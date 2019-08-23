Рибери не приехал в РПЛ, а Балотелли вернулся домой. Главные трансферы в Европе

В Европе близится закрытие трансферного окна. 3 сентября участники большинства чемпионатов континента уже не смогут совершать сделки. До истечения этого срока клубы торопятся усилиться, подписывая необходимых футболистов. Поэтому на трансферном рынке до сих пор горячо. Ниже – 10 самых интересных переходов за прошедшие 7 дней.

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Руй Фонте, «Брага»

Соперник московского «Спартака» по квалификации Лиги Европы перед первым матчем с «красно-белыми» усилился 29-летним нападающим «Фулхэма» Руем Фонте. Форвард перешел в португальскую «Брагу» в качестве свободного агента, подписав трёхлетнее соглашение. Ранее, с 2015 по 2017 год, он уже выступал за этот клуб, а сезон 2018/19 нападающий провел в аренде в «Лилле». На счету Руя 20 матчей за французскую команду и 1 гол. Так что, «усилением» трансфер португальца можно назвать лишь с натяжкой.

Микаэль Кюизанс, «Бавария Мюнхен»

По информации Transfermarkt, за 20-летнего французского хавбека «Боруссии Мёнхенгладбах» мюнхенский клуб выложил 12 миллионов евро. С «Баварией» полузащитник подписал пятилетний контракт. В «Гладбахе» Микаэль с 2017 года, но пробиться в основной состав команды он не успел, приняв участие в 35 матчах Бундеслиги за три сезона. Скорее всего, в ближайшее время француз отправится в аренду. Вряд ли Нико Ковач будет рассчитывать в нынешнем сезоне на столь неопытного футболиста.

Мучения бразильца в «Барселоне», похоже, закончились. «Бавария» арендовала Коутиньо за 8,5 миллионов евро с необязательным правом выкупа за 120 миллионов евро. Для того, чтобы не возвращаться в Испанию, полузащитнику нужно лишь хорошо проявиться себя в новом клубе. После перехода в «Баварию» бразилец взял 10-номер завершившего карьеру Роббена, а также заявил о желании остаться в клубе надолго и выиграть много трофеев.

Бибрас Натхо, «Партизан»

Экс-полузащитник ЦСКА после ухода из «Олимпиакоса» хотел вернуться в Россию. На Бибраса претендовали «Сочи» и «Рубин». Тем не менее хавбек сделал выбор в пользу «Партизана», подписав с сербским клубом трёхлетний контракт. По словам дяди игрока Адама Натхо, футболист переехал в Сербию из-за того, что российские клубы не торопились его подписывать. Кстати, в «Партизане» Бибрас выбрал 6-й номер – символичный для своего родственника. Дело в том, что погибшая дочь дяди Натхо занималась баскетболом и играла именно с «шестёркой» на майке.

Нынешним летом Марио остался без клуба. «Марсель», в котором игрок провел полгода, сыграл в 15 матчах и забил 8 мячей, не стал продлевать контракт с итальняцем. Став свободным агентом, нападающий мог продолжить карьеру в России или Бразилии. Однако он решил вернуться в родную итальянскую коммуну Кончезьо в провинции Брешия, где провел свое детство. Неудивительно, что мать футболиста расплакалась от счастья, когда узнала, что сын возвращается домой.

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Ислам Слимани, «Монако»

Вслед за трансфером форварда «Севильи» Бен-Йеддера, монегаски провернули сомнительную сделку, взяв в аренду нападающего Ислама Слимани из «Лестера» с правом последующего выкупа игрока. После перехода в английский клуб из «Спортинга» алжирец не смог даже приблизиться к своему былому уровню. За 35 матчей в АПЛ он забил всего лишь 8 мячей, а, находясь в аренде в «Ньюкасле» и «Фенербахче», он проявил себя еще хуже, отличившись пять раз. Безусловно, в случае плохого выступления Слимани в новом сезоне, монегаски откажутся покупать игрока. Однако даже в аренду французский клуб наверняка мог взять кого-нибудь получше.

Давиде Дзаппакоста, «Рома»

За два года в «Челси» итальянский защитник не смог пробиться в основу, а нынешним летом, вероятно, не очень впечатлил Фрэнка Лэмпарда, и был отправлен в аренду в «Рому». Соглашение между клубами будет действовать до января 2020 года. По истечению этого срока римляне смогут продлить аренду Дзаппакосты еще на полгода. От соответствующей сделки выиграли все три стороны – «Рома» получит в состав команды боевую единицу, «Челси» — возможность хорошенько обдумать будущее футболиста, а Давиде обретет драгоценное игровое время…

Нынешним летом Рибери мог оказаться в РПЛ. По информации СМИ, интерес к полузащитнику проявляли «Локомотив» и «Спартак». Однако француз все же решил перебраться в Италию. Сначала хавбек намекнул на переход в «Фиорентину», а затем подписал с клубом контракт. Бывший футболист «Баварии» признался, что на его решение, стать игроком «фиалок», повлиял экс-партнер по команде Лука Тони. Форвард, отыгравший в «Фиорентине» два года, заверил француза, что это отличный клуб.

Жорж-Кевин Н’куду, «Бешикташ»

24-летний воспитанник «Нанта», выступавший за «Тоттенхэм» оставил попытки заиграть в АПЛ и отправился в Турцию. Там вингер подписал четырёхлетний контракт с «Бешикташем». Ранее сообщалось, что турецкий клуб хотел заполучить Евгения Коноплянку из «Шальке». Тем не менее сделка сорвалась, после чего «Бешикташ» переключил внимание на Н’куду. В новом клубе Жорж-Кевин наверняка будет получать больше игрового времени – за «Тоттенхэм» он провел на поле около 600 минут за три года.

Старридж — ещё один представитель АПЛ, перебравшийся в Турцию. Нынешним летом у нападающего закончился контракт с «Ливерпулем», после чего он стал свободным агентом. Подписать футболиста мог «Монако», но главный тренер монегасков отклонил кандидатуру англичанина, возможно, как раз из-за его драматичности. В итоге тот заключил трёхлетний контракт с «Трабзонспором». Как сообщает Daily Mail, в Турции Старридж будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.