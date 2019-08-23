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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов — о «Спартаке», «Кристал Пэлас», сборной России

Интервью с Фёдором Чаловым
Олег Лысенко Андрей Панков
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«Я бы поехал в Англию». Чалов – о дерби со «Спартаком» и АПЛ
Чалов впервые рассказывает о сорвавшемся трансфере в «Кристал Пэлас».
Футбол / РПЛ 0

Если вы думаете, что «армейцы» до сих пор сокрушаются из-за досадного поражения в дерби, спешим обрадовать (а кого-то огорчить): нет. Команда приняла результат и идёт дальше, как сказал бы самый пламенный оратор РПЛ Роман Шаронов. У каждого футболиста свой способ развеяться, отвлечься от грустных мыслей. Фёдор Чалов, например, на неделе тестировал новую модель бутс, в которых скоро начнёт играть. С обувной темы мы и начали разговор при встрече (само собой, затронули и другие, более горячие).

— Как обнова?
— Мне кажется, я всю жизнь играл в Tiempo, никогда их не менял. Ещё ребёнком в школе ЦСКА мечтал о контракте с Nike и после юношеского чемпионата мира в Чили заключил его. Новая модель бутс сделана из другого материала, чем прежние, но мне нравится. По первым ощущениям – удобные.

— На «Ахмат» в них выйдете?
— Наверное, через тур. Бутсы новые – ещё разбить немного, привыкнуть надо.

Фёдор Чалов
Фёдор Чалов
Фото: Nike

— Болельщики волнуются: как здоровье?
— Спасибо, уже хорошо. Ничего не беспокоит. Тренируюсь в общей группе, играю.

— Был риск пропуска дерби из-за травмы?
— Только в самом начале, когда поставили диагноз: перелом с незначительным смещением. Потом доктора уточнили: если дискомфорта нет, можно обойтись без операции. После этого уже практически не сомневался в том, что сыграю.

— На всякий случай маска была припасена?
— Была одна, общая. Я померил и понял, что, даже если выйду в ней, во время игры всё равно сниму. Хорошо, не понадобилась.

— Не от Марио ли маска осталась?
— Нет-нет, другая. Марио в чёрной играл, а эта – прозрачная.

— Чего вы вообще зацепились с Миладиновичем? Весь матч толкались с ним.
— В борьбе нападающего с защитниками всегда бывают микроэпизоды, незаметные судьям. Каждую секунду тебя прихватывают, толкают, но это уже было за гранью, что-то совсем нефутбольное. Это выбор Миладиновича, за который он теперь отбывает четыре матча.

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Похоже, рефери недодал две красные карточки.

— Миладинович реально присылал видеоизвинения?
— Может, и присылал – я не видел (улыбается).

— Зла на него не держите?
— Нет, я просто отпустил ситуацию.

— Родители при виде окровавленного сына в шоке были?
— Они были на игре. Наверное, испугались. У меня есть особенность: частенько идёт кровь из-за давления. В этот раз было видно: проблема чуть-чуть посерьёзнее. Только после рентгена стало ясно, что всё не так плохо, как могло бы быть.

— Вы прямо на поле что-то яростно объясняли судье. Что именно?
— Может быть, спрашивал насчёт травмы Сигурдссона – почему карточку защитнику не дал? Или по поводу пенальти. Реально не помню.

— Судя по жестикуляции, предлагали повтор смотреть.
— Возможно (улыбается).

— Гончаренко после «Сочи» сетовал: «Нас бьют, и нам же карточки дают».
— Давайте посмотрим последние игры: два матча – две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжёлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR – по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен.

— Хотите сказать, что подкат Жиго тянул на красную?
— На жёлтую – точно. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы.

— По игре. ЦСКА доминировал в первом тайме дерби — что случилось во втором?
— Если честно, ещё не до конца переварили эту игру. Нужно разобрать. В таких играх решает момент. Мы не забили, нам забили – и всё.

— У вас тоже были моменты.
— Я об этом и говорю. Возможно, если бы в первом тайме забил, игра сложилась бы по-другому. В конце тоже был шанс сравнять.

— Что помешало?
— Когда обзор пересматривал, было ощущение, что всё делал правильно. Просто Максименко тоже хорошо сработал, самоотверженно прыгнул. Возможно, мне следовало чуть похитрее сыграть.

— Атмосфера на дерби в этот раз была особенно жаркой.
— Всегда очень круто играть, когда столько зрителей на стадионе. Даже если большинство против тебя – это тоже придаёт дополнительных сил.

— Среди болельщиков ЦСКА муссируется версия, что пауза в игре после гола Марио негативно сказалась на команде. Не в обиде на фанатов за устроенное пиро-шоу?
— А смысл сейчас фантазировать, что могло бы быть? Я понимаю эмоции фанатов: они ждали этого гола не меньше нас, готовились к нему.

— На поле между собой не обсуждали: ну зачем они жгут?
— Возможно, мы действительно застоялись в эту 10-минутную паузу, раз практически сразу после неё пропустили гол. Но это не болельщиков – только наша вина. На мгновение потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок – и вот результат. Фанаты тут не при чём.

— Не впервые возникает ощущение, что команде не хватает сил на весь матч – отсюда нервные концовки. Есть такое?
— Наверное, где-то в подсознании до сих пор сидит «Уфа» (выигрывая 2:0, ЦСКА на последних секундах допустил ничью – 2:2. – Прим. «Чемпионата»). Когда ведём в счёте, стараемся менее авантюрно сыграть, чтобы не потерять очки. Дело тут, видимо, в большей степени в психологии, чем в физике. Есть ещё один нюанс. В первые 60-70 минут мы стараемся держать очень высокий темп. Естественно, что ближе к концовке он падает, и на первый план выходит антропометрия, когда увеличивается процент длинных передач. С тем же «Спартаком» после 70-й минуты тоже шли «качели», шансы отличиться были у обеих команд.

— Со слов владельца «Спартака» Федуна, ЦСКА в очень энергозатратном режиме провёл первый тайм, и хозяева осознанно выжидали, когда выдохнитесь. Вы изначально планировали такой мощный стартовый натиск?
— Безусловно. Мы же понимали, что они в четверг играли в Лиге Европы и могли элементарно недовосстановиться. В таком режиме любому тяжело играть – особенно в начале сезона. Поэтому и решили сразу взять высокий темп, постараться побыстрее забить, чтобы в дальнейшем контролировать игру. В принципе, мы каждый матч в таком ключе проводим – ничего нового.

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— Удалось заснуть после дерби?
— Только под утро. Игру не пересматривал, но в голове эпизоды прокручивал.

— Все вокруг восторгаются Шюррле. На поле чувствовалось, что это целый чемпион мира?
— Лучше у защитников спросить. Со стороны видно: высокого уровня футболист. Но дерби, по-моему, все на хорошем уровне провели, что у них, что у нас.

— Майками с немцем никто не менялся?
— Мне кажется, после этой игры наши точно ничего не хотели.

— Болельщики ЦСКА заждались трансферов. Реально тяжело играть такой короткой обоймой?
— Наверное, это всё-таки не ко мне вопрос. Я стараюсь делать всё, что от меня зависит.

— Главная тема первых дней августа – Чалов и «Кристал Пэлас». Была возможность уехать в Англию?
— Была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось.

— Желание уехать – тоже было?
— Да. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остаётся желание поиграть за границей, в Англии. Всё-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший.

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Неизвестные подробности несостоявшегося перехода.

— В детстве, кажется, за «Челси» были?
— Ну да, импонировала эта команда. С возрастом детские влюблённости проходят. Сейчас ни за кого конкретно в АПЛ не болею.

— Желание попробовать себя в Англии было столь велико, что даже в «Кристал Пэлас», клуб-середняк, сорвались бы?
— Я думаю, там даже на последних местах клубы очень высокого уровня, с сильным подбором исполнителей. Когда на сборах играли с «Ньюкаслом», сразу было понятно: топ-команда.

— Гинер или Бабаев не вызывали на разговор по этому поводу?
— Нет.

— Как Гончаренко на слухи реагировал?
— Виктор Михайлович объяснил свою позицию: это хороший шанс, но ему как тренеру ЦСКА не хотелось бы меня терять. Сказал: «Выбор за тобой».

— С Влашичем обсуждали ситуацию?
— Не успели. Всё очень быстро и неожиданно произошло – в последние два-три дня трансферного окна в Англии.

— 8 августа обновляли страницу трансферного онлайна?
— Ну нет (смеётся), сейчас всё чуть-чуть по-другому делается. Меня агент держал в курсе дела.

— Честно – нервничали?
— Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только «Кристал Пэлас» обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов.

Фёдор Чалов
Фёдор Чалов
Фото: Nike

— На ситуацию можно взглянуть и под другим углом зрения: заблокировав трансфер в «Кристал Пэлас», ЦСКА показал, как сильно сейчас нуждается в форварде Чалове.
— Я тоже прекрасно понимал, что это одна из причин, по которой не отпустили. Говорю же: всё случилось в какие-то два дня – я даже не успел толком обдумать ситуацию.

— Со стороны вы производите впечатление домашнего человека. Легко рванули бы в незнакомую страну, новую команду?
— Мне, никогда не менявшему клуб, сложно об этом судить. Но ребята рассказывали, что такие ситуации всегда вызывают внутренние переживания. Наверное, и у меня они были бы. Пока не попробуешь – не узнаешь.

— С английским у вас как?
— Работаем, учим. Уже гораздо лучше, чем было.

— Головин ничего не советовал?
— Писал, спрашивал, насколько всё серьёзно. Саша тоже считает: если хочешь поиграть за границей – надо пробовать.

— Неужели он не жалеет, что попал в такой «Монако», получающий на старте два по 0:3?
— Не жалеет ни разу. Футбол во Франции высокого уровня.

— Какая теперь у вас главная мотивация для личностного роста?
— Помочь родному клубу и доказать себе, что способен заинтересовать команды выше уровнем, чем «Кристал Пэлас».

— Сборная – стимул?
— Конечно. Мало кто из скаутов смотрит российский чемпионат, а за сборными следят почти все. Это не я придумал – знающие люди объяснили.

Черчесов должен чётко объяснить, почему Чалов не подходит его сборной
Оправдания главного тренера выглядят немного неловко.

— По возрасту вы ещё доступны молодёжной сборной. Что предпочтёте, быть на первых ролях у хорошо знакомого Галактионова или пытаться конкурировать с Дзюбой у Черчесова?
— Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку – с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У неё очень важные матчи – с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе.

— Дзюба и Чалов в принципе совместимы на поле?
— Почему нет? Пока было мало шансов попробовать. Надеюсь, всё впереди.

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