Новая форма «Торпедо» — топ. В её разработке участвовали болельщики

В этом сезоне «Торпедо» будет играть в эксклюзивной форме, разработанной по клубным пожеланиям и индивидуальным решениям – за основу взята богатая история коллектива с Даниловского района. Реализовала идеи компания Macron.

Что значит эксклюзивная? Амуниция выполнена не по общему шаблону из каталога, а является уникальной в своём роде. Если поискать по миру, то вряд ли найдется что-то подобное. Компания под каждый клуб, с которым сотрудничает, создаёт что-то особенное, отображающее историю и традиции команды.

О создании эксклюзивных комплектов в «Торпедо» задумывались давно.

— Мы хотели сделать эксклюзивную форму, как только поменялось руководство клуба, — объясняет болельщик «Торпедо», руководитель фан-шопа клуба Сергей Юров. — Тогда у нас начался диалог с новыми владельцами, но в первый год технически сделать это не успели – бывший президент Александр Тукманов ушел в конце декабря, а любая компания берёт в производство эксклюзив в октябре или ноябре. В прошлом сезоне мы провели тендер, в котором приняли участие более десяти производителей спортивной экипировки. В итоге нашли полное взаимопонимание с Macron по соотношению цена-качество.

Почему столько времени необходимо для производства эксклюзивных футболок?

— Только для «Лацио» компания делает больше 80 тысяч эксклюзивных футболок, а ещё есть более 100 профессиональных клубов, от этого идёт определенная загрузка на производстве, — отмечает генеральный директор «Кинаш спорт» (официальный представитель Macron в России) Алексей Кинаш. — Примерно месяц ушел на работу дизайнера и согласование, далее изготавливался пилотный образец ткани и отправлялся в Москву. После этого уже появился образец футболок. Также закладывается время на пересылку и согласование, только после этого все футболки пошли в тираж. В данном случае, вместе с логистикой, срок получился порядка шести месяцев».



— Презентовали форму мы 15 августа, накануне 95-летия клуба, — продолжает Сергей Юров. — Представлены два комплекта – домашний и выездной. Домашняя форма классическая – чёрно-белая, с неброским серым принтом, а выездная отличается ярким шотландским тартаном и глубоким зеленым цветом с фиолетовыми и желтыми вставками. В разработке концепции участвовали как клуб, так и болельщики: первый типовой рисунок был от болельщика, который потом уже дорабатывался дизайнерами.



Все комплекты формы «Торпедо» будут аутентичные – в магазинах будут представлены футболки, которые ничем не отличаются от тех, что надевают футболисты. Первый этап реализации формы прошел в магазине стрит-стайл одежды Brandshop.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо»

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо»

Откуда взялся зелёный цвет

— У нас получается многообразие цветов: эмблема 1936 года, которая сейчас используется как основная – зелено-жёлто-красная, флаг – бело-зелёный, основная форма, как правило, всегда была чёрно-белой, — рассказывает Юров. — Зелёный цвет, кстати, болельщикам нравится, особенно среднему поколению: в 90-х годах вторая форма около семи лет была зелёной, разных оттенков. Люди тогда и полюбили эти цвета. Вообще у «Торпедо» гостевая форма в разные времена была выполнена в разных цветах: черная, синяя, красная, серебристая. Можно сказать, что мы в какой-то степени опередили время, ведь сейчас, особенно европейские клубы, любят экспериментировать с цветами игровых футболок.

Почему шотландская клетка

— Два года назад возникла идея сделать энциклопедию к вековому юбилею клуба, — рассказывает Юров. — Решили собрать все фото, статистику, формы за все годы. В поиске фотографий начали копаться в дореволюционном футболе: смотрели, что было у нас на районе, можем ли мы ассоциироваться с какими-то командами. Оказалось, что было два клуба – ЗКС и СКЗ. После революции мы несколько лет играли в их форме – в красно-чёрной ЗКС (в 1920-х годах) и в 1930-х годах на стадионе СКЗ (это напротив «Парка Культуры»). В прошлом сезоне, например, мы использовали все вариации нашей эмблемы в презентации формы.

Болельщики также нашли много игроков, которые играли в «Торпедо» в 20-30-х годах, а в 10-х засветились в командах юга Москвы и, в частности, ЗКС. Переписывать историю они не планируют, чёткая позиция, что год основания клуба – 1924-й, остаётся. Но всё, что было раньше, будет называться «автозаводским футболом».



Именно в Даниловском районе на заводе шотландских предпринимателей было много семей, которые поучаствовали в создании команды ЗКС. Поэтому и на форме представлена «шотландка». Благодаря этой истории клуб напомнит болельщикам, что футбол в России появился ещё до революции.

Что за компания?

Спортивный итальянский бренд, который экипирует не только футбольные клубы, но и бейсбольные, баскетбольные, волейбольные, гандбольные и регбийные команды. Компания делает ставку на эксклюзивность и старается для каждого клуба создать что-то уникальное и необычное. Например, хорватскому клубу «Хайдук» предложили «продать» все три комплекта болельщикам: они платили 100 евро, а их имя потом появлялось на футболке. Получилось красиво.

Фото: Macron

И ещё. Помните форму тульского «Арсенала» в виде камуфляжа? Её тоже делала итальянская компания.

Фото: РИА Новости

Почему именно «Торпедо»

— Мы экипируем многие команды в Европе – «Лацио», «Болонью», «Спортинг», «Удинезе», «Сток Сити» и другие. Также ближайшие четыре года все арбитры УЕФА будут играть в нашей форме, — отвечает Тигран Аветисян, куратор от компании на территории России, Канады и Восточной Европы.

Фото: Macron

РПЛ – один из немногих европейских чемпионатов, где у команд нет нашей формы, хотя мы сейчас на третьем месте среди брендов в топ-5 чемпионатов континента. Когда познакомились с «Торпедо», поняли, что это один из топ-клубов в российском футболе, у него богатые традиции. Мы верим, что они вернутся в высшую лигу. Когда узнали, что они хотят сделать что-то эксклюзивное, поняли, что мы нашли друг друга. Каждая наша майка имеет историю, одинаковых у нас нет. Также мы стараемся использовать различные технологии, например, у лиссабонского «Спортинга» есть лозунг под эмблемой, который написан специально для слепых болельщиков. Они могут прочесть его, просто пощупав майку.

Что ещё предполагает партнёрство с «Торпедо»

Планируется, что тренеры из школы «Торпедо» поедут стажироваться в «Спал» и «Болонью». Также в команде предложили рассмотреть вариант, чтобы в следующем году отправиться в турне по Шотландии и сыграть с местными командами, которые экипирует Macron — «Хиберниан», «Нотс Каунти» и «Данди Юнайтед».



Также «Торпедо» и их итальянские партнёры проведут конкурс для болельщиков, победителей которого ждет увлекательное путешествие (в ближайшее время в клубе обещают рассказать подробности).

Само сотрудничество рассчитано на один год, но Тигран Аветисян уже встретился с владельцем клуба Романом Авдеевым и предложил продолжить партнерство.

Конкуренция с Nike и adidas

— Nike и adidas взяли другой вектор развития, им интересно продавать свой ретейл, — рассказывает Аветисян. — На данный момент это не экипировочные бренды. Да, они экипируют гранды, но знает ли adidas, что «Арсенал» из Тулы играет в adidas? Нет, потому что работают местные дистрибьютеры. Самим компаниям больше интересны продажи повседневной одежды и сотрудничество с топ-клубами и сборными.



Если посмотреть на топ-клубы, то формы у них идентичные. Не хочу плохо говорить о конкурентах, но выездная форма «Аякса», «Лиона» и «Бирмингем Сити» вообще одинаковая, меняются только цвета. Компании настолько велики, что им неинтересно искать личный подход к таким клубам, хотя «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Также важен и производственный момент: многие производители берут только большой заказ, небольшие объемы им делать неинтересно и невыгодно. Мы же берём такие заказы.

Когда эксклюзивной формы в России будет больше

— К этому всё движется — в ближайшие 10 лет это произойдет, — убеждён Аветисян. — Сейчас всё больше и больше производителей, таких, как наша компания, выходят на рынок. Но работать с футбольными клубами нелегко. Важно, чтобы инициатива исходила и от болельщиков, как с «Торпедо». В Англии в форме своих клубов ходят поклонники команд от первого до четвёртого дивизионов. Парень может пойти на свидание с девушкой в форме любимой команды.