Помните «Брешию» Баджо, Пирло и Гвардиолы? Она вернулась в Серию А

Срочно закройте вкладку, если «Брешия» не вызывает вызывает у вас приступа ностальгии. А если вызывает – всё в порядке. Значит, вы тоже сейчас вспомнили вот это.
И не только это. Кроме тысячного возрождения Роберто Баджо, нелепой допинг-истории Хосепа Гвардиолы и недолгой ссылки Андреа Пирло, «Брешия» 20- и 15-летней давности дала миру многое. Например, брутального (буквально: 10 удалений) Дарио Хюбнера. Или бомбардира Андреа Караччиоло – самого незаметного из перечисленных, зато забившего за «Брешию» больше всех: 179 голов в 416 матчах. Если вы сейчас вспомнили, о ком речь, приготовьтесь очень удивиться. Знаете, когда он закончил играть за «Брешию»? Прошлым летом. Более того, он даже забил в том сезоне 13 голов. И продолжает играть даже сейчас, в Серии С2.
От той ностальгической «Брешии» ничего не осталось. Даже казавшийся вечным президент Луиджи Кориони (управлял клубом с 1992 года) покинул пост в 2015 году, за восемь месяцев до своей смерти. Сейчас команда принадлежит Массимо Челлино (уже гарантия того, что будет нескучно). Но у этой «Брешии» есть с той кое-что общее: личности. Она тоже интересна людьми.
Здесь Даниэле Дессена, которого в 15 лет считали вундеркиндом. К 30 он, после долгих попыток закрепиться в середняках Серии А, окончательно освоился во втором дивизионе. Здесь Сандро Тонали, которого даже в Серии В ведёт «Милан» и вёл «ПСЖ». Здесь Леонардо Морозини, однофамилец умершего прямо во время игры футболиста «Ливорно» — в свободное от футбола время талантливый плеймейкер играет на пианино и поёт (не рэп).
Есть и другие. «Брешия» — команда, в которой было за кем следить даже до того, как сюда перешёл Марио Балотелли.
Ключевые фигуры
Тренер Эудженио Корини последний раз задержался в Серии А всего на семь матчей. Это было уже давно: в начале декабря 2016 года скандальный Маурицио Дзампарини назначил его тренером «Палермо», а в конце января 2017 года – уволил. Тогда Корини сравнил атмосферу в клубе с Хиросимой.
Его карьера медленно шла на спад, и назначение в «Брешию» не выглядело подарком судьбы. Команда закончился сезон 2017/18 на 15 месте и плохо начала следующий. Команда обладала средним даже по меркам второго дивизиона составов, а тренер Давид Суазо (болельщики «Интера» сейчас вспомнили и вздрогнули) был уволен всего через пять матчей после назначения.
Корини не стал менять модель игры. Он отказался от 5-3-2 (наиболее часто используемой схемы) ради того, чтобы сохранить в центре поля максимум сильных игроков: Бизоли, Тонали, Морозини, Ндоя, Дессену и Шпалека. Также он сохранил расстановку ромбом в полузащите: максимально удобную для креативных полузащитников, а заодно, для Тонали. В 33 турах под его руководством «Брешия» пропустила 37 голов (второй результат в лиге) и забила 65 голов (первый с отрывом результат в лиге).
Другие ключевые фигуры для команды – пара нападающих, Альфредо Доннарумма (не родственник Джиджи) и Эрнесто Торрегросса. Оба уже в солидном возрасте (28 и 27 лет) и оба ни разу в жизни не играли в Серии А. Когда стало ясно, что сезон может получиться переломным, оба начали показывать лучший футбол в жизни. «В Италии никого не волнует, насколько ты хорош в низших лигах. Всё равно все скажут, что для Серии А этого недостаточно. Я хочу доказать, что это не так. Я знаю, что там трудно, но уверен в себе, и вся команда тоже», — сказал Доннарумма, когда «Брешиа» забронировала себе место в элите. У него в 32 матчах 32 результативных действия: 25 голов и 7 передач. 104 минуты на гол – лучший результат в его карьере и в лиге. У Торрегроссы 12 голов и 11 передач в 29 матчах.
Возможно, вы ничего не слышали о перечисленных игроках, но о Сандро Тонали должны были слышать. Один из самых медийных молодых талантов Италии похож на Пирло и носит такую же стрижку, хотя просит обойтись без сравнений (логично, да), а ориентиром на поле называет Дженнаро Гаттузо.
Пока ему далеко до обоих, но отличный дальний пас и умение неожиданно развернуть атаку резко выделяют его среди других 19-летних итальянцев. Несмотря на формальную позицию опорника (требующую позиционной дисциплины), Тонали в поисках свободы перемещается по всему полю. Семь голевых пасов – неплохой результат для молодого реджисты, особенно, учитывая, что его основная обязанность – не последний пас, а предпоследний. Максимальная подвижность двух восьмёрок (обычно Бизоли плюс кто-то из оставшихся) и атакующего полузащитника позволяли Сандро свободно перемещаться по полю.
«Брешия» много атаковал через центр, используя разрезающие пасы Тонали из глубины и игру Торрегроссы между линиями. Крайние защитники у Корини редко принимали участие в атаках, поэтому смещались на фланг и навешивали в штрафную обычно номинальные центральные полузащитники.
Как «Брешия» усилилась
Самый заметный новичок – Марио Балотелли. Его решение может удивить, но на выбор повлиял город: в Брешии живут приёмные родители Марио, которые усыновили его в три года. Фактически, это его дом. Трансфер Балотелли не означает смену расстановки, скорее Доннарумме придётся начинать матчи в запасе. Правда, не сразу: начало сезона Балотелли пропустит из-за дисквалификации, полученной ещё во Франции.
Финский вратарь Йесс Йоронен имеет опыт игры в еврокубках (в Лиге Европы) с «Копенгагеном», а до того играл за «Фулхэм» в Чемпионшипе. Это тоже будущий игрок старта.
Флориан Айе – не совсем понятный трансфер, если говорить о количестве игроков. Это молодой форвард, который в прошлом сезоне забил 18 голов во французской Лиге 2. Он обошёлся в два млн евро, слишком приличная сумма для провинциальной команды из Италии, чтобы держать его в запасе. Но вряд ли Корини сходу усадит в запас обоих лидеров прошлого сезона. Яромир Жмрах всю карьеру провёл в пражской «Славии», играл в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы. Явное усиление центра полузащиты. Пожалуй, усилением может стать и Джон Чансельор, знакомый нам по игре за «Анжи». Последние полгода он провёл в чемпионате Катара, но решил поиграть в большой лиге.
Чего ждать
Состав «Брешии» выглядит несбалансированным. Уровень атаки явно выше борьбы за выживание. Наличие в команде одновременно Тонали и Балотелли позволяет рассчитывать на что-то действительно особенное: оба здорово понимают игру и постоянно принимают нестандартные решения. Но даже если уровень центральных полузащитников и компенсирует оборонительную слабость Тонали, то в краями и центром защиты всё намного хуже.
Велик риск того, что Корини потеряет работу при первых трудностях. Это фактор Челлино: человек, который продал «Лидс», разругавшись примерно со всеми в Англии и уволил пять тренеров за 17 месяцев, точно не умеет ждать.
Даже с учётом Балотелли у «Брешии» недостаточно хороший состав, чтобы чувствовать себя уверенно: в Италии симпатичные атакующие команды проигрывают конкуренцию оборонительным командам того же уровня. Свежий пример – «Эмполи» прошлого сезона. Да и контракт Марио, в котором есть пункт о расторжении в случае вылета, намекает о масштабе амбиций команды. Сохранить место в Серии А будет сложной задачей. Но «Брешия» — команда, у которой уже есть опыт неожиданного выхода на новый уровень благодаря одному игроку с трудной карьерой. Здесь может случиться и что-то иррациональное.
Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».
- 22 августа 2019
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
-
13:40
-
13:34
-
13:30