэй действительно пытался провести аналогию и неудачно подобрал слова. Но и когда он всё объяснил, лучше не стало. Как подчеркнули в статье The Guardian, огромную роль в принятии нового правила игры рукой сыграли как раз британцы. Состоящий в УЕФА Международный совет футбольных ассоциаций,, который принял новую трактовку игры рукой в конце апреля, ровно наполовину состоит из граждан Великобритании. Председатель комитете – англичанин. То есть новая трактовка правил, общая для всей Европы, – дело рук британцев. Очевидно, об этом Холлоуэй ещё не знает.